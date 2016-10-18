Связи форт незаменимый (Видео)

Сегодня отмечает 40‑летний юбилей 85‑я бригада связи (линейная). С какими достижениями подошла воинская часть к этому рубежу? В первую очередь 85‑я бригада связи (линейная) — это сплочённый воинский коллектив, грамотные и умелые специалисты, готовые выполнить любую задачу по предназначению.

Как известно, обычно воины-связисты отправляются «в поля» первыми, а возвращаются в пункт постоянной дислокации — в числе последних. Вот и во время недавно прошедшего командно-штабного учения Вооруженных Сил военнослужащие бригады выполнили поставленные учебно-боевые задачи с традиционно высокими результатами.

Основное предназначение 85‑й бригады связи (линейной), по словам ее командира полковника Вадима Гурецкого, заключается в развертывании полевых линий связи в интересах обеспечения связью высших должностных лиц Министерства обороны Республики Беларусь.

По состоянию на сегодняшний день линейный батальон связи 85 брс(л) практически полностью перевооружен на современные цифровые средства связи — радиорелейные станции «Цитрус», «Ярус», «Мегатрон».

— Бригада давно стала своеобразным испытательным полигоном для многочисленных средств связи, — подчеркнул в беседе Вадим Викторович. — Наши специалисты постоянно участвуют в испытаниях новейших образцов, на базе бригады осуществляется подготовка специалистов других воинских частей связи. Например, не так давно специалисты 60‑го отдельного полка связи проходили у нас подготовку на радиорелейной станции «Цитрус». Наши военнослужащие, досконально изучившие новую технику, развертывали станцию и готовили обучаемых к работе с ней.

Личный состав 85‑й бригады связи (линейной) традиционно принимает участие во всех масштабных учениях Вооруженных Сил. Так, во время совместного оперативного учения «Щит Союза — 2015» военнослужащие 85 брс(л) обеспечивали связь на российских полигонах Кирилловский и Струги Красные. В числе прочего они организовали привязку полевых узлов связи Вооруженных Сил к системе электросвязи РУП «Ростелеком».

В этом году во время проверки готовности Вооруженных Сил экипажи аппаратных станций обеспечивали бесперебойную связь на всех полигонах нашей страны. На одном из этапов проверки воины-связисты построили линию связи протяженностью около 200 километров.

Во время недавно прошедшего командно-штабного учения Вооруженных Сил линейно-кабельные отделения 85 брс(л) проложили волоконно-оптическую линию связи, благодаря которой была обеспечена связь между штабом руководства учения и подчиненными войсками.

— По итогам КШУ многие военнослужащие были награждены памятной медалью «За отличие на учении», — рассказал полковник Вадим Гурецкий. — Особо отмечу, что при выполнении поставленных задач хорошо себя проявили и военнослужащие срочной военной службы.

Так, за отличную организацию охранения волоконно-оптической линии связи старший прапорщик Дмитрий Тондель, прапорщик Евгