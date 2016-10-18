Информация о наличии жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда, предоставляемых военнослужащим Вооружённых Сил

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», Приказа министра обороны Республики Беларусь от 01.10.2012 № 1000 «Об утверждении правовых актов в сфере жилищного обеспечения военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил» (далее — Приказ № 1000) управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования.

№

п/п Адрес жилого помещения Характеристика жилого помещения Срок подачи

заявления Примечание Этаж Количество

комнат Общая площадь

1 г. Марьина Горка, ул. Восточная, д. 8, кв. 8 1 46,8 по 27.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Марьина Горка, в порядке очередности 2 г. Жодино, ул. Советская,

д. 18в, кв. 22 2 53,0 по 27.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Жодино, в порядке очередности 3 Гродненская область, д. Лабно-Огородники, ул. Армейская, д. 17, кв. 3 2 49,3 по 27.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Лабно-Огородники, в порядке очередности 4 Гродненская область, д. Лабно-Огородники, ул. Армейская, д. 25, кв. 4 2 36,4 по 27.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д.Лабно-Огородники, в порядке очередности 5 Гродненская область, д. Лабно-Огородники, ул. Армейская, д. 29, кв. 26 2 42,7 по 27.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д.Лабно-Огородники, в порядке очередности 6 г. Полоцк, ул. Вологина,

д. 100, кв. 25 3 70,59 по 27.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Полоцке, в порядке очередности 7 г. Полоцк, ул. Вологина,

д. 262, кв. 79 2 44,2 по 27.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Полоцке, в порядке очередности 8 г. Полоцк, ул. Вологина,

д. 321, кв. 63 1 31,14 по 27.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Полоцке, в порядке очередности 9 г. Полоцк, ул. Вологина,

д. 338, кв. 13 2 46,89 по 27.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Полоцке, в порядке очередности

Данные квартиры предоставляются военнослужащим, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения военной службы, в порядке, установленном в главе 3 Инструкции об организации работы по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлению жилых помещений государственного жилищного фонда в Вооруженных Силах, утвержденной Приказом № 1000.

Военнослужащий, желающий получить жилое помещение коммерческого использования, обращается к уполномоченному должностному лицу с заявлением о предоставлении такого жилого помещения для дальнейшего направления заявления в управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил (220056, г. Минск, ул. Рогачевская, д. 20, время работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу, тел. (8 017) 266-06-86) не позднее срока, указанного в таблице.