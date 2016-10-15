Информация о проведении 1 ноября 2016 года в 11.00 аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь

15.10.2016 Объявления, Свежий выпуск #

Организатор аукциона: фонд «Минскоблгосимущество».

Место проведения аукциона: г. Минск, ул. Чкалова, 5.

Контактные телефоны: (8 017) 228‑60‑13, 500‑47‑11, 220-59-76.

Недвижимое имущество Капитальное строение (инв. № 620/С‑36126)
Местонахождение недвижимого имущества Минская область, Дзержинский район, дер. Станьково, ул. Войсковая, 3a.
Начальная цена недвижимого имущества, рублей 65.844,04 руб. (без учета деноминации — 658.440.394 руб.).
Сведения о недвижимом имуществе Двухэтажное здание магазина с подвалом, входом в подвал, пристройкой и тремя крыльцами, общая площадь — 607,2 кв. м, 1976 года постройки, фундамент — железобетонные блоки, стены кирпичные, перекрытия — железобетонные плиты, крыша совмещенная рулонная. Принадлежность: асфальтовая площадка.
Информация о земельном участке Площадь — 0,0739 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания здания магазина. Срок аренды земельного участка — 99 лет.
Условия использования земельного участка В установленном порядке предоставляется возможность изменения целевого назначения земельного участка и использование его для размещения здания по оказанию услуг населению, здания магазина, объектов производственного назначения без сверхнормативных источников шума, вибрации и вредных веществ.
Продавец недвижимого имущества Республиканское торгово‑производственное унитарное предприятие «Торгово‑производственное управление при Министерстве обороны», (г. Минск, ул. Калинина, 30а, тел. (8 017) 281‑78‑08, 280–55–01).
Местный исполнительный комитет Дзержинский районный исполнительный комитет (Минская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, тел. (8 01716) 55-6-43).
Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты № 310, 312 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами — 28 октября 2016 г. в 12.00
Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка Задаток в размере 13.100 руб. (без учета деноминации — 131.000.000 руб.) перечисляется на р/с 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка 795, УНП 100128686, получатель платежа — фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежа — задаток для участия в аукционе.

 

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов, находящихся в государственной собственности, без продажи права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.

15 views

Обсуждение закрыто.