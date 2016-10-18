Курсантские тренировки к «Суворовскому натиску» (Видео)

«Это невероятное чувство — управлять многотонной БМП!»

…Погода на полигоне в тот день не радовала: моросящий дождь, слякоть. Иные расстроились бы — но только не курсанты 3‑го курса общевойскового факультета Военной академии Республики Беларусь. Даже если бы у них спросили, что бы они выбрали сейчас — уютную комнату в общежитии или танкодром 227‑го общевойскового полигона, каждый без доли сомнения ответил бы: только полигон!.. В тот день у будущих офицеров‑мотострелков начинались практические занятия по вождению боевых машин — БМП‑2.

Курсанты преодолевали естественные препятствия различными способами, а также тренировались в остановках на подъемах и на спусках.

— В настоящее время с третьекурсниками общевойскового факультета, обучающимися по специальности «управление подразделениями мотострелковых войск», проводятся занятия по вождению боевых машин, — рассказал преподаватель кафедры устройства и эксплуатации бронетанкового вооружения подполковник запаса Николай Корякин, он же руководитель занятия. — Буквально за несколько дней курсанты уже освоили первое подготовительное упражнение вождения, сейчас они обучаются технике преодоления естественных препятствий, подъемов и спусков.

Как отметил преподаватель, его основная задача — научить курсантов уверенно действовать за штурвалом БМП‑2, чувствовать габариты боевой машины, быстро переходить как с низшей передачи на высшую, так и наоборот.

На первых занятиях акцент в обучении курсантов азам управления БМП‑2 делается на остановке в габаритах, трогании с места, проезде в ограниченных проходах. Затем, как принято говорить в штабах, обстановка наращивается — к привычным уже упражнениям добавляются более сложные, которые впоследствии составят одну целую трассу. Именно на этой трассе будущие офицеры через год с небольшим будут сдавать выпускной экзамен и получат классную квалификацию.

— Я вижу блеск в глазах каждого парня, желание научиться управлять БМП‑2 и — это самое главное для меня как для преподавателя — вижу увлеченность и состязательный азарт, — отметил Николай Игнатьевич Корякин. — Курсанты фактически проводят мини-чемпионат во взводе. Соревнуются между собой на лучшее время, лучшую среднюю скорость, в безупречном преодолении препятствий.

Один из лучших начинающих механиков‑водителей БМП‑2 в этом курсантском взводе — заместитель командира 331‑го учебного взвода сержант Сергей Домнич. Парень осознает, что на его плечах лежит ответственность не только за жизнь и здоровье подчиненных во время проведения занятий на технике, но и за общий результат подразделения.

— Я стремлюсь быть первым во всем, — отметил будущий офицер-мотострелок. — Поэтому вопрос, кто первым сядет за штурвал, у нас во взводе не стоит — зам­комвзвода попросту обязан личным примером показывать подчиненным, как нужно действовать. Но первому всегда сложнее — ведь понятно, что все остальные будут стараться показать лучший по сравнению с моим результат. Нужно сразу ставить для себя высокую планку и всеми силами стараться ее преодолеть. Это, наверное, и отличает обучаемых-курсантов от солдат срочной службы — мотивация и желание стать лучшим.

По словам сержанта Домнича, боязни боевой машины в его подразделении нет ни у кого — за первый и второй курсы парням с буквами «К» на погонах доводилось часто «приручать» БМП‑2 на занятиях по устройству и эксплуатации бронетанкового вооружения, по тактике, а в рамках огневой подготовки стрелять из вооружения этой боевой машины.

— Проблем на занятиях по вождению у нас никто не испытывает, — уверен заместитель командира взвода. — Если не брать в расчет внешний вид этой боевой машины, по сути, ничто в ней кардинально не отличается от обычного автомобиля. Да, вместо руля штурвал, но не рычаги ведь!.. Да, рычаг коробки передач на руле, а не под правой рукой — и к этому привыкаешь через несколько километров. Габариты больше? Опять же дело привычки. Но зато какое это непередаваемое чувство — управлять многотонной БМП!

Рассказывая о боевой машине, парень будто «телепортировал» внутрь брони, вновь переживая те ощущения, которые может испытать только мехвод БМП‑2. Вместе с ним в далекий 2009 год мысленно возвращаюсь и я…

Средняя скорость БМП‑2, которой управлял курсант Иванов семь лет назад во время экзамена на присвоение классной квалификации, была всего 24,5 километра в час. Но это был рекорд в учебном взводе! И единственная десятка в подразделении…

В век высокоскоростных трамваев и поездов на воздушной подушке скорость чуть больше 20 км/ч кажется смешной. Но для сверхскоростных машин требуется серьезная подготовка трассы. Зато БМП‑2 (как и любая советская техника) способна уверенно пробираться в самую гущу лесов и болот, не имея дорог, но зная направление. Да не просто пробираться, а вдобавок перевозить десант, вести огонь из пулемета ПКТ и автоматической пушки 2А42 (как видите, даже вооружение этой машины я по-прежнему помню. Эх, были времена…).

— А в отборе на «Суворовский натиск» я не участвовал… — эта фраза моего собеседника сержанта Сергея Домнича вернула меня из нахлынувших воспоминаний в реальность. — Считаю, что мое место здесь, со взводом.

* * *

Армейские международные игры — это еще одна моя слабость!.. Поэтому, попрощавшись с Сергеем, я поспешил к преподавателю, чтобы задать ему такие вопросы:

— Анализируете ли вы выступление наших танкистов в финале международного конкурса «Танковый биатлон»? И, может быть, планируете проводить внутриакадемические соревнования будущих офицеров‑мотострелков по программе конкурса «Суворовский натиск»?

— Мы активно следим за ходом этих конкурсов, болеем за наших соотечественников (если они выступают). Тем более что в этом году в «Танковом биатлоне» в Алабино впервые участвовали военнослужащие нашего общевойскового факультета — лейтенант Дмитрий Сушевич и курсант Кирилл Маханёк, — тут же ответил подполковник запаса Николай Корякин. — Также анализируем выступление каждой из команд, впоследствии именно с учетом их участия в этих конкурсах корректируем процесс обучения курсантов вождению боевых машин. Ведь эти конкурсы, как было заявлено, в первую очередь являются мероприятием боевой подготовки и направлены на совершенствование техники владения боевой машиной. Кстати, о «Суворовском натиске». С гордостью могу заявить: три курсанта этого учебного взвода с августа уже готовятся к участию в состязаниях на лучший экипаж БМП‑2 наших Вооруженных Сил.

Всего Военную академию Республики Беларусь будут представлять, по словам офицера запаса, два экипажа, состоящие как из офицеров и прапорщиков, так и из курсантов. Подготовкой в них механиков‑водителей тоже занимается Николай Игнатьевич Корякин. Для него эта задача не новая — еще в прошлом учебном году офицер тренировал мастеров вождения для участия в международном конкурсе «Танковый биатлон — 2016».

— И вот что хочу сказать: средняя скорость, с которой сегодня наши механики-водители преодолевают учебную трассу в Белолужском учебном центре, — более 40 километров в час, — не без гордости подчеркнул Николай Игнатьевич. — А на скоростных участках боевые машины под управлением наших военнослужащих развивают 62–64 км/ч. Сейчас они продолжают оттачивать мастерство управления БМП‑2. И вскоре, в конце октября — начале ноября, будут бороться за право отстаивать честь нашего военного вуза во время отбора на престижные международные соревнования «Суворовский натиск».

Подготовку к этому конкурсу третьекурсники проходят в три этапа. Во время первого из них в июле этого года все курсанты (тогда еще второго курса), обу­чающиеся по специальности «управление мотострелковыми подразделениями», выдержали внутриакадемический отбор. Немаловажную роль в принятии окончательного решения играли текущие результаты на занятиях по огневой подготовке и устройству и эксплуатации БТВ. На втором этапе проводили тренировки по элементам — курсанты выполняли упражнения стрельб и вождения. А сейчас, в ходе третьего этапа, лучшие мотострелки альма-матер белорусских офицеров тренируются комплексно на специально оборудованной для этого трассе в Белолужском учебном центре.

— Во время тренировок наши преподаватели стараются научить курсантов и военнослужащих, проходящих службу по контракту, не только качественно поражать мишени и преодолевать препятствия, но и умело действовать при возникновении нештатной ситуации во время выполнения упражнений, — рассказал старший преподаватель кафедры огневой подготовки общевойскового факультета Военной академии подполковник Руслан Трифонов. — Причем не остается без внимания и такой немаловажный вопрос, как приемка техники перед стрельбой в соответствии с технологическими картами и обслуживание вооружения и техники после выполнения упражнения. Там, в Доманово (а потом и в Алабино…), помогать курсантам будет некому — все решения придется принимать самостоятельно. Этому мы и должны их научить!..

Во время этих тренировок профессорско-преподавательский состав общевойскового факультета и военнослужащие центра обеспечения учебного процесса Военной академии Республики Беларусь постарались создать для участников отбора для участия в конкурсе «Суворовский натиск» максимально приближенные к реальным условия. Так, трасса оборудована почти всеми такими же препятствиями, которые есть на 174‑м полигоне ВВС и войск ПВО, а мишени выставлены на дальности в соответствии с условиями «Суворовского натиска».

— Я могу с уверенностью отметить: в настоящий момент курсантские экипажи имеют достойный уровень подготовки и готовы соперничать с военнослужащими из частей и соединений наших Вооруженных Сил, — подвел итог Руслан Александрович Трифонов.

Капитан

Александр Иванов,

«Ваяр»,

фото автора