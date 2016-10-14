Вера, надежда, любовь

Эти вечные чувства — семейные реликвии моего рода. Об этом и мой рассказ. В восьмидесятых годах XIX столетия в богатом имении шляхтичей на Пинщине сыграли пышную свадьбу. Красивый и стройный панич Василий Лысюк женился на миниатюрной и очаровательной девушке из бедной семьи. Конечно, по любви. Через год у них родилась прелестная дочурка Феодора, которую все ласково называли Дорцей.

Молодая семья жила в любви и согласии. Маленькая Дорця была словно солнышко в доме, согревающее сердца близких и родных. К ней сразу привязалась всей душой мать Василия. Она была властной женщиной, но доброй и заботливой бабушкой. Дорця, умный и ласковый ребенок, росла в любви.

Но счастливая и безоблачная жизнь этой семьи длилась недолго. Когда малышке исполнилось пять лет, скоропостижно скончался ее 29‑летний отец. Дорцю забрала бабушка, посчитав, что малоимущая мать не сможет достойно воспитать дочь.

Бабушкина ласка и дружба с мальчиками, братьями из обеспеченной семьи, живущей по соседству, помогли девочке смириться с утратами. Однако и эта налаживающаяся спокойная жизнь была недолгой. Умерла бабушка, на ее похороны со всей округи собрались богатые родственники. В их планах было урвать кусок от процветающего имения, а на Дорцю им было начхать.

Девочка слонялась по комнатам, вошла в зал, где на столе лежала нарядно одетая бабушка со сложенными на груди руками. Вокруг стояли живые цветы и горели свечи. В комнате никого не было, видимо, родственники были слишком заняты дележом добра. Был вечер, и Дорця решила, что бабушка спит. Но как ни будила ее девочка, та не просыпалась…

После похорон малышку забрал к себе брат ее матери. Он был зажиточным крестьянином и решил, что еще одни рабочие руки в семье не помешают. Дорця помогала по хозяйству, пасла коров. Две дядины дочери, с которыми она подружилась, учились в гимназии. Они научили смышленую маленькую сестру читать, писать, считать, обучили польскому языку.

Любознательная Дорця понимала, что знания она может почерпнуть только из книг, которые ей давали гимназистки. После трудового дня длинными зимними вечерами она брала какую-нибудь из них, зажигала свечу и отправлялась на лежанку печи за ширмой. Дядя долго ведать не ведал, что племянница умеет читать. Но однажды обнаружил ее за этим занятием и запретил. Не девичьих глаз пожалел «любящий» родственник, а убытков в виде свечки.

Когда Дорце исполнилось 16 лет, дядя решил выдать ее замуж. Увидев жениха — старого лысого мельника, девушка пришла в ужас и решила сбежать. Ночью она тихонько собрала в узелок нехитрые пожитки и ушла в направлении Пинска. Утром дядя обнаружил исчезновение племянницы, но не стал ее искать.

А между тем Дорця пешком добралась до Пинска. Идя по улице, в окошке одного из домов она увидела женщину. Девушка поздоровалась с хозяйкой и попросила воды. Горожанка оказалась доброй и чуткой. Почувствовав, что юную путницу постигло какое-то несчастье, она расспросила ту обо всем. Дорця не стала таиться и не пожалела об этом: женщина оставила ее у себя.

У хозяйки дома были две дочери, которые трудились на местном заводе. Они устроили туда работать и Дорцю. А та, хоть и маленькая ростом, как ее мать, оказалась не только трудолюбивой, но и хваткой. За эти качества да еще за владение грамотой вскоре ее назначили бригадиром.

Дорця хорошела. Дочери хозяйки брали ее с собой на вечеринки, где собиралась молодежь. И однажды девушка познакомилась с симпатичным парнем. Иван был помощником машиниста. И это была любовь.

Дорця с детства вела дневник, которому доверяла мысли и мечты, в котором описывала значимые для нее события. Когда девушке шел 20‑й год, она с какой-то исконной женской мудростью написала: «Пора иметь свой дом». Иван Хомич сделал ей предложение руки и сердца, и 14 мая 1909 года, в день 20‑летия Дорци, они поженились.

