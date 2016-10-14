В Беларуси орденом Матери награждено 8,5 тысячи женщин, родивших и достойно воспитавших пять и более детей. В текущем году этой награды удостоено 387 женщин из различных регионов нашей страны.

Этот высокий знак материнской доблести был учрежден указом Президента Республики Беларусь в 1995 году. В соответствии с указом, с 2006 года многодетным матерям, награждаемым орденом Матери, производится единовременная денежная выплата в размере пятикратного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Выплаты осуществляются из средств республиканского бюджета. Кроме того, в регионах Беларуси решением местных исполнительных и распорядительных органов установлены различные дополнительные формы поощрения для награжденных этим орденом.

С сентября 2012 года женщинам, родившим и воспитавшим девять и более детей и награжденным одной из таких государственных наград СССР или Республики Беларусь, как орден Матери, медаль «Медаль материнства», орден «Материнская слава», орден «Мать-героиня», устанавливается пенсия за особые заслуги перед Республикой Беларусь.

БЕЛТА