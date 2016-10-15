Вы слышите, как они чеканят шаг!..

Два дня соревнований, одиннадцать команд-участниц из различных регионов страны… На базе Военной академии Республики Беларусь недавно завершился первый Республиканский смотр-конкурс строевой подготовки среди кадетских училищ, специализированных лицеев и Минского суворовского военного училища.

— Воспитание патриотизма и гражданской ответственности, формирование строевых навыков — все это необходимо будущим офицерам для службы в Вооруженных Силах и других силовых структурах, — убежден председатель Республиканского совета ОО «Белорусский союз суворовцев и кадет» Сергей Житихин. — В первую очередь этот смотр-конкурс нацелен на популяризацию военной службы среди воспитанников учреждений образования, ознакомление их с ритуалами и традициями наших военнослужащих. А преподавателям взаимодействие с офицерами Военной академии поможет больше узнать об особенностях совершенствования форм и методов работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся.

Торжественная церемония открытия состязаний юных строевиков состоялась на плацу Военной академии Республики Беларусь. С напутственными словами к суворовцам и кадетам обратились представители Министерства обороны, министерств внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям.

За право называться лучшими в строевой подготовке боролись воспитанники Минского суворовского военного училища, Минского городского кадетского училища № 2, Брестского, Минского, Гродненского, Могилевского, Витебского, Полоцкого, Гомельского городских и областных кадетских училищ, а также ребята из специализированных лицеев МЧС и МВД.

Право поднять Государственный флаг Республики Беларусь было предоставлено капитанам команд. Затем военнослужащие роты почетного караула показали гостям и участникам смотра-конкурса безупречное выполнение строевых приемов. Вечером для суворовцев и кадет была организована экскурсия в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

Во второй день прошли соревнования по одиночной строевой подготовке и в составе отделений. Офицеры Военной академии взыскательно оценивали строевую стойку, выход из строя, повороты на месте, движение строевым шагом, воинское приветствие, подход к начальнику… Не менее интересным оказался конкурс, выявлявший лучших в прохождении торжественным маршем и исполнении строевой песни. Ребята старательно чеканили шаг, стараясь произвести впечатление на судейскую коллегию звонкими песнями.

Отдельно оценивались действия командиров отделений. Судьи наблюдали за тем, как те руководили личным составом, насколько правильно, громко и четко подавали команды. Особое внимание уделялось внешнему виду и строевой выправке юных командиров.

После окончания соревнований были подсчитаны баллы, определены победители и призеры. В номинации «За стремление к победе» лучшей стала команда Минского городского кадетского училища № 2. Звание самой сплоченной команды заслужили воспитанники Витебского областного кадетского училища. За лучшее исполнение строевой песни наградили ребят из Полоцкого кадетского училища. Лучшими в прохождении строевым маршем стали кадеты Минского областного кадетского училища.

Кроме того, в номинации «Лучший командир отделения» победу одержал Никита Лупенко (специализированный лицей МЧС), а в конкурсе «Лучший строевик» — Егор Забродский (МСВУ).

По итогам соревнований первое место заняла команда Минского суворовского военного училища. Заместитель министра обороны генерал-майор Сергей Потапенко вручил ей переходящий кубок министра обороны Республики Беларусь, диплом первой степени и ценный подарок.

После прохождения торжественным маршем участники смотра-конкурса поделились впечатлениями.

— Очень рад тому, что мы победили. Как командир отделения я доволен суворовцами: ежедневные тренировки помогли нам в нелегкой борьбе, — рассказал вице-сержант Антон Дымович. — И за это хочется сказать большое спасибо нашим командирам. Также хочу выразить уважение кадетам специализированного лицея МЧС — очень сильная команда соперников!..

Кадет Гомельского городского кадетского училища Артём Борисенко в беседе признался:

— Было очень интересно! Понравилось и знакомство с бытом курсантов Военной академии Республики Беларусь. После окончания кадетки я хочу поступать в военный вуз. А еще я нашел здесь много новых друзей. Спасибо организаторам за теплый прием!

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора

Награждение участников

Где единение, там и победа!