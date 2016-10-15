Оказали доверие

На заседании в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва избрали председателей постоянных комиссий

Так, на ближайшие четыре года председателем Постоянной комиссии по законодательству избрана Наталья Гуйвик, которая в предыдущем парламентском созыве работала в этой же комиссии, но в другой должности.

Руководителем Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту избран Леонид Цуприк. Он считает, что комиссии надо, сохраняя преемственность, продолжить работу по совершенствованию законодательства в области государственного устройства, местного самоуправления, избирательной системы, административно-территориального устройства, а также правового статуса депутатов всех уровней.

Комиссию по национальной безопасности по решению депутатов возглавит Валентин Михневич. Ранее он, генерал-майор милиции, занимал должность первого заместителя министра внутренних дел — начальника криминальной милиции.

Владислав Щепов избран председателем Постоянной комиссии по экономической политике. В предыдущем парламентском созыве он работал в этой же комиссии в должности заместителя председателя.

Комиссию по бюджету и финансам возглавит Людмила Добрынина, которая занимала аналогичную должность в Палате представителей пятого созыва. По ее словам, развитие и совершенствование законодательной базы в области денежно-кредитной, бюджетно-налоговой политики являются необходимыми для создания условий стабильного развития экономики Беларуси.

По итогам голосования депутатов Евгений Адаменко будет руководить Постоянной комиссией по аграрной политике.

Депутат Татьяна Конончук возглавит комиссию по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы. На протяжении четырех лет в пятом парламентском созыве она уже работала в этой комиссии.

Комиссией депутатов по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации будет второй срок подряд руководить Андрей Наумович.

Игорь Марзалюк стал председателем Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке. Ранее он занимал должность в верхней палате парламента. Игорь Марзалюк, в частности, обратил внимание коллег на то, что в ближайшее время на рассмотрение депутатов поступит проект новой редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании.

Председателем комиссии по труду и социальным вопросам стала Тамара Красовская. Она также не новичок в парламенте — была депутатом Палаты представителей пятого созыва.

Что касается Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, ее руководителем в шестом созыве парламента избрали Людмилу Макарину-Кибак.

Андрей Рыбак избран главой комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи. Среди прочего он выразил мнение о том, что транспортный комплекс страны, который является, по сути, кровеносной системой экономики, имеет ряд проблем правового характера, препятствующих его дальнейшему развитию.

Главой комиссии по жилищной политике и строительству избран Юрий Дорогокупец, который работал и в Палате представителей пятого созыва.

Валерий Воронецкий избран председателем Постоянной комиссии по международным делам. Ранее он долгое время работал в дипломатической должности, в том числе был послом Беларуси в Австрии.

Валерий Воронецкий поблагодарил депутатов за оказанное ему доверие. Одной из главных своих задач он считает организацию работы, направленной на максимальное использование возможностей депутатского корпуса в интересах укрепления позиций и авторитета Беларуси на международной арене. По его мнению, в этой связи важно сохранить и приумножить имеющийся потенциал сотрудничества с международными парламентскими организациями. Например, предстоит подготовка и проведение в Минске в 2017 году таких масштабных межпарламентских мероприятий, как 26‑я ежегодная сессия ПА ОБСЕ, ежегодная сессия ПА ЦЕИ.

По материалам БЕЛТА