Для тех, кто любит нас всем сердцем

В Драматическом театре белорусской армии состоялся праздничный концерт, посвященный Дню матери. Поздравления принимали женщины Фонда социальной защиты вдов и детей военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах, «Долг», Белорусской общественной организации солдатских матерей, Республиканской ассоциации членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане, «Память и долг».

Открыл праздничный вечер помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Александр Гура. В своем выступлении он подчеркнул:

— Этот замечательный праздник проникнут особыми чувствами и теплом. Сегодня мы чествуем самых главных людей на Земле — женщин-матерей. Во все времена материнская любовь являлась для нас надежной опорой на жизненном пути. Душевная сила матери, ее вера делают каждого из нас сильнее, помогают справляться с трудностями и добиваться успехов.

Затем с концертной программой выступили артисты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил и детской музыкальной студии «Звездочка». Творческий импульс со сцены был настолько искренним и теплым, что многие женщины были растроганы до слез.

Материнская ноша порой бывает слишком тяжелой… Но истинная мать никогда не сдается.

Своими впечатлениями поделилась руководитель Республиканской ассоциации членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане, «Память и долг» Людмила Адамова:

— Хорошо, что в нашей стране есть такой замечательный праздник, как День матери. И это символично, что его отмечают в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Для наших женщин это особенный день… Многие из нас потеряли родных во время войны в Афганистане, в других военных конфликтах. Наши близкие уже никогда не вернутся, не смогут поздравить, обнять, приласкать… И как хорошо, что рядом есть люди, которые поддерживают нас, помнят и чтят наших павших сыновей, дочерей, мужей.

Людмилу Петровну поддержала в беседе руководитель Республиканского комитета Белорусской общественной организации солдатских матерей Галина Чигринова:

— Сегодня замечательный праздник, здесь царит душевная атмосфера. Очень приятно, что нас помнят, понимают и уважают… Спасибо за прекрасный концерт! Желаю от всей души, чтобы родители и дети всего мира были счастливы, берегли друг друга и ценили каждое мгновение, проведенное вместе…

Разговаривая с этими прекрасными мужественными женщинами, я, признаться, подумал о своей матери. Как же это важно, что она не только подарила мне жизнь, но и вдохновляет на правильные поступки, служит мне примером. Сердца наших матерей полны неиссякаемой любви, которую мы чувствуем даже за тысячи километров от родного дома…

Пусть же наша доброта, искренняя привязанность, душевность и понимание хотя бы частично возблагодарят их за великий материнский труд!

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр»,

фото Владимира Павлова