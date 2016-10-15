…А дома лучше!

Пожалуй, каждый из нас в незнакомом городе невольно ищет улицы, скверы, сохранившиеся с давних времён жилые дома с черепичными крышами и барочными порталами, ратуши или другие достопримечательности, которые хоть немного напоминают нам родной город. Если таковые находятся, то на душе становится спокойно и легко. И тогда мы уже не чувствуем себя чужими, а чашечка крепкого ароматного кофе прибавляет нам уверенности. Хотя, быть может, с вами этого не происходит. А вот для меня было весьма важно ощутить эту уверенность, тем более что в Вильнюс я приехала всего на один день — с целью побродить по белорусским местам литовской столицы.

Припарковав автомобиль на одной из улиц, расположенных недалеко от Ратушной площади в Старом городе Вильнюса, я начала свое путешествие. К слову, считается, что на улице Диджёйи размещалась в XVI веке типография Франциска Скорины. Сейчас оригинал «Библии» Скорины хранится в библиотеке Вильнюсского университета. А вот трехэтажный дом, в котором жил и заканчивал свою поэму «Гражина» Адам Мицкевич, и сегодня привлекает своими причудливыми формами. Он расположен на узкой старой улочке Вильнюса, напротив бывшего дворца графов Олизаров. Там сейчас находится мемориальный музей Адама Мицкевича. Помните эти нежные строки из поэмы:

Але яднала ў сябе чараўніца

Вабнасць кабеты

і свежасць дзяўчыны.

Здзівіць развагай,

кране маладосцю,

Быццам бы май

увасобіўся ў леце…

А на проспекте Гедимина на первом этаже дома № 12 до Второй мировой войны располагалось любимое кафе народного поэта Беларуси Янки Купалы — «Красный Штраль».

На одной из улиц есть мемориальная доска в честь Янки Купалы. Именно в Вильнюсе белорусский литератор Вацлав Ластовский показал Максиму Богдановичу знаменитые слуцкие пояса. Как результат, на свет появилось знаменитое стихотворение «Слуцкiя ткачыхi».

Надо заметить, что количество мемориальных досок, установленных в честь наших прославленных земляков на улицах Вильнюса, очень велико. В этом уютном и гостеприимном городе бережно хранится память о белорусских поэтах и культурных деятелях.

Конечно, я не могла не посетить и исторический центр Вильнюса, который внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В скверах под сенью огромных дубов, каштанов и кленов на аккуратных скамеечках всегда много отдыхающих. Я, к примеру, облюбовала Пушкинский сквер, находящийся недалеко от Старого города. Это — старейшая часть Вильнюса на левом берегу реки Нерис к югу от Замковой горы с башней Гедимина и Кафедральным собором Святого Станислава. Именно здесь происходят народные гулянья, ярмарки, концерты, военные парады, встреча Нового года… В нескольких метрах от собора возвышается колокольня высотой 57 метров, а неподалеку от нее — плитка с надписью на литовском языке stebuklas — «чудо». Существует легенда, что для исполнения желания нужно три раза повернуться, стоя на плите… Можете не сомневаться, именно это я не преминула сделать в первую очередь. И одно из моих желаний исполнилось: буквально через несколько минут в одном из уютных вильнюсских кафе я дегустировала довольно оригинальное национальное литовское блюдо — «Жемайчю блинай» (картофельные блины с мясным фаршем). Правда, уж очень напоминавшее мне наши белорусские колдуны.

…Возвращалась в Минск засветло, хотя в сентябрьские дни солнышко «уходит спать» все-таки рановато. Из Вильнюса привезла среди прочих подарков сборник поэм Янки Купалы. И дорога показалась совсем недлинной и легкой — с такими знакомыми со школьных лет купаловскими строками: «Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына; памiж сваiх і чужакоў яна мне ласкай матчынай…».

Ирина Бурак, фото автора