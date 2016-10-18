Огненные вёрсты полковника Валерия Логинова

На набережной воинов‑интернационалистов в центре белорусской столицы ветеран Вооружённых Сил полковник в отставке Валерий Логинов бывает часто. Звуки большого города тонут здесь в плеске волн Свислочи, монотонной песне ветра в арках мемориального комплекса на Острове Мужества и Скорби. Оттого кажется, что самолёт, летящий высоко в небе, движется беззвучно. И инверсионный след в безоблачном небе крылом белого ангела поворачивает реку времени вспять…

По примеру отца

Первые реактивные самолеты в небе над небольшим городом Чкалов стали настоящим событием. Люди целыми семьями выходили на улицу и смотрели ввысь на серебристые стрелы истребителей, рассекающих небо. Стать пилотами хотели все мальчишки. Самолеты юные романтики рисовали везде: в альбомах по изо­бразительному искусству, тетрадях по математике, на стенах домов… За что им порой крепко доставалось от родителей.

Но то, что для сверстников было ребячьей мечтой, для Валерия Логинова стало жизненной установкой. Его отец Александр Николаевич был офицер — человек слова. И сына этому учил: если дал слово — держи, поставил цель — добейся. Обязательно подкрепляя родительские наставления убедительной жизненной историей.

Логинов‑старший прошел всю войну. На фронте был снайпером, командовал противотанковым взводом. Во время битвы на Курской дуге о его меткой стрельбе узнали на всех фронтах. Советский офицер из противотанкового ружья сбил… немецкий самолет-разведчик «Фокке-Вульф‑189».

«Рама» — так прозвали его фронтовики — появилась над советскими позициями с рассветом. Наши бойцы знали: противник уточняет координаты. По ним нанесут удар бомбардировщики или артиллерия — и тогда больших потерь не избежать… Командир взвода Логинов подал команду «К бою». Приказал установить противотанковое ружье Дегтярёва калибра 14,5 мм почти вертикально. И сам прильнул к ружью.

Офицер прицелился в левый двигатель, произвел выстрел. Над окопами повисла тишина, которую нарушал лишь визгливый гул «рамы». Неужели промах?.. И вдруг двигатель «чихнул». Из него повалил густой черный дым. Заиграли языки пламени. Горящий самолет завалился на крыло — и рухнул в расположении немецких войск. Об этом написали центральные газеты.

Юный Валера Логинов особенно любил эту боевую историю. А потому, к удивлению мальчишек, во дворе он дал слово стать не летчиком, а офицером-пехотинцем — как отец.

— После школы я подал документы в Бакинское высшее общевойсковое командное училище, — рассказал Валерий Александрович. — Одного желания стать курсантом было мало. За место в строю еще нужно было побороться. Конкурс — почти десять человек на место… Профессия офицера считалась тогда очень престижной. Плюс Бакинское ВОКУ — одно из лучших военных училищ. Опять же юг, романтика — за ней сюда ехали ребята из разных уголков СССР… Помню, меня сильно удивило, что больше всего приехало поступать ребят из Беларуси.

Первый курс у нас был в войсках. Занятий в классах — немного. С утра до вечера занимались огневой, физической, тактической подготовкой. Командирами взводов у нас были офицеры из войск, а командирами отделений — сержанты срочной службы. То есть мы сразу узнали службу изнутри, а потом закрепили практику на лекциях научной базой.

…Еще одна особенность Бакинского ВОКУ — горно-стрелковая подготовка. Курсанты покоряли самую большую вершину в системе Бокового хребта Кавказских гор — Шахдаг. В переводе с азербайджанского это Царь-гора. Ее высота — 4.243 метра. Летом у ее подножия температура воздуха плюс 35 градусов. На вершине — минус 12… В путешествие из лета в зиму, как шутили курсанты, шли с полной выкладкой. К слову, первым восхождение на нее в 1892 году совершил тоже военный — топограф Андрей Пастухов.

— Перед восхождением получили необычный приказ — неделю не бриться, — вспоминает Валерий Логинов. — Щетина нужна была для того, чтобы не получить солнечный ожог на высоте. На вершину поднимались двое суток. На высоте 2.500 метров разбили лагерь. Готовили себе ужин — в этом тоже есть особенность. Вода на высоте кипит не при 100, а уже при 70 градусах. Значит, варить кашу нужно дольше, иначе крупу будешь есть сырой… Ну и романтика, конечно. Ночью звезды как на ладони. Не зря те места притягивали поэтов. В 1829 году там бывал Александр Пушкин — в его честь назван перевал. Впечатленный красотой гор, он написал немало бессмертных строк…

Тогда Валерий Александрович даже не догадывался, что много лет спустя опыт, полученный в горах Кавказа, не раз спасет жизнь. И не ему одному… А пока курсант Логинов осваивал военную науку — и был лучшим. Даже отец, обычно сдержанный в эмоциях, сказал:

— Валера, это твоя стихия!

— Для меня это была самая высокая оценка. Хотя никогда не учился ради отметок. Просто старался сделать все так, как надо, — признался Валерий Александрович. — Например, идет огневая подготовка. Ливень такой, что мишени едва различимы. Преподаватель занятия не останавливает. И он прав: на бой, как известно, погоду не закажешь. Команда «К бою» — плюх в лужу, в грязь… Но думаешь не о том, как обсушиться и отмыться. Главное — цель. Ее нужно поразить. В итоге от холода зуб на зуб не попадает, а на душе тепло. Получил я тогда оценку «отлично».

В результате у лейтенанта Валерия Логинова в дипломе не оказалось ни одной четверки.

Первое место службы — Группа советских войск в Германии, 219‑й Кременчугско-Берлинский Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого танковый полк. Часть дислоцировалась в городке Олимпишесдорф западнее Берлина. Но вообще-то свое подразделение новоиспеченный командир разведвзвода нашел в… Чехословакии.

— Нашу часть направили туда в связи с событиями 1968 года, — рассказал Валерий Логинов. — Полк находился недалеко от Праги. В его задачу входило предупреждать провокации со стороны неправительственных формирований, поддерживать порядок на улицах города. Впечатления, конечно, были двоякими. С одной стороны, первое место службы, офицерское становление. С другой — провокации, отравленные колодцы в радиусе 10 километров, запуганное население. Людей избивали только за то, что они с нами просто поговорили. Женщинам за это обрезали волосы. А что им было делать — детей-то кормить надо… Придя к нашему лагерю, громко кричат, чтобы свои слышали (мол, вы, такие-сякие, уезжайте домой), а сами жалобно в глаза смотрят. Мы все понимали. Тушенку, хлеб свой местным отдавали. Они их прятали под одеждой и несли домой — детям. Еще запомнилось, как мы возвращались в ППД — пункт постоянной дислокации. Нас встречали цветами!.. Сложно по сей день дать оценку тем событиям, но тогда, не исключено, Советская Армия предотвратила пожар новой войны в Европе.

…О плохом тогда не думалось. У молодого офицера была вся жизнь впереди. Но главное — была служба. Ей Валерий Логинов отдавал всего себя.

К звездам и должностям он не стремился — просто хорошо делал свое дело. Слава сама его нашла.

В 1971 году в часть неожиданно прибыл первый заместитель главнокомандующего Группой советских войск в Германии генерал-лейтенант Валентин Варенников. На построении полка вызвал старшего лейтенанта Логинова. Для молодого офицера это стало полной неожиданностью. И запомнилось на всю жизнь.

Первый заместитель главкома вручил Логинову орден Красной Звезды. Поздравил. Крепкий духом и телом офицер-разведчик почувствовал на ладони стальное рукопожатие. Обращаясь к командованию дивизии, генерал добавил:

— Присмотритесь к нему, это лучший командир разведвзвода в ГСВГ.

Валерий Логинов тогда даже не подозревал, что это их не последняя встреча. Следующая случится через десять лет. На войне.

За этот период в жизни офицера произошло немало событий. Он прошел все ступеньки карьерной лестницы от взводного до командира полка, окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. Женился, воспитывал уже двух дочерей. Жизнь шла размеренно, насыщенная обычными заботами командира части.

Офицера перевели в БВО, он служил тогда в Полоцке. Влюбился в этот древний белорусский город. А в 1982 году Валерия Логинова неожиданно вызвали на беседу в Москву, в главное управление кадров Министерства обороны.

— Верный признак того, что нужно собирать чемоданы и направляться к новому месту службы — не в первый раз… Профессия у нас такая, — вспоминал Валерий Александрович. — Я уже думал, как об этом сказать жене. Но на этот раз срывать семью с места не пришлось. Новым местом службы стал Афганистан — а на войну семьи с собой не берут.

На войне как на войне

В августе 1982 года офицер Логинов прибыл к новому месту службы — в город Кундуз на должность командира 149‑го гвардейского Ченстоховского Краснознаменного, ордена Красной Звезды мотострелкового полка. Такой же орден был на кителе Валерия Александровича. Боевые офицеры смотрели на него с уважением.

Уже с первых дней принципиальный и строгий офицер показал, что умеет не только командовать, но и брать на себя ответственность.

Подразделения полка были рассредоточены на большой территории. В Кундузе находились только штаб и подразделения обеспечения. Остальные были разбросаны в провинциях Баглан, Тахар, несли службу на сторожевых заставах на дороге Кундуз — Пули-Хумри.

— Основная задача полка — сопровождение колонн из Советского Союза по маршруту Файзабад — Термез — Кундуз, — вспоминал Валерий Александрович. — Ее называли дорогой смерти. Общая протяженность маршрута — более 500 километров. До конечного пункта шли неделю. Ни разу без боя не обошлось…

Помню свою первую потерю. За семь километров до Кундуза попали под шквальный огонь. «Духи» подожгли наливник с топливом. Колонна была внушительной — 350 машин. Водители из Союза необстрелянные. Один паренек выскочил на дорогу… Кругом дым, стрельба. Что делать? Душманы переодетые кричат: «Брат, беги к нам» — вот он в пылу боя и рванул. Взяли его в плен, затащили в горный аул… После боя посчитали мы живых, раненых — одного не хватает. Прочесали горы, нашли ту банду, но спасти солдата не успели.

Служба в Афганистане у Валерия Логинова в прямом смысле слова проходила на колесах. Неделю вели колонну до Кундуза, разгружали — и сопровождали машины в обратном направлении, в Файзабад. Помимо этого, часть участвовала в операциях по уничтожению банд боевиков.

— Реализовывали разведданные. По линии ГРУ, КГБ, агентуры, армейской разведки поступали данные о местоположении банд боевиков, складов с оружием… Мы планировали и проводили операции по их ликвидации, — рассказал полковник в отставке Логинов. — Душманы хотя и были в большинстве своем неграмотные, но воевать умели. К тому же они вели боевые действия на знакомой и подготовленной в инженерном отношении местности.

Например, мы блокировали аул. Идет ожесточенный бой, кольцо окружения сжимается… И вдруг все стихло. Внутри кольца — никого. Как такое может быть?.. Начинаем разбираться. Оказывается, бандиты ушли по прорезанным водой в скалах подземным ходам. У них там были настоящие подземные лагеря. Входы в них маскировали под колодцы. А в подземных галереях с выросшими в горах душманами бороться бесперспективно. Тогда мы выработали свою тактику. Отсекали «духов» от гор, лишая их возможности уйти в подземные галереи, и обезвреживали.

Методика Логинова получилась настолько удачной, что за короткое время его часть ликвидировала несколько крупных банд, захватила большое количество оружия. Среди новейших иностранных образцов стрелкового оружия можно было обнаружить и настоящие раритеты. Например, английскую винтовку Ли-Энфилд 1895 года выпуска… В «коллекции» Валерия Александровича она оказалась при особых обстоятельствах.

Полк ликвидировал караван с оружием. Операцию проводили в сложной по характеру местности, испещренной горными тропами. Чтобы закрыть многочисленные пути отхода, понадобилось привлечь практически всех, включая офицеров штаба и тыловых служб. Замысел Логинова заключался в том, чтобы блокировать и обезвредить банду.

Мотострелки сработали четко. В пылу боя часть боевиков решила прорвать кольцо окружения и скрыться в зеленке. Душманы вышли прямо на полевой КП. Логинов с группой бойцов отрезал бандитам путь отхода. Завязалась рукопашная.

Офицер неожиданно почувствовал острый взгляд в спину. Обернулся. В трех метрах от него стоял бородатый душман и целился в голову из винтовки Ли-Энфилд… Все произошло за считаные секунды. Но в тот момент, казалось, даже время замедлилось. И грохот боя пропал… Громче всех звуков на свете прозвучал щелчок винтовки. Осечка! Второго шанса офицер Логинов бандиту не дал — скрутил и взял в плен. Позже на допросе боевик признался, что это был первый случай, когда почти столетняя винтовка дала осечку.

Череда успешных операций полка не прекращалась много месяцев. Но главное, удалось сократить потери при сопровождении колонн.

За успешное выполнение боевых задач 149‑й гвардейский мотострелковый полк был награжден орденом Красного Знамени. Его командиру полковнику Валерию Логинову вручили орден Красной Звезды. А вместе с ним — приказ о переводе на новую должность. В августе 1983 года офицера назначили командиром 70‑й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Повышение по службе — важный шаг для каждого офицера. Тем более что кадровые перестановки в Афганистане происходили редко, в основном там служили по замене. По служебной лестнице перемещали исключительно перспективных офицеров. Перспектива Логинова была не в генеральских звездах, а в готовности руководить в боевой обстановке операциями в самом пекле афганской войны — в провинции Кандагар.

Семидесятка считалась самой крупной бригадой в Вооруженных Силах СССР. Она насчитывала около четырех тысяч солдат и офицеров, более 500 единиц бронетехники. Комбригу были подчинены также 3‑й парашютно-десантный батальон 103‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии, батарея реактивной системы залпового огня «Ураган» 28‑го армейского артиллерийского полка, 280‑й отдельный вертолетный полк. Такие внушительные силы требовались для выполнения целого ряда задач, которые включали в себя контроль за провинциями Гильменд и Кандагар, сторожевое охранение дорог Кандагар — Шинданд, Кандагар—Газни, обеспечение режимной зоны вокруг международного аэропорта Кандагар, контроль за афганско-пакистанской границей.

…Сослуживцы Валерия Александровича до сих пор помнят первую встречу с новым командиром бригады. Плечистый, загорелый, с обветренным сухими афганскими ветрами суровым лицом полковник Логинов собрал прапорщиков и офицеров. От него ждали дежурных фраз про приказ и долг. А Валерий Александрович произнес совершенно иные слова:

— Вас и ваших подчиненных ждут дома. Вашим родным нужны вы живыми, а не Звезда Героя, полученная посмертно.

К планированию операций он подходил очень щепетильно. Все действия прорабатывали на макете местности. Комбриг берег солдат. В атаку их поднимал только после обработки позиций душманов авиацией и артиллерией.

— Кому нужна победа любой ценой? Никому. В этом была моя позиция. Она нравилась не всем… — вспоминал Валерий Александрович. — Приезжает на мой КП руководитель оперативной группы Министерства обороны СССР в Афганистане маршал Соколов. Спрашивает: «Готов, командир, к проведению операции?». Сопровождавшие его генералы подают знаки — мол, скажи: готов. Я отвечаю — нет. Понимаю: могу лишиться погон… А что делать? Докладываю о том, что в артиллерийском дивизионе некомплект: часть офицеров ранена, иные больны. Сам только оправился после тифа. Нужно иметь семь боекомплектов, а у артиллеристов только три. Чем поддерживать пехоту в бою?.. И так по списку. Соколов согласился с моими доводами. Тут же пропесочил свое окружение. Дескать, как же собирались проводить операцию, если основная бригада не обеспечена…

Еще легендарный маршал Жуков считал, что характер офицера определяется в бою. А вот и наглядная иллюстрация к этому выводу.

Шла операция по зачистке прилегающей к Кандагару территории. Нужно было занять аул Карс, чтобы блокировать банду и не дать уйти в горы.

Тот небольшой населенный пункт был окружен виноградниками. Самая неудобная и опасная местность для зачистки… Каждый ряд виноградника — свое­образный бруствер высотой 30–50 сантиметров. А таких там сотни: настоящая многоэшелонированная оборона. К тому же к середине 1980‑х душманы отработали новую тактику: из зеленки огонь вели одиночными выстрелами (тогда очень сложно определить огневую точку). Плюс применяли гранатометы с осколочными гранатами — одним выстрелом можно было вывести из строя целое отделение.

— Солдаты перед таким вот виноградником залегли. А время поджимает… Ведь что такое операция — это когда все спланировано с точностью до минуты: когда должна нанести удар авиация, артиллерия, на какой рубеж выйти пехота. Выбился из графика — считай, задачу не выполнил, — пояснил Валерий Александрович. — Заминку требовалось устранить. Я сделал так, как отец на фронте: сам поднялся — и вперед. Слышу, по цепи солдаты передают друг другу: «Комбриг пошел, комбриг…». Они за мной поднялись. В общем, задачу выполнили тогда успешно и без потерь.

…В ноябре 1984 года офицер вернулся в Белорусский военный округ. Командовал танковой бригадой, ставшей лучшей в БВО, служил в управлении боевой подготовки, в главной военной инспекции. Сегодня это уже история, застывшая на страницах его фотоальбома.

На днях ветеран Вооруженных Сил полковник в отставке Валерий Логинов отметил 70‑летие. Годы тронули лицо«траншеями», но характер не изменили. Он, как и прежде, стальной, несгибаемый… Одним словом, офицерский, которому возраст не помеха.

Юрий Андреев,

фото Владимира Блинова