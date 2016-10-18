Совместно выполнить задачи — готовы!

Вчера на полигоне Брестский прошла торжественная церемония открытия двустороннего батальонного тактического учения

В нем примут участие военнослужащие 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, а также 331‑го гвардейского парашютно-десантного полка 98‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

— По сравнению с прошлым годом мы увеличили количество совместных мероприятий с ВДВ российских Вооруженных сил, — отметил в ходе этой церемонии командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко. — Предстоящее учение является своего рода подведением итогов учебного года.

Брестским десантникам предстоит отработать вместе с их российскими коллегами вопросы ведения контрдиверсионных действий. При этом акцент будет сделан на умелом применении командирами десантно-штурмовых батальонов ресурса вертолетов непосредственной авиационной поддержки и подразделений разведки.

Михаил Садыков, фото автора