Информация о наличии жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда, предоставляемых военнослужащим Вооружённых Сил

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», Приказа министра обороны Республики Беларусь от 01.10.2012 № 1000 «Об утверждении правовых актов в сфере жилищного обеспечения военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил» (далее — Приказ № 1000) управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования.
|№
п/п
|Адрес жилого помещения
|Характеристика жилого помещения
|Срок подачи
заявления
|Примечание
|Этаж
|Количество
комнат
|Общая площадь
|1
|г. Марьина Горка, ул. Восточная, д. 8, кв. 8
|1
|46,8
|по 27.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Марьина Горка, в порядке очередности
|2
|г. Жодино, ул. Советская,
д. 18в, кв. 22
|2
|53,0
|по 27.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Жодино, в порядке очередности
|3
|Гродненская область, д. Лабно-Огородники, ул. Армейская, д. 17, кв. 3
|2
|49,3
|по 27.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Лабно-Огородники, в порядке очередности
|4
|Гродненская область, д. Лабно-Огородники, ул. Армейская, д. 25, кв. 4
|2
|36,4
|по 27.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д.Лабно-Огородники, в порядке очередности
|5
|Гродненская область, д. Лабно-Огородники, ул. Армейская, д. 29, кв. 26
|2
|42,7
|по 27.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д.Лабно-Огородники, в порядке очередности
|6
|г. Полоцк, ул. Вологина,
д. 100, кв. 25
|3
|70,59
|по 27.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Полоцке, в порядке очередности
|7
|г. Полоцк, ул. Вологина,
д. 262, кв. 79
|2
|44,2
|по 27.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Полоцке, в порядке очередности
|8
|г. Полоцк, ул. Вологина,
д. 321, кв. 63
|1
|31,14
|по 27.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Полоцке, в порядке очередности
|9
|г. Полоцк, ул. Вологина,
д. 338, кв. 13
|2
|46,89
|по 27.10.2016
|для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Полоцке, в порядке очередности
Данные квартиры предоставляются военнослужащим, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения военной службы, в порядке, установленном в главе 3 Инструкции об организации работы по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлению жилых помещений государственного жилищного фонда в Вооруженных Силах, утвержденной Приказом № 1000.
Военнослужащий, желающий получить жилое помещение коммерческого использования, обращается к уполномоченному должностному лицу с заявлением о предоставлении такого жилого помещения для дальнейшего направления заявления в управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил (220056, г. Минск, ул. Рогачевская, д. 20, время работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу, тел. (8 017) 266-06-86) не позднее срока, указанного в таблице.