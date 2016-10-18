Со спортом и повара на «ты»

В 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре серьезное внимание уделяется не только боевой учебе курсантов, но и их физическому совершенствованию.

Помимо плановых занятий по физической подготовке, в воинских коллективах армейской «учебки» практически еженедельно проводятся спортивные праздники, состязания по различным видам спорта. И все это — не в ущерб боевой подготовке. Наоборот: судя по итогам трех месяцев обучения нынешнего набора курсантов, показатели будущих младших командиров и специалистов в боевой учебе заметно выросли. И это радует.

Недавно в 72 ОУЦ прошел смотр-конкурс на лучший учебный взвод по физической подготовке среди пяти школ «учебки». Двадцати военнослужащим от каждого подразделения необходимо было продемонстрировать скорость, силу и выносливость в беге на 100 и 1.000 метров, а также подтянуться на перекладине.

Лучший общий результат по итогам этих состязаний показал личный состав учебного взвода учебной роты по подготовке специалистов продовольственной службы, которой командует гвардии майор Павел Козлов. Будущие военные повара практически по всем дисциплинам обошли мотострелков, танкистов, военных инженеров… Причем многие из них в ходе смотра-конкурса установили своеобразные рекорды среди военнослужащих. Например, рядовой Юрий Николаевич пробежал стометровку с результатом 12,6 секунды, рядовой Владимир Кузьмич двадцать раз подтянулся на перекладине. В ходе соревнований отличились и младшие сержанты Владислав Чикунов, Илья Погребенко, рядовые Андрей Жук, Дмитрий Тройнич, Василий Кнотько, Виталий Мельников, Александр Свиридов, многие другие будущие мастера поварского искусства.

Личному составу учебного взвода, ставшему победителем смотра-конкурса по физической подготовке, по праву были вручены диплом и переходящий кубок.

Оценивая итоги проведенных состязаний, гвардии майор Павел Козлов отметил: спортивный результат, показанный его подопечными, неслучаен. Это итог продуманной системы организации физической подготовки и спортивно-массовой работы в подразделении. А постоянное внимание к качеству проводимых занятий, контроль за физической подготовленностью сержантов и курсантов роты, а также личный пример офицеров — фундамент этой системы.

Индивидуальный подход к каждому военнослужащему, дополнительные занятия с курсантами по физподготовке, которые организуются в течение всего учебного периода, позволяют устранить существующие пробелы в выучке, практически исключить из зачетных ведомостей неудовлетворительные оценки.

Стоит отметить, что на протяжении последних двух лет эта учебная рота добивается стабильно высоких результатов не только по физической подготовке, но и по другим показателям боевой учебы. Одним словом, с такими парнями можно не только кашу сварить…

Подполковник запаса

Николай Макаревич,

«Ваяр»,

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