Задумайтесь: на одном квадратном сантиметре кожи рук человека живет около 1.500 бактерий и вирусов! Существуют заболевания, которые можно избежать, если всего-навсего помыть руки. Это кишечные инфекции, так называемые болезни грязных рук. Даже самые привычные вещи (ручка двери, поручни в общественном транспорте, телефон, клавиатура компьютера, компьютерная мышь) могут быть источниками передачи кишечных инфекций. Некоторые возбудители кишечных инфекций весьма живучи во внешней среде. К примеру, возбудитель сальмонеллеза живет в воде до пяти месяцев. Возбудители дизентерии выживают на посуде до 30 дней, на белье — до 36 дней, на бумаге — до 60 дней.

Как происходит распространение инфекции? Больной человек, или носитель инфекции, нарушающий правила личной гигиены, заражает членов семьи и коллектива, в котором трудится.

Что же необходимо, чтобы не заболеть?

Гигиена рук. Мыть руки с мылом следует после сна, после прихода с улицы, перед едой, после общения с животными, после игр и занятий спортом, после посещения туалета, после кашля или чихания, после рабочего дня.

Однако не все, особенно дети, умеют правильно делать это. При правильном мытье руки смачивают водой, затем намыливают и растирают мыло до образования густой пены, после чего пену смывают. Повторяют данное действие два-три раза. Тщательно моют тыльную и ладонную стороны кистей, между пальцами. Для удаления грязи из-под ногтей используют щетку. Ногти на руках следует коротко стричь.

Хранение продуктов питания. Необходимо иметь несколько разделочных досок и ножей — отдельно для сырого мяса и рыбы, для сырых овощей, для вареного мяса и рыбы, для хлеба. Можно сделать на них соответствующие пометки. Кухонную утварь и посуду следует мыть горячей водой после каждого приготовления и приема пищи, мясорубку дополнительно обдавать крутым кипятком. Хранить посуду нужно в защищенном месте. Еще до того как продукты попадут на кухню, необходимо предохранять их от загрязнения микробами, вызывающими кишечные заболевания. Продукты, которые не будут подвергаться термической обработке (колбаса, масло, сыр и др.), следует упаковывать отдельно от сырых — мяса, рыбы, полуфабрикатов. Овощи, фрукты и ягоды, употребляемые в свежем виде, следует мыть в проточной воде. Сильно загрязненные овощи и фрукты моют специально для этого выделенной щеткой. Яблоки, бананы, мандарины, киви, виноград, огурцы, помидоры, зелень перед употреблением необходимо промыть горячей водой и ошпарить. Сухие и сыпучие продукты следует хранить в закрытых местах — шкафах, буфетах, а скоропортящиеся (молоко, творог, сметана, торт, мясо, рыба, колбаса и т. п.) — в холодильнике, где температура не превышает +8 °C. Для пищевых продуктов существуют определенные сроки хранения, их необходимо строго соблюдать. Мясной фарш можно хранить в холодильнике не более 6 часов, торты, пирожные, мясные полуфабрикаты — 36, жареные котлеты — 24, вареные колбасы — 48 часов и т. д. На этикетке каждого продукта указан срок годности и условия хранения, которые следует обязательно соблюдать.

Особое внимание надо уделять условиям хранения и приготовления пищи в туристических походах. Не следует брать в дорогу скоропортящиеся продукты. Каждый вид продуктов необходимо упаковывать в отдельный полиэтиленовый пакет, а лучше использовать сумки-холодильники.

Источником передачи кишечных инфекций может стать загрязненная вода. Наиболее безопасна вода, подаваемая централизованно, она подвергается очистке и обеззараживанию хлором в безвредных для человека дозах. Замкнутая система водопровода исключает загрязнение воды болезнетворными микроорганизмами. Большую опасность представляет собой вода открытых водоемов, поскольку может быть загрязнена нечистотами, сбрасываемыми с судов и из канализационных труб или смытыми с поверхности почвы атмосферными осадками. Ее можно пить только прокипяченной. Старайтесь не глотать воду при купании в реке, озере и т. д.

Помните! Кишечные инфекции можно предупредить, соблюдая правила гигиены!

Татьяна Марчик,

валеолог УЗ «4‑я городская клиническая стоматологическая поликлиника»