Извещение об открытом аукционе по продаже объекта государственной собственности с одновременной продажей права заключения договора аренды земельного участка

|№
лота
|Наименование
единого предмета аукциона
|Характеристика единого предмета аукциона
|Начальная цена единого предмета аукциона,
рублей
|Сумма задатка, рублей
|4
|Неиспользуемые здания и сооружения, расположенные по адресу: Витебская область, г. Витебск, ул. Базовая, 12а, — и право заключения договора аренды земельного участка
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Характеристика недвижимости:
— капитальное строение с инвентарным номером 200/С‑49359 (здание нежилое — здание проходной) — одноэтажное каменное, фундамент бетонный, ленточный, перекрытие — железобетонные плиты, крыша совмещенная рулонная, 1970 г. постройки, общей площадью 57,9 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. Базовая, 12а/1;
— капитальное строение с инвентарным номером 200/С‑49365 (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ — здание склада промышленных и продовольственных товаров) с рампой, крыльцами, проезжей частью — в т. ч. участки 1–3, пешеходной частью — в т. ч. участки 1, 2, ограждением — в т. ч. участки 1–3, воротами, сетью электроснабжения — одноэтажное кирпичное, фундамент бетонный, ленточный, перекрытие — железобетонные плиты, крыша совмещенная рулонная, 1970, 1979 г. постройки, общей площадью 1.655,7 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. Базовая, 12а/3;
— капитальное строение с инвентарным номером 200/С‑49366 (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ — фруктоовощехранилище) с тамбуром, двумя навесами, пристройкой, крыльцами — одноэтажное кирпичное, фундамент бетонный, перекрытие — железобетонные плиты, крыша совмещенная рулонная, 1981 г. постройки, общей площадью 638,0 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. Базовая, 12а;
— капитальное строение с инвентарным номером 200/С‑49368 (здание нежилое — здание картофелехранилища) — одноэтажное кирпичное, фундамент бетонный, перекрытие — железобетонные плиты, крыша совмещенная рулонная, 1983 г. постройки, общей площадью 341,0 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. Базовая, 12а/2;
— капитальное строение с инвентарным номером 200/С‑49360 (здание специализированное транспорта — здание гаражей) с навесом, сетью электроснабжения — одноэтажное кирпичное, фундамент бетонный ленточный, перекрытие — железобетонные плиты, крыша совмещенная, рулонная, 1979 г. постройки, общей площадью 823,0 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. Базовая, 12а/4;
— эстакада.
Земельный участок с кадастровым номером 240100000002009281 для обслуживания капитальных строений с инвентарными номерами: 200/С‑49359 (здание нежилое — здание проходной), 200/С‑49365 (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ — здание склада промышленных и продовольственных товаров), 200/С‑49366 (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ — фруктоовощехранилище), 200/С‑49368 (здание нежилое — здание картофелехранилища), 200/С‑49360 (здание специализированное транспорта — здание гаражей), площадью 1,167 га, сроком аренды на 25 лет. Ограничения в использовании в связи с расположением земельного участка в охранной зоне линий связи и радиофикации, охранной зоне электрических сетей напряжением до 1000 В, охранной зоне сетей и сооружений водоснабжения, охранных зонах сетей и сооружений канализации, охранной зоне сетей и сооружений теплоснабжения.
|477.035,05/
4.770.350.548
|95.407,00/
954.070.000
Организатор — фонд «Витебскоблимущество», г. Витебск, ул. «Правды», 38, тел.: (8 0212) 47-60-96, 48-87-04, сайты: www.gki.gov.by, www.fondgosim.vitebsk.by, е‑mail: gosim@vitebsk.by, gosim.aukcion@vitebsk.by.
Продавец: Республиканское унитарное предприятие «Торгово‑производственное управление при Министерстве обороны», тел. (8 0212) 61-60-47.
Условия предоставления земельного участка: в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка, но не позднее трех месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона в установленном порядке обратиться за государственной регистрацией права на земельный участок в РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»; обеспечить беспрепятственный проход, проезд к земельному участку общества с ограниченной ответственностью «ПлиссаСтрой».
Аукцион состоится 15 ноября 2016 г. в 15 часов в здании фонда «Витебскоблимущество» по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38.
Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, последний день приема документов — 10.11.2016 года до 16.00 по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38, каб. № 302. Заключительная регистрация участников — 15.11.2016 с 14.00 до 15.00. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.
Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие в аукционе на расчетный счет № 3642903001402 в филиале № 200 Витебское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, получатель — фонд «Витебскоблимущество», УНП 300002495.
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и земельного участка в частную собственность или права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.
Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с объектом продажи.