В день бракосочетания пришел нотариус и зачитал завещание ее бабушки. В нем было сказано, что после рождения внучки Феодоры та положила в банк на ее имя три сотни золотых рублей, которые надлежало ей вручить во время свадьбы. Это был царский подарок! Ибо новоиспеченный глава семьи получал всего 12 рублей в месяц. А надо было снимать квартиру, кормить семью.

Через год родился первенец Жорж. Феодора (больше ее уже не звали детским именем Дорця) оставила работу и занималась воспитанием сына. Забегая вперед, скажу, что Жорж стал гордостью родителей, выучился и дослужился до полковника. Во время Великой Отечественной войны он имел много наград…

В Пинске Феодору разыскала кузина Люся, племянница Василия Лысюка. Она была женой офицера, очень красивой, умной и обаятельной. Для двоюродной сестры Люся стала образцом вкуса, умения себя держать, а также отзывчивости и доброты. Она купалась в любви мужа и сыновей, сама их любила беззаветно.

Люся жалела Феодору, так рано осиротевшую. Между кузинами завязалась дружба, основанная на трепетном отношении друг к другу. Жена офицера, Люся часто переезжала из гарнизона в гарнизон, но связи с сестрой не теряла: слала теплые письма, фотоснимки, сочинения классиков. И Феодора, как и прежде, с упоением читала книги, которые потом попали в бережные руки ее детей, затем внуков.

Во время Гражданской войны Люся с детьми уехала в Архангельск, где служил ее муж. И пропала: письма от нее перестали приходить. О дальнейшей судьбе любимой кузины Феодора так никогда и не узнала… По сей день сохранились дореволюционные фотоснимки, на которых запечатлены Иван Хомич, Феодора, Люся и ее маленький сын…

Муж Феодоры стал машинистом. Его перевели в паровозное депо города Лиды. В 1913 году у них родился второй сын — Женя. Забегая вперед, скажу, что им тоже по праву гордились родители. Во время Великой Отечественной войны Женя Хомич стал гомельским подпольщиком. В сентябре 1943 года его расстреляли оккупанты. Детей героя, Леночку и Шурика, растили бабушка Феодора и дед Иван…

Во время Первой мировой войны машинистов с семьями эвакуировали в Гомель. Хомичи, как и другие, жили в вагончике, в котором и приехали вместе с пожитками. В 1919 году у Ивана и Феодоры родилась дочь Лена, ставшая всеобщей любимицей.

Глава семьи приобрел участок земли под застройку дома возле депо на улице Кропоткина. Сначала жили в теплом сарае, который построили из списанных шпал. Затем начали возводить большой бревенчатый дом. Новоселье справили в 1929 году — через два десятка лет после свадьбы. Хомичи вырастили хороший фруктовый сад, разбили цветники.

Феодора Васильевна, как и прежде, занималась домашним хозяйством и воспитанием детей. Она мечтала не только о том, чтобы ее сыновья и дочь выучились и приобрели профессии. Мать хотела вырастить детей смелыми, самостоятельными, порядочными и целеустремленными. Она прививала им любовь к Родине, воспитывала их патриотами. Иван Фёдорович помогал ей по хозяйству, выполнял всю мужскую работу по дому, приучал к ней и сыновей.

Самым трудным на то время для семьи оказался голодный 1933 год. Продукты получали по карточкам, но их, конечно, не хватало. Родители продали обручальные кольца, принадлежащие детям крестильные крестики с цепочками. На вырученные деньги они купили две бутылки подсолнечного масла и пару килограммов белой муки. Так Феодора и Иван пытались спасти детей от голодной смерти…

Дорця прожила трудную, но интересную жизнь. Бог ей отмерил 80 лет, она на 14 лет пережила Ивана. Муж и жена похоронены на Прудковском кладбище в Гомеле, и памятник им установлен один на двоих. Но добрая память о супругах, которых объединяла вера, надежда и любовь, живет.

Валентина Литвинова,

г. Гомель