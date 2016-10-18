Извещение об открытом аукционе по продаже объекта государственной собственности с одновременной продажей права заключения договора аренды земельного участка

Характеристика недвижимости:

— капитальное строение с инвентарным номером 200/С‑49359 (здание нежилое — здание проходной) — одноэтажное каменное, фундамент бетонный, ленточный, перекрытие — железобетонные плиты, крыша совмещенная рулонная, 1970 г. постройки, общей площадью 57,9 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. Базовая, 12а/1;

— капитальное строение с инвентарным номером 200/С‑49365 (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ — здание склада промышленных и продовольственных товаров) с рампой, крыльцами, проезжей частью — в т. ч. участки 1–3, пешеходной частью — в т. ч. участки 1, 2, ограждением — в т. ч. участки 1–3, воротами, сетью электроснабжения — одноэтажное кирпичное, фундамент бетонный, ленточный, перекрытие — железобетонные плиты, крыша совмещенная рулонная, 1970, 1979 г. постройки, общей площадью 1.655,7 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. Базовая, 12а/3;

— капитальное строение с инвентарным номером 200/С‑49366 (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ — фруктоовощехранилище) с тамбуром, двумя навесами, пристройкой, крыльцами — одноэтажное кирпичное, фундамент бетонный, перекрытие — железобетонные плиты, крыша совмещенная рулонная, 1981 г. постройки, общей площадью 638,0 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. Базовая, 12а;

— капитальное строение с инвентарным номером 200/С‑49368 (здание нежилое — здание картофелехранилища) — одноэтажное кирпичное, фундамент бетонный, перекрытие — железобетонные плиты, крыша совмещенная рулонная, 1983 г. постройки, общей площадью 341,0 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. Базовая, 12а/2;

— капитальное строение с инвентарным номером 200/С‑49360 (здание специализированное транспорта — здание гаражей) с навесом, сетью электроснабжения — одноэтажное кирпичное, фундамент бетонный ленточный, перекрытие — железобетонные плиты, крыша совмещенная, рулонная, 1979 г. постройки, общей площадью 823,0 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. Базовая, 12а/4;

— эстакада.

Земельный участок с кадастровым номером 240100000002009281 для обслуживания капитальных строений с инвентарными номерами: 200/С‑49359 (здание нежилое — здание проходной), 200/С‑49365 (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ — здание склада промышленных и продовольственных товаров), 200/С‑49366 (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ — фруктоовощехранилище), 200/С‑49368 (здание нежилое — здание картофелехранилища), 200/С‑49360 (здание специализированное транспорта — здание гаражей), площадью 1,167 га, сроком аренды на 25 лет. Ограничения в использовании в связи с расположением земельного участка в охранной зоне линий связи и радиофикации, охранной зоне электрических сетей напряжением до 1000 В, охранной зоне сетей и сооружений водоснабжения, охранных зонах сетей и сооружений канализации, охранной зоне сетей и сооружений теплоснабжения.