Женщины на службе Отечеству

Если какой-нибудь режиссер задумает снять фильм об активистках, спортсменках, красавицах, ехать ему надо в 465‑ю ракетную бригаду. Претенденток на эти роли тут — предостаточно.

Среди таковых — старший прапорщик Наталья Табола, старшина контрактной службы Анжела Данилюк. Ценят и уважают их за образцовую, добросовестную службу, высокий профессионализм и мастерство.

Заместитель командира бригады по идеологической работе подполковник Александр Авдей добавляет:

— И за активную общественную работу. Они члены женсовета части. Ко всему я бы еще отметил их чуткость, внимательность в работе с сослуживцами.

Непосредственные начальники подполковник Юрий Гаврилик, старший лейтенант Александр Шкутко секрет успешной службы своих подчиненных видят в их ответственности за порученное дело, стремлении сегодня работать лучше, чем вчера.

Наталья и Анжела не только хорошие специалисты, они еще прекрасные мамы и хозяйки — хранительницы домашнего тепла и уюта. В их семьях родились и выросли сыновья. У Натальи — Владислав, у Анжелы — Евгений и Руслан. Владислав и Евгений ныне проходят срочную военную службу в 465‑й ракетной бригаде.

— Военную присягу принимали перед строем боевых товарищей, присутствовали наши мамы, — поделился в разговоре Владислав.

По оценке командиров и начальников, служат водитель-заправщик рядовой Евгений Данилюк и механик-аккумуляторщик рядовой Владислав Табола добросовестно.

— Судьба нашей семьи, — рассказала Анжела Данилюк, — тесно сплелась с судьбой 465‑й ракетной бригады. В ней служил мой муж Игорь, недавно уволился в запас. Я связала свою судьбу с армией, сейчас сын служит. Я уверена, что сын достойно выполнит свой долг, не подведет семью.

Григорий Маркушин