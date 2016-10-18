Курс — на Рязань!

В минувшую субботу отдельный гвардейский парашютно-десантный батальон 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады воинским эшелоном выдвинулся на полигон Дубровичи Рязанской области Российской Федерации. Там наши гвардейцы вместе с военнослужащими парашютно-десантного полка российской 106‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии примут участие в совместном батальонном тактическом учении (БТУ) с боевой стрельбой.

В ходе учения будут отработаны десантирование парашютным способом с самолета Ил‑76, захват назначенных объектов, занятие района сосредоточения, совершение марша, уничтожение незаконного вооруженного формирования.

Стоит отметить, что в батальоне была проведена качественная подготовка к учению. В преддверии этого БТУ личный состав в полном составе совершил прыжки с парашютом из самолета Ан‑2 и вертолета Ми‑8Т со стрельбой в воздухе. Была осуществлена подготовка вооружения военной и специальной техники, укладка десантных парашютов личного состава.

Важно отметить, что благодаря этому батальонному тактическому учению наши десантники, несомненно, получат неоценимый опыт. Каждый из них в полной мере понимает важность предстоящих задач и ответственность за их выполнение. Успехов вам, гвардейцы!

Гвардии старший лейтенант Юрий Сахарчук, фото автора