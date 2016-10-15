Кладовая истории белорусской медицины

Чтобы уразуметь, зачем нужны музеи, следует понять, что они из себя представляют. Музеи — это надёжные хранители исторической памяти и наследия минувших эпох. Они возникли в те времена, когда у человечества появилась потребность оглянуться назад, чтобы знать, ценить и помнить.

Музей истории медицины Беларуси по своей форме и содержанию не имеет аналогов в нашей стране, а посему приводит в восторг даже видавших виды посетителей.

Этапы большого пути

— Идея создания Музея истории медицины принадлежала доктору медицинских наук, профессору Григорию Романовичу Крючку — видному историку медицины, основателю белорусской научной школы историков медицины. С 1949 года он работал на кафедре организации здравоохранения Минского мединститута, — рассказал старший научный сотрудник музея Кирилл Мацкевич. — Первый музейный предмет был зарегистрирован в книге поступлений 8 сентября 1958 года. Именно эту дату и принято считать днем образования нашего учреждения. В том же году при кафедре организации здравоохранения начала функционировать музейная группа. Ее участники занимались сбором, научной обработкой и сохранением музейных предметов, экспозиционной, научно-исследовательской и просветительской деятельностью. Многие из предметов были получены от медработников. К процессу пополнения фондов привлекались также студенты. В течение учебного года они собирали в среднем 1,5–2,5 тысячи предметов. В итоге к 1970 году насчитывалось около 20 тысяч единиц хранения — уникальных медицинских инструментов, документов, фотографий, изданий и т.д.

Первая экспозиция «Медицина Белоруссии в начале ХХ века» была открыта для публики в 1965 году в одной из аудиторий кафедры организации здравоохранения. А в скором времени появились еще две экспозиции, посвященные отечественной медицине первой половины ХХ столетия.

Новый этап в развитии музея начался в 1985 году, когда был запущен процесс по созданию музея на базе музейной группы. Дело в том, что в то время подобные учреждения уже действовали в Риге, Киеве, Каунасе и не только. 22 мая 1990 года был подписан приказ Минздрава БССР о создании Республиканского музея истории медицины. Возглавила его выпускница Минского медицинского института Татьяна Светлович.

Сотрудники музея приступили к работе над экспозицией «Развитие медицины Беларуси с древнейших времен до начала ХХ века». Для воссоздания исторической картины развития медицины они обращались в библиотеки и архивы. С помощью археологов и коллекционеров были собраны уникальные коллекции аптечной посуды конца XIX — начала XX века, гигиенических приспособлений, медицинских инструментов. Кроме того, использовались муляжи, макеты, диорамы, натуральные интерьеры, были выполнены копии редких документов. Открытие экспозиции состоялось в 1993 году.

Спустя год коллектив музея приступил к работе над экспозицией «Медицина Беларуси новейшего времени». А в 2005 году ее заменила экспозиция «Медицина Беларуси в годы Великой Отечественной войны». В 1990‑х годах музей был принят в Европейскую ассоциацию музеев истории медицинских наук.

Шло время, открывались неизвестные страницы истории белорусской медицины. Музей надо было совершенствовать. В результате масштабной реконструкции постоянной экспозиции музея, пришедшейся на 2013–2015 годы, были внесены изменения в отдельные темы, добавлено два раздела, создан новый дизайн, установлено современное экспозиционное оборудование. 9 апреля минувшего года обновленная экспозиция уже встречала посетителей. Теперь она рассказывает о развитии отечественной медицины с древнейших времен до конца ХХ века.

От амулетов до рентгеновских аппаратов

В фондах хранилища медицинской истории собрано свыше 41 тысячи предметов. Особую ценность представляют документы и фотографии, редкие экземпляры специальной литературы, медицинские инструменты, оборудование, вещи из личных архивов белорусских эскулапов — ученых и практиков. Огромное впечатление производят тематические произведения изобразительного искусства и диорамы.

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Экспозиция музея состоит из нескольких разделов. Первый из них именуется «Возникновение народной гигиены и врачевания в Беларуси». Он красочно иллюстрирует обычаи и традиции, относящиеся к гигиене питания, жилища, личной гигиене. Раздел основан на археологических, палеонтологических, антропологических и других исследованиях, которые позволяют судить об условиях, в каких жили наши далекие предки, особенностях их анатомического строения, рационе питания, заболеваниях и способах врачевания. Между прочим, в то время встречались такие болезни, как артрит, рахит, кариес, пародонтоз, многочисленные травмы. Была необходимость оказывать и первую медицинскую помощь. В качестве медицинских инструментов, по мнению историков медицины, могли использоваться отдельные орудия труда. В музейных витринах демонстрируются ножеподобные кремниевые пластинки IX тысячелетия до нашей эры, костяные проколки V–X веков, бронзовые пинцеты VIII–IX столетий, применявшиеся для удаления инородных предметов, вскрытия нарывов и других манипуляций врачевания.

Отдельное место отведено материалам, которые показывают связь древних религиозных верований с лечением. Древние люди не знали причин многочисленных болезней и объясняли их возникновение проникновением в организм злых духов. Для защиты от них использовались амулеты. Кроме того, белорусы поклонялись валунам: считалось, например, что камень, посвященный языческой богине Маре, помогал излечиться от женских заболеваний. С приходом христианства предки стали обращаться с молитвами к святым-врачевателям Пантелеймону, Козьме, Демьяну, Параскеве-Пятнице.

В витринах музея можно увидеть обереги в виде когтей и клыков животных, зооморфной костяной проколки, змееголового браслета, шумёлов, при ношении издававших звук, который отпугивает нечисть. А чтобы отблагодарить высшие силы за исцеление от той или иной болезни, люди приносили в храм вотивы — предметы, часто изготавливавшиеся из драгоценных металлов, имевшие форму различных частей тела.

Приемы и способы народной медицины описаны в рукописных травниках и лечебниках. Для изгнания злых духов народные лекари вместе со средствами растительного, животного и минерального происхождения широко применяли заговоры. Их тексты представлены в тематической диораме.

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В XIII–XVIII веках, которым посвящен второй раздел музея, на белорусских землях велись кровопролитные войны, господствовали эпидемии, уносившие жизни тысяч жителей городов и деревень. Для борьбы с морами, поветриями (так называли еще эпидемии) устанавливались карантины, осуществлялось окуривание помещений травами, проводилась специальная обработка одежды. Тогда предпринимались меры и по санитарному благо­устройству населенных пунктов: строились деревянные мостовые, бани, колодцы, водопроводы.

В средние века медицинскую помощь часто оказывали в монастырях, где были собственные лекари. Здесь существовали кельи, недужные храмы, куда помещали больных. Первое упоминание о шпитале как учреждении для опеки престарелых и бездомных жителей Минска относится к 1513 году. К концу XVIII века число таких заведений увеличилось, и в них оказывали медицинскую помощь разным людям.

В этот период на белорусских землях стало развиваться аптечное дело. Насчитывалось порядка 40 аптек, которые были хорошо оборудованы и ничем не уступали западноевропейским. В тех местностях, где аптек не существовало, лекарства продавали бродячие аптекари — олейкары. В списке предлагаемых лекарств было более 100 наименований. Аптечные приборы и утварь изготавливались на местных стекольных мануфактурах и имели клеймо. Аптечная тема также освещается в экспозиции музея.

— В XVI веке медиков с дипломами университетов было очень мало. Первым доктором медицины из Беларуси является известный просветитель и гуманист Франциск Скорина, получивший эту ученую степень в 1512 году в Падуанском университете в Италии, — рассказал Кирилл Мацкевич. — Основную медицинскую помощь в те времена оказывали цирюльники. Они ставили банки, делали массаж, проводили хирургические операции и т. д. Первая медицинская школа для подготовки врачей в Беларуси была образована в 1775 году в Гродно. У ее истоков стоял профессор анатомии, хирургии и природоведения Лионского медицинского колледжа Жан Эммануэль Жилибер. В 1781 году она была переведена в Вильно, где на ее базе появился медицинский коллегиум, а затем и профильный факультет университета, многие из преподавателей которого имели белорусские корни.

Активно развивалась и научная мысль. Из-под пера врачей выходили труды, в которых они описывали ход лечения заболеваний. Так, в работе «Обзор хирургических инструментов» Рафала Червяковского — основателя польской хирургии и акушерства (кстати, уроженца Пинска) приводятся иллюстрации вправления вывихов. Интерес представляет и описание лечения переломов с использованием гипса, сделанное Карлом Гибенталем, который еще до Николая Пирогова показал эффективность применения данного метода.

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Третий раздел экспозиции музея раскрывает развитие охраны здоровья в XIX — начале ХХ века.

…В белорусских губерниях открывались лечебницы и амбулатории, в том числе построенные на частные пожертвования. Обществами врачей и местными отделениями Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом в Минске, Бобруйске и других населенных пунктах проводились Дни белого цветка. В ходе них на улицах продавали цветки ромашки. Вырученные таким образом средства шли на борьбу с туберкулезом, уносившим жизни сотен людей.

Материалы музея (оригинальные учебные пособия, конспекты лекций и др.) повествуют также о медицинском образовании во второй половине XIX — начале ХХ веков. Врачи, работавшие в этот период в Беларуси, получали образование в Московском университете, Петербургской медико-хирургической академии, западноевропейских университетах. Наконец и в Минске, Могилеве, Гродно, Витебске стали открываться средние специальные заведения: фельдшерские, акушерские школы, школы сестер милосердия, массажа и врачебной гимнастики, частная зубоврачебная (она была одной из первых в Российской империи).

Почетное место в экспозиции занимает повествование об известных белорусских эскулапах того периода: Иване Здановиче (первом главном враче земской больницы в Минске, фамилия которого увековечена в названии пристоличного поселка Ждановичи, где доктор обнаружил минеральный источник), Станиславе Нарбуте (много лет врачевавшем в Браславе и основавшем здесь больницу, за что земляки установили ему памятник в виде маяка), Варваре Кашеваровой-Рудневой (первой в Российской империи женщине-враче докторе медицины) и др.

Значимая тема раздела — медицина в годы Первой мировой войны. Здесь представлены фотографии, документы, награды военных медиков. Уникальными экспонатами экспозиции являются оригинальные фартук и косынка сестры милосердия.

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Раздел, посвященный медицине новейшего времени, состоит из трех подразделов, рассказывающих о пути белорусской медицины начиная с 1917 года и до конца ХХ века. Демонстрируются копии приказов органов управления здравоохранением в БССР, агитационная продукция медицинской тематики, документы, дающие представление о становлении советской санитарной службы, системы охраны материнства и детства и т. д. Можно прочитать также официальные бумаги об организации в 1921 году медицинского факультета БГУ, документы, связанные с деятельностью открытого в 1934‑м Витебского медицинского института, увидеть издания ряда научно-исследовательских институтов.

В экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, демонстрируются, в частности, настоящая сумка санинструктора, форма майора медицинской службы, инструменты фронтовых и партизанских госпиталей, трофейные лекарственные препараты, шовный материал. Впечатляет и стерилизатор с пулями, осколками мин и снарядов, которые были извлечены из тел раненых солдат и офицеров известным врачом-урологом Абрамом Михельсоном, впоследствии заслуженным деятелем науки БССР, доктором медицинских наук, профессором.

За самоотверженный труд и героизм в годы войны четыре медицинских работника были удостоены звания Героя Советского Союза — Евгений Клумов, Зинаида Туснолобова-Марченко, Надежда Троян, Пётр Буйко. Шесть медицинских сестер стали лауреатами высшей награды Красного Креста — медали имени Флоренс Найтингейл: Зинаида Туснолобова-Марченко, Евгения Шевченко, Софья Голухова, Екатерина Сиренко, Софья Кунцевич, Мария Гарачук.

За годы военного лихолетья белорусскому здравоохранению был нанесен колоссальный урон: разрушено свыше 70 % различных медицинских учреждений, погибла не одна сотня людей в белых халатах… Но ценой невероятных усилий система охраны здоровья возрождалась: были построены новые больницы, амбулатории, другие профильные заведения, развивалась медицинская наука, образование. Упрочивалось межгосударственное сотрудничество белорусских эскулапов, опыт и знания которых получили признание на международном уровне.

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Одно из центральных мест в экспозиции, рассказывающей о медицине новейшего времени, занимает витрина, в которой демонстрируется медицинский инструментарий и оборудование разных лет ХХ столетия. В их числе — дентальные рентгеновские аппараты 1923 и 1950 годов выпуска, деревянное стоматологическое кресло, механическая бормашина (приводилась в действие на манер ножной швейной машины), механические и ртутные аппараты для измерения артериального давления, устройство для мытья инъекционных игл. Однако все это лучше увидеть своими глазами. Плюс послушать захватывающий рассказ экскурсовода. Гарантирую — получите незабываемые впечатления. Ведь, как говорил когда-то Григорий Крючок. «Мы уходим в прошлое и изучаем его не для того, чтобы остаться там, а с единственной целью, чтобы, по возможности, прозорливее смотреть в будущее».

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора