Хранят Поставы боевую славу

Районный центр Витебской области город Поставы на первый взгляд не выделяется чем-то выдающимся с точки зрения военной истории. Однако древние летописи и более поздние литературные источники да и память людская хранят многие интересные факты и события, достойные внимания. Оставляя за рамками этого материала несомненные достижения поставчан всех поколений — культурные, социальные, архитектурные, производственные, расскажем о делах воинских на этой древней земле, в первую очередь — малоизвестных или неоправданно забытых.

С X века Поставщина входила в Полоцкое княжество. На месте современных Постав между озерными затоками реки Мяделки располагалось поселение Посадник. Историк С. Д. Фёдоров писал: «…В 25 верстах от озера Мездолье находится поселение 5 домов, его сельцы занимались рыбой в озере Задревское. Селение возникло в 996 году».

В 1409 году Посадник получил статус местечка и новое имя — Поставы, которое произошло, вероятно, от слова «постав»: в те времена так называли мельничные жернова. По другой версии, название это произошло от слова «став», что значит «запруда», «водоем».

Существует и такая версия: название «Поставы» пошло от того, что город почти всю свою историю развивался, имея военное предназначение, — и большинство его жителей жили «по уставу».

По мнению некоторых авторов, в центре современных Постав в ХIV веке был построен оборонительный замок, который сожгли крестоносцы во время одного из набегов в 1369 году. Вот как описывает те события Витовт Чаропка: «А каб пакараць Кейстуса, магістр паслаў рыцараў. Яны абклалі Пастаўскі замак. Не наважыўшыся на штурм, яны пусцілі па рацэ запаленыя караблі. Вецер перанёс агонь на замак. …Па загаду маршала крыжакі забілі ўсіх палонных» (В. Чаропка. «Імя ў летапісе»).

После победы над крестоносцами в Грюнвальдской битве (1410) на Поставщине установилось относительное затишье: почти 170 лет серьезные военные действия обходили стороной этот край. Но затем, в годы Ливонской войны (1558–1583), Поставы выполняли роль важного стратегического пункта. В литературе эти события описаны так: «… Пъхота шла сухимъ путёмъ до Поставъ: отсюда на лодках (navibus) вмъсте съ орудиями и прочими тяжёлыми военными снарядами она по ръке прибыла в Дисну. Замойскій приказалъ перевезть всё приготовленное (орудія, порохъ, провіантъ и фуражъ) въ Ковно, оттуда вверхъ по Виліи въ Михалишки, изъ Михалишекъ сухимъ путёмъ въ Поставы. Потом въ Дисну, а оттуда Двиною въ Витебскъ…».

Исторической, особенно художественной литературе, а тем более легендам можно верить или не верить. А вот более чем 400‑летнему оборонительному сооружению — хочешь или не хочешь, но поверишь. Таковым в Поставском районе Витебщины является костел в д. Комаи, изначально спроектированный и построенный в том числе и в целях обороны в 1603–1606 гг. на деньги героя Хотинской битвы с турками Яна Рудомина-Дусяцкого. До сих пор главным украшением толстых, более чем двухметровых стен являются шведские ядра времен Северной войны. Шведам, которые осаждали этот храм-крепость, так и не удалось его захватить.

Остались на Поставщине следы военных действий и после наполеоновского нашествия. Войска Жерома Бонапарта и маршала Даву «отметились» боями, жестокими стычками во многих местах: Войневка, Груздово, Законовщина, Ожарево, Ольшнево, Савичи… Причем отпор захватчикам давали тогда не только регулярные войска. В. Шишко пишет: «…Калі пастаўскую вёску Лодасі абрабавалі французы, то жыхары вёскі зладзілі ў лесе засаду, салдат пабілі і забралі назад сваё дабро».

Интересные наблюдения о Поставском крае, каким он был накануне войны 1812 г. и в первые ее недели, оставил приятель А. С. Пушкина декабрист Павел Сергеевич Пущин, в то время командир 9‑й роты Семеновского лейб-гвардии полка. У него мы находим сведения о костеле в д. Комаи, о Поставах, о быте жителей окрестных селений.

А известный писатель Валентин Пикуль ознакомил тысячи своих поклонников с Поставами первых лет ХХ столетия, рассказав в одном из романов о Практической кавалерийской школе (с 1900 г. и почти до начала Первой мировой войны здесь дислоцировались летние лагеря Санкт-Петербургской Высшей кавалерийской школы). Командовал той школой в 1902–1906 гг. генерал-майор А. А. Брусилов. Кавалеристы приезжали в Поставы на сборы для курса парфорсной охоты (это конная охота с гончими на дикого зверя по сложнопересеченной местности), необходимого для совершенствования практики верховой езды.

Среди участников тех охот на Поставщине в разные годы были князь Д. П. Багратион, С. М. Будённый, барон К. Маннергейм, П. П. Скоропадский, другие известные особы. Да, некоторые из них по-разному оценивались и их современниками, и последующими поколениями. Но все они оставили след в истории. Например, генерал-майор императорской армии А. А. Игнатьев, впоследствии генерал-лейтенант РККА. О парфорсной школе в книге «50 лет в строю» он писал:

«…На охоты командировались… ежегодно все кандидаты на получение командования полком. Стонали бедные кавалерийские полковники, вынужденные скакать на этих охотах верст десять — двенадцать по пересеченной местности, многие уходили в отставку, не перенеся этого испытания. Постепенно среди кавалерийских начальников становилось все больше настоящих кавалеристов и все меньше людей, склонных к покою и к ожирению».

* * *

С сентября 1915 года Поставы находились в полосе военного вихря Первой мировой, причем линия соприкосновения враждующих сторон долгое время проходила по центральной части нынешнего райцентра. В. Пикуль писал: «В конце зимы 1916 года немцы атаковали мощнейший французский укрепрайон Верден. Изнемогавшая Франция попросила Россию ускорить планировавшееся на лето наступление. И в марте 1916 года русские солдаты пошли на немцев в районе белорусского озера Нарочь. Взяли 10 квадратных верст, потеряв при этом 78 тысяч бойцов». Значительная часть территории, на которой разворачивалась Нарочская операция, — Поставщина.

Десятилетия об участниках тех боев, героях той войны по примеру «официальных лиц» говорили и писали мало. В последнее время ситуация меняется. Ощущается это и в Поставском районе. Во многих местах установлены памятники и памятные знаки. У музея, что размещается в здании, которое является памятником архитектуры XVIII века, в июне 2014 года появился филиал — там оформлена экспозиция, посвященная Первой мировой.

В этом году на здании Дома ремесел, что находится у моста через реку Мяделку, открыли мемориальную доску. Она отражает событие, произошедшее в ночь с 17 на 18 сентября 1915 года. Тогда подпрапорщик 85‑го Выборгского пехотного полка Иван Дружинин получил задание провести разведку на южной окраине Постав. Внезапным штыковым ударом разведчики сбили правый фланг неприятеля и заставили его отступать за Мяделку. Отходя, немцы подожгли мост через реку. Подпрапорщик под пулеметным огнем бросился вперед по горящему мосту и своим примером увлек бойцов. За успешную операцию Иван Дружинин был награжден Георгиевским крестом І степени.

Раиса Кураченко, директор Поставского районного краеведческого музея, рассказала:

— О подвиге Дружинина мы узнали, изучая российские архивы. Кроме того, мы выяснили, что к тому событию имеет отношение еще один человек — наша землячка Александра Герасимова. Она заметила, что немцы подожгли сваи и перила моста, схватила ведро, бросилась к реке и сумела сбить пламя.

Во время Великой Отечественной Александра Михайловна Герасимова так же бесстрашно сражалась с врагом.

* * *

О деятельности военной авиашколы в Поставах также говорят мало, хотя появилась она здесь в 1940 году.

Накануне Великой Отечественной войны 200 курсантов выехали на учебный аэродром в Михалишки, где находилось около ста инструкторов и техников. 22 июня — жесточайший налет немецкой авиации. Еще несколько лет назад считалось, что тогда под Михалишками погибли все курсанты… Да, погибли многие. 48 (по другим данным — 64) из них были похоронены прямо на летном поле. Из 40 советских самолетов СБ и Р‑5 уцелел только один. Но около 80 человек добрались до Постав.

Поставская авиашкола была переведена в Оршу, а затем в Чкалов. Сегодня известно, что воспитанники авиашколы в Поставах воевали на многих фронтах — и сполна рассчитались с врагом за смерть своих товарищей, погибших в первый день войны, внесли весомый вклад в Победу.

Героями Советского Союза из числа курсантов Поставской авиашколы стали Виктор Беликов, Генрих Гофман, Геннадий Лебедев, Борис Мошков, Василий Пономарёв, Серафим Яцковский. А за освобождение Постав сражались летчики Герои Советского Союза Михаил Васильев, Николай Пивнюк, Борис Хлуд.

* * *

Черное трехлетие фашистской оккупации на Поставщине началось с арестов, карательных акций фашистов. Уже в июле 1941 года захватчики расстреляли депутатов, активистов, работников сельских Советов, руководителей колхозов в деревнях Зосино, Кадуки, Курополье, Липники, Лодаси, Симоньки… Планировалась «показательная» казнь Григория Крюкова, служившего в милиции… Но ему удалось спастись — и Григорий стал активным организатором партизанского движения на Поставщине.

Важным моментом в развертывании борьбы с оккупантами стало решение Вилейского обкома партии о создании партизанского отряда «Смерть фашизму». В августе 1941 года в тыл врага была направлена организационная группа всего из трех человек во главе с Фёдором Марковым, он объединил разрозненные партизанские группы в отряд имени Суворова, а позже возглавил партизанскую бригаду имени Ворошилова. Результаты боевых действий этой бригады и других партизан в районе впечатляют. Главным их итогом стала существенная помощь войскам Красной Армии в освобождении края. Многие народные мстители были награждены орденами и медалями, а Фёдор Марков и партизанка-разведчица Анна Масловская стали Героями Советского Союза.

* * *

Город Поставы 5 июля 1944 года освободила 145‑я Витебская Краснознаменная стрелковая дивизия (командир — генерал-майор Пётр Диброва). На территории Поставского района пало смертью храбрых более тысячи бойцов и командиров. А всего на фронтах Великой Отечественной погибло более двух тысяч жителей района.

Потери среди мирного населения превысили и этот скорбный счет… Только в гетто фашисты уничтожили: в д. Дуниловичи — около 1.000 человек, в пос. Лынтупы — около 250, в г. Поставы — около 4.000 человек. На каторгу в Германию были вывезены 1.800 молодых парней и девушек. В 87 полностью ­сожженных деревнях района сгорело более 2.150 домов, всего же на Поставщине за время войны уничтожено более 8.000 жилых домов. Трагедия Хатыни повторилась в судьбе 73 жителей д. Альцы Поставского района. Перед началом Великой Отечественной войны в районе насчитывалось почти 100 тысяч человек населения, а в 1945 году оно составило 79 тысяч…

В Поставском крае бережно хранят память о ушедших в бессмертие в годы военного лихолетья. Свидетельством тому и сорок памятников в честь воинов‑освободителей, погибших в боях, и замученных фашистами земляков, которые поставчане посещают не только в торжественные дни.

* * *

С 1953 по 1995 год в Поставах базировались наши военные авиаторы. Много лет здесь осваивались новые образцы боевых самолетов, совершенствовалось летное мастерство. Отсюда советские офицеры улетали выполнять интернациональный долг…

За прошедшее десятилетие после «крайних» полетов боевых самолетов над Поставщиной немало воды утекло, но ветераны помнят не только напряженные дни боевой подготовки, но и то, как создавали здесь семьи, растили детей, взаимодействовали к общей пользе с жителями города и района. К 60‑летию местного аэродрома в августе 2014 года здесь был установлен памятный знак, в августе 2015 года — мемориальная доска, посвященная Герою Советского Союза Льву Щукину, бывшему командиру авиаполка. Лев Кириллович стал летчиком еще в годы Великой Отечественной войны, рвался в бой — но из-за высокого летного мастерства его… не пустили на фронт. Он учил летать других фронтовиков — будущих асов. А высокое звание Героя получил за доблесть в воздушных боях в небе Кореи.

На въезде в райцентр как памятник всем поколениям летчиков с постамента рвется ввысь боевой самолет. Неслучайно он находится в непосредственной близости к другому военному городку, где жили прежде ракетчики-стратеги. Уверен, что важнейшей задачей авиаполка было и прикрытие стационарных позиций ракетчиков.

Изначально стратегические ракеты размещались в шахтах, и во время их строительства и эксплуатации окрестные леса с точки зрения маскировки подходили идеально. Все, что касалось ракетчиков, было окутано тайной великой…

Сейчас на территории секретнейшего в прошлом объекта ежедневно звучат детские голоса. Здесь расположен областной детский оздоровительный центр «Ветразь». Нет ограждения и строгого пропускного режима в жилой зоне. Торцевые стены некоторых домов во время недавнего ремонта украсили (о ужас для бывших секретчиков и особистов!..) изображения ракет. Ветераны-ракетчики мечтают о большем — и собирают материалы для экспозиции музея, в котором планируют показать, как создавался и надежно защищал страну ракетный щит.

Полковник в отставке Всеволод Танана,

фото автора

и из сети Интернет

В Поставах 80 улиц. Названия четвертой части из них связаны с защитой Отечества. 12 названы в честь Героев Советского Союза, в том числе четыре — улицы Киричука, Кляро, Маркова, ­Сидоренко — в честь освободителей Поставщины от немецко-фашистских захватчиков. Улица Кулаженко названа в честь первого секретаря Поставского райкома комсомола, погибшего в Афганистане; улицы Осененко, Станкевича, Юшкевича также напоминают нам о поставчанах — отважных борцах за свободу и независимость Родины. В г. п. Лынтупы две улицы названы в честь Героев Советского Союза, погибших на нашей земле, — ­Алексея Голубкова и Николая Красильникова.

Среди уроженцев Поставщины немало отличившихся в боях за Отечество военнослужащих. Наиболее известны кавалер орденов Славы III и II степени Пётр Баровко, штурмовавший рейхстаг; кавалер ордена Красного Знамени Силантий Зубков — участник Парада Победы; Герой России Александр ­Раевский; Антон Станкевич, генерал-майор царской армии: он командовал дивизией РККА, попал в плен к деникинцам и после отказа перейти на их сторону был повешен, похоронен в Москве у Кремлевской стены; Иван Шубин, который в 1920–1921 годах был трижды награжден орденом Красного ­Знамени; Василий Юшкевич (участник Первой мировой войны, в РККА с 1919 г., в 1936 – 1938 гг. воевал в Испании, командовал 44‑м корпусом при обороне ­Минска, в битве под Москвой — 31‑й армией, в ходе операции «Багратион» — 3‑й ударной армией).