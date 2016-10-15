Удачи вам, товарищ генерал!

Вчера в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» состоялось прощание с Боевым Знаменем ввуза его начальника генерал-майора Сергея Бобрикова.

На плацу перед личным составом нашего главного военного вуза первый заместитель начальника академии полковник Геннадий Лепешко подал команду:

— Академия, под Боевое Знамя — смирно! Равнение налево!

Под звуки «Встречного марша» воинская святыня, охраняемая холодной сталью палашей, проследовала на свое место к правому флангу

— Вольно!..

Минутная пауза. И новая команда:

— Равняйсь! Смирно! Равнение на середину!

На плац выходит генерал-майор Сергей Бобриков. Первый заместитель начальника академии докладывает начальнику академии о готовности к началу церемонии.

— В связи с избранием генерал-майора Сергея Бобрикова депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва он покидает пост начальника главной кузницы военных кадров Беларуси, — объявляет полковник Геннадий Лепешко.

…За всю новейшую историю главного военного вуза страны (начиная с 1995 года) Сергей Валентинович Бобриков руководил им дольше всех иных его начальников. За восемь лет сделано немало. Самый значимый успех за время его руководства главным военным вузом — Премия правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, которая была присуждена в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 188 от 11 марта 2015 года. Среди других заслуг генерал-майора Сергея Бобрикова — новые современные компьютерные классы, тренажеры, спортивные городки, отремонтированные общежития, казармы, столовые и благоустроенные военные городки.

— Личный состав учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» сердечно поздравляет вас с победой на выборах и переходом на новую высокую государственную должность, — подчеркнул Геннадий Владимирович Лепешко. — Мы желаем вам крепкого здоровья, бодрости, оптимизма и дальнейших успехов в работе на благо нашей Родины — Республики Беларусь!

Генерал-майор Сергей Бобриков поблагодарил личный состав академии за совместную работу.

— Я буду использовать все свои знания и умения, личный опыт работы в системе обеспечения безопасности государства для того, чтобы гарантировать нашим гражданам мирное небо — главное условие развития и процветания страны, — подчеркнул он в ответном слове.

Звучит команда:

— Равняйсь! Смирно! Боевое Знамя Военной академии Республики Беларусь на середину!..

Знаменная группа выходит на установленное место перед строем.

— К ритуалу прощания с Боевым Знаменем Военной академии Республики Беларусь приступить!..

Знаменная группа преклоняет Боевое Знамя. Оркестр исполняет вступление к музыкальному произведению «Радзiма мая дарагая». А ансамбль художественной самодеятельности «Честь имею» выдвигается на плац и под аккомпанемент оркестра Военной академии исполняет композицию «По долгу, по чести, по сути».

Далее подразделения академии проходят торжественным маршем…

Сергей Валентинович Бобриков закончил «академический» период своей жизни. Теперь в его биографии руководителя высшего уровня открывается новая страница.

Удачи вам, товарищ генерал-майор!

Наша справка

Сергей Валентинович Бобриков родился в городе Лепеле Витебской области.

В 1983 году окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище, затем продолжил в нем службу на должностях командира взвода и командира батареи курсантов.

В 1993 году окончил Военную артиллерийскую академию имени М. И. Калинина. Проходил службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь на должностях командира дивизиона и начальника штаба противотанковой артиллерийской бригады, начальника артиллерии базы хранения вооружения и техники, командира пушечной артиллерийской бригады, начальника штаба 51‑й гвардейской центральной группы артиллерии усиления Сухопутных войск.

В 2005 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Затем проходил службу на должностях начальника ракетных войск и артиллерии — начальника отдела ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск, начальника организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Главного штаба Сухопутных войск.

С 2006 по 2008 год возглавлял 72‑й гвардейский Объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов.

Указом Президента Республики Беларусь 13 ноября 2008 года был назначен начальником Военной академии Республики Беларусь.