Дружба начинается в «Зубрёнке»

Вот уже в десятый раз кадеты средней школы № 9 г. Слонима принимают участие в ежегодной международной гражданско-патриотической кадетской смене учащихся Союзного государства «За честь Отчизны» в НДОЦ «Зубренок»

Защищать честь Слонимщины и родной школы в «Зубренок» отправились 12 кадет под руководством воспитателя классного коллектива майора запаса Владимира Шинкевича.

Они приняли участие во всех состязаниях. Слонимские кадеты успешно продемонстрировали свои навыки в конкурсе строя и песни, аплодисментами были встречены их выступления в конкурсах инсценированной военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели», в ходе творческих презентаций делегаций.

Самой сложной и одновременно интересной для всех стала военно-спортивная игра «Ураган», в которой ребята завоевали второе место. Одними из лучших слонимские кадеты были в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, легкоатлетическом кроссе, беге на 100 метров, плавании.

Несомненно, эти ребята сильны не только в спорте, но и в знании военной истории. По итогам всех спортивных состязаний кадеты средней школы № 9 города Слонима заняли второе командное место — и были награждены кубком и дипломом. В личном первенстве третье место в стрельбе из винтовки досталось кадету Евгению Козелецкому, в кроссе на 1.000 метров третью итоговую позицию занял вице-сержант Михаил Карась.

Сплоченность, дисциплинированность, готовность поддержать друг друга в трудной ситуации — вот залог успеха слонимской команды в целом. К этому необходимо прибавить и уже накопленный опыт подготовки к таким соревнованиям у руководителя кадетов Владимира Шинкевича. Он, человек преданный делу воспитания подрастающего поколения, активно привлекает ребят к участию в конкурсах и состязаниях патриотической направленности, сам является членом школьного военно-исторического клуба «Сыны Отечества». Большую помощь в подготовке к различного рода соревнованиям оказывает кадетам школы и командование 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, в которой служат уже 38 офицеров — выпускников Слонимского кадетского корпуса.

Кадетская смена в «Зубренке» была насыщенной различными мероприятиями, концертами, памятными встречами. Благодаря ее организаторам у ребят остались замечательные впечатления от экскурсий по Минску, посещения Национальной библиотеки, Мирского замка, Несвижского дворцово‑паркового ансамбля, этнокультурного комплекса «Наносы — Новоселье».

Именно в «Зубренке» у кадет из Слонима завязалась дружба и сотрудничество с Уваровским кадетским корпусом имени святого Георгия Победоносца. В мае текущего года делегация кадетского корпуса школы по приглашению администрации города Уварово приняла участие в ежегодном международном фестивале «Кадетская симфония», собравшем ребят из России, Беларуси и Сербии. А сентябрь 2016 года вновь объединил кадет из слонимского и уваровского корпусов в национальном детском оздоровительном центре «Зубренок». 6 октября слонимчане встречали гостей из далекого Уварово — заместителя главы администрации города Валентину Кобзарь и начальника городского отдела молодежной политики Елену Новикову. В торжественном мероприятии приняли участие начальник отдела образования, спорта и туризма Слонимского районного исполнительного комитета Тереса Юшкевич, заместитель командира 11 омбр гвардии подполковник Дмитрий Бекрень.

Для гостей была проведена экскурсия по школе, представлена выставка оружия, они посетили музей «Военная история Слонимщины».

Несомненно, дружба с кадетами из Уварово продолжится. Ведь задача у педагогов обоих кадетских корпусов одна — растить патриотов, воспитывать граждан для успешной службы Отечеству как на военном, так и на гражданском поприще, способствовать процветанию своих государств, дружбе народов Беларуси и России, сохранению мира и спокойствия на всей земле.

Светлана Коваль