…И всегда готов делать добро

Ефрейтор Алексей Лысый проходит срочную военную службу в 120‑й зенитной ракетной бригаде — вот уже без малого год. Увольнение в запас. О чем накануне думается ему и чем запомнятся армейские будни, военнослужащий рассказал корреспонденту агентства «Ваяр».

— Родом я из города Микашевичи, — поделился собеседник. Конечно, сейчас дома бывать часто не приходится — а ведь ностальгия по родным местам есть… Именно здесь, в воинской части, будучи вдалеке от людей, которые окружали меня «на гражданке», я понял, как важно ценить родительскую любовь и заботу. Как вообще важна для человека семья…

До армии Алексей окончил Белорусский государственный технологический университет, получил специальность «инженер — химик-технолог». В школе любимым предметом была химия: уж очень нравилось парню проводить исследования и ставить эксперименты.

— А в детстве я мечтал стать врачом, — рассказал ефрейтор. — Всегда хотел помогать людям. По окончании школы выбрал иную профессию — однако делать добро я по-прежнему готов. Очень хочу с группой волонтеров съездить в детский дом.

В первый месяц службы парню было непросто привыкать к новому распорядку дня. Но вскоре он осознал: армейские будни — это время, проведенное с пользой. В 120 зрбр вдобавок отличные условия для поддержания физической формы. К слову, это отмечают многие солдаты-срочники данной воинской части.

— Я всегда был со спортом на «ты», рад, что и во время службы могу дополнительно тренироваться, — поведал Алексей. — С парнями, с которыми служу, после увольнения в запас продолжу общаться. Да, мы из разных уголков страны, но ведь это не расстояние для хороших приятелей, а тем более друзей!..

По окончании службы Алексей намерен посетить всех родных и близких. А потом поедет в Минск, где учился и работал до армии.

Алексей уверен: целеустремленный человек обязательно достигнет своего. А когда за плечами армейские будни, добиться успеха намного легче.

Анна Малушенко, «Ваяр», фото автора