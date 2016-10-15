Информация о проведении 1 ноября 2016 года в 11.00 аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь

Недвижимое имущество Капитальное строение (инв. № 620/С‑36126)

Местонахождение недвижимого имущества Минская область, Дзержинский район, дер. Станьково, ул. Войсковая, 3a.

Начальная цена недвижимого имущества, рублей 65.844,04 руб. (без учета деноминации — 658.440.394 руб.).

Сведения о недвижимом имуществе Двухэтажное здание магазина с подвалом, входом в подвал, пристройкой и тремя крыльцами, общая площадь — 607,2 кв. м, 1976 года постройки, фундамент — железобетонные блоки, стены кирпичные, перекрытия — железобетонные плиты, крыша совмещенная рулонная. Принадлежность: асфальтовая площадка.

Информация о земельном участке Площадь — 0,0739 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания здания магазина. Срок аренды земельного участка — 99 лет.

Условия использования земельного участка В установленном порядке предоставляется возможность изменения целевого назначения земельного участка и использование его для размещения здания по оказанию услуг населению, здания магазина, объектов производственного назначения без сверхнормативных источников шума, вибрации и вредных веществ.

Продавец недвижимого имущества Республиканское торгово‑производственное унитарное предприятие «Торгово‑производственное управление при Министерстве обороны», (г. Минск, ул. Калинина, 30а, тел. (8 017) 281‑78‑08, 280–55–01).

Местный исполнительный комитет Дзержинский районный исполнительный комитет (Минская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, тел. (8 01716) 55-6-43).

Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты № 310, 312 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами — 28 октября 2016 г. в 12.00