Информация о проведении 1 ноября 2016 года в 11.00 аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь

Организатор аукциона: фонд «Минскоблгосимущество».
Место проведения аукциона: г. Минск, ул. Чкалова, 5.
Контактные телефоны: (8 017) 228‑60‑13, 500‑47‑11, 220-59-76.
|Недвижимое имущество
|Капитальное строение (инв. № 620/С‑36126)
|Местонахождение недвижимого имущества
|Минская область, Дзержинский район, дер. Станьково, ул. Войсковая, 3a.
|Начальная цена недвижимого имущества, рублей
|65.844,04 руб. (без учета деноминации — 658.440.394 руб.).
|Сведения о недвижимом имуществе
|Двухэтажное здание магазина с подвалом, входом в подвал, пристройкой и тремя крыльцами, общая площадь — 607,2 кв. м, 1976 года постройки, фундамент — железобетонные блоки, стены кирпичные, перекрытия — железобетонные плиты, крыша совмещенная рулонная. Принадлежность: асфальтовая площадка.
|Информация о земельном участке
|Площадь — 0,0739 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания здания магазина. Срок аренды земельного участка — 99 лет.
|Условия использования земельного участка
|В установленном порядке предоставляется возможность изменения целевого назначения земельного участка и использование его для размещения здания по оказанию услуг населению, здания магазина, объектов производственного назначения без сверхнормативных источников шума, вибрации и вредных веществ.
|Продавец недвижимого имущества
|Республиканское торгово‑производственное унитарное предприятие «Торгово‑производственное управление при Министерстве обороны», (г. Минск, ул. Калинина, 30а, тел. (8 017) 281‑78‑08, 280–55–01).
|Местный исполнительный комитет
|Дзержинский районный исполнительный комитет (Минская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, тел. (8 01716) 55-6-43).
|Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе
|г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты № 310, 312 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами — 28 октября 2016 г. в 12.00
|Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка
|Задаток в размере 13.100 руб. (без учета деноминации — 131.000.000 руб.) перечисляется на р/с 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка 795, УНП 100128686, получатель платежа — фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежа — задаток для участия в аукционе.
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов, находящихся в государственной собственности, без продажи права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.