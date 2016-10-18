Информация о наличии жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда, предоставляемых военнослужащим Вооружённых Сил

18.10.2016 Объявления, Свежий выпуск #

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», Приказа министра обороны Республики Беларусь от 01.10.2012 № 1000 «Об утверждении правовых актов в сфере жилищного обеспечения военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил» (далее — Приказ № 1000) управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования.


п/п		 Адрес жилого помещения Характеристика жилого помещения Срок подачи
заявления		 Примечание
Этаж Количество
комнат		 Общая площадь

 

1 г. Марьина Горка, ул. Восточная, д. 8, кв. 8   1 46,8 по 27.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Марьина Горка, в порядке очередности
2 г. Жодино, ул. Советская,
д. 18в, кв. 22		   2 53,0 по 27.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Жодино, в порядке очередности
3 Гродненская область, д. Лабно-Огородники, ул. Армейская, д. 17, кв. 3   2 49,3 по 27.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Лабно-Огородники, в порядке очередности
4 Гродненская область, д. Лабно-Огородники, ул. Армейская, д. 25, кв. 4   2 36,4 по 27.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д.Лабно-Огородники, в порядке очередности
5 Гродненская область, д. Лабно-Огородники, ул. Армейская, д. 29, кв. 26   2 42,7 по 27.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д.Лабно-Огородники, в порядке очередности
6 г. Полоцк, ул. Вологина,
д. 100, кв. 25		   3 70,59 по 27.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Полоцке, в порядке очередности
7 г. Полоцк, ул. Вологина,
д. 262, кв. 79		   2 44,2 по 27.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Полоцке, в порядке очередности
8 г. Полоцк, ул. Вологина,
д. 321, кв. 63		   1 31,14 по 27.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Полоцке, в порядке очередности
9 г. Полоцк, ул. Вологина,
д. 338, кв. 13		   2 46,89 по 27.10.2016 для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся  в г. Полоцке, в порядке очередности

 

 

 

 

Данные квартиры предоставляются военнослужащим, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения военной службы, в порядке, установленном в главе 3 Инструкции об организации работы по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлению жилых помещений государственного жилищного фонда в Вооруженных Силах, утвержденной Приказом № 1000.

Военнослужащий, желающий получить жилое помещение коммерческого использования, обращается к уполномоченному должностному лицу с заявлением о предоставлении такого жилого помещения для дальнейшего направления заявления в управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил (220056, г. Минск, ул. Рогачевская, д. 20, время работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу, тел. (8 017) 266-06-86) не позднее срока, указанного в таблице.

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