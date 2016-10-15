Вспомнить, чтобы примириться

С мая 2015 года учащиеся средней школы № 94 г. Минска совместно с учащимися гимназии № 9 г. Симферополя и школьниками немецкого г. Оснабрюк (Нижняя Саксония) участвуют в международном историческом проекте по изучению преступлений нацизма, истории принудительного труда в годы Второй мировой войны, а также установлению моста дружбы между молодёжью трёх стран — Беларуси, России и Германии.

С белорусской стороны работу над проектом осуществляют учитель немецкого языка Вера Зайко (руководитель), учитель истории Светлана Серая и учитель английского языка Диана Романова, а также учащиеся старших классов Вероника Костюкевич, Диана Чжоу, Евгений Виштокайло, Анастасия Колова, Виктория Скриган, Полина Шнып, Леон Адлейба, Ульяна Шаг, Валерия Шарук.

…В мае нынешнего года в рамках данного проекта наша средняя школа № 94 принимала у себя гостей из Германии. В составе немецкой делегации были и сотрудники мемориала «Аугусташахт» (г. Оснабрюк). Основная цель приезда — посещение бывших «остарбайтеров», людей, которые малолетними детьми были угнаны во время Второй мировой войны вместе с родителями на принудительные работы в г. Оснабрюк, а в настоящее время проживают на территории Республики Беларусь. Посещение их дает возможность ребятам — участникам проекта — услышать рассказ о тех далеких уже страшных страницах истории, как говорится, из первых уст.

Время нашей совместной деятельности в мае пролетело незаметно. Были организованы встречи с бывшими «остарбайтерами» в разных городах страны, обработка полученной информации, семинары, выступления перед учащимися минской школы с отчетами о проделанной работе, обсуждение планов работы на будущее — и прощальное чаепитие, на котором гости из Германии рассказали о своих впечатлениях от посещения Беларуси. Особенно поразили немецких школьников приветливость наших земляков и гостеприимство белорусских семей.

Неизгладимое впечатление произвело на гостей из Германии посещение Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Экспозицию музея они осмотрели с большим интересом. Кроме того, участники международного исторического проекта «Воспоминание ради примирения» посетили мемориальные комплексы в Хатыни и Тростенце, где отдали дань памяти жертвам Великой Отечественной войны.

Для чего все же был создан данный проект? Вопрос отнюдь не праздный. Его участники могут дать четкий ответ: реализация такого проекта необходима для того, чтобы будущие историки, которые еще только подрастают и учатся в школах, встретились, пока это возможно, с настоящими свидетелями тех давних уже событий, записали для будущих поколений их подлинные рассказы. Такие встречи воспитывают у подрастающего поколения сострадание, толерантность, умение слушать, учат уважать культуру, чувства и историю другого народа. Полученные в рамках проекта сведения послужат основой для дальнейших поисковых работ.

Изучение материалов международного исторического проекта «Воспоминание ради примирения» проводится совместно с музеем Геденкштете Аугусташахт (руководитель проекта — доктор исторических наук, профессор, директор мемориала «Аугусташахт» Михаэль Гандер).

…И вот пришло время провести очередную международную акцию — весьма важную. В конце октября ученики и учителя нашей школы, участники проекта «Воспоминание ради примирения», посетят Оснабрюк для дальнейшего изучения одной из самых трагических страниц истории ХХ века. Вместе с нами в этот немецкий город приедут и некоторые бывшие узники лагеря, который находился там в годы Второй мировой войны. Приедут, чтобы завершить свой правдивый в каждом слове рассказ…

Диана Романова, учитель средней школы № 94 г. Минска, участник международного исторического проекта «Воспоминание ради примирения»