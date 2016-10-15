Семь мифов о зубах

Если часто чистить зубы, можно повредить эмаль

Это утверждение верно лишь отчасти. На самом деле зубы достаточно чистить два раза в сутки: утром — после завтрака и вечером — после ужина. Важна техника чистки (выметающие движения от десны) и количество движений на каждом зубе, а именно — 10. Непосредственно с техникой вас может ознакомить стоматолог. Неправильная техника и щетка могут способствовать стираемости эмали в определенных участках.

Зубной нитью (флоссом) можно повредить десну или достать пломбу!

Сразу отметим, что если нитью досталась пломба, то это была некачественная пломба, требующая замены. При правильном использовании нити повредить десну нельзя, зато вы избавите ее и контактные поверхности зубов от микробного налета, предупредите кариес и воспаление десны. Итак, используем зубную нить один-два раза в день после чистки щеткой.

Чем больше ешь сладкого, тем выше риск заработать кариес

Чем больше углеводов в продуктах, тем вреднее они для зубов. При переработке таких продуктов микроорганизмами полости рта получается более кариесогенный налет, содержащий большое количество кислот, которые растворяют эмаль. Однако не только качество продукта имеет значение, но и частота приема пищи. Если вы едите больше пяти-шести раз в день, включая перекусы, вы подвержены большему риску кариеса.

Отбеливание портит эмаль

Сейчас используют несколько методов отбеливания: офисное, домашнее и комбинированное. Все методы основаны на использовании химических препаратов. Офисное проходит в кабинете врача, иногда с дополнительным использованием специальных ламп, лазера. Домашним называется способ, когда пациент отбеливает зубы дома с помощью индивидуальных капп (пластин на зубы, в которые закладывается отбеливающий раствор). Если отбеливание проводится под контролем врача, волноваться не стоит, эмаль не пострадает.

Есть ряд противопоказаний к отбеливанию (беременность, множественный кариес, заболевания десны, плохая гигиена полости рта).

Зубную пасту нужно менять, чтобы не происходило привыкания

Такое утверждение часто слышишь от пациентов. На самом деле оно не имеет под собой научных обоснований. Для взрослых рекомендовано пожизненное использование пасты с фтором в концентрации 1.000–1.500 ppm.

После еды нужно использовать жевательную резинку

Нет, это необязательно. Если такое желание есть, можно и пожевать, но не более 10 минут. Жевательная резинка должна быть без сахара, тогда от этого не будет вреда организму, но и на большую пользу рассчитывать не стоит. Жвачка не очищает все поверхности зубов. Она помогает достать некоторые частички пищи, дезодорировать полость рта, усиливает слюноотделение, чем помогает быстрее нормализовать pH-баланс во рту. Стоматологи рекомендуют вместо жвачки пожевать на десерт кусочек твердого сыра. Он восстанавливает баланс не хуже жевательной резинки, а пользы будет больше.

Здоровая эмаль — белая эмаль

Белоснежных зубов не бывает. Зубы могут быть желтого, серого, оранжевого, красноватого оттенков. Также оттенки характеризуются насыщенностью цвета. Цвет эмали не связан с устойчивостью к кариесу. В желтой эмали разрушения такие же частые, как и в белой. Цвет зубов передается по наследству.

Елена Вечерская, заведующая отделением УЗ «4‑я городская клиническая стоматологическая поликлиника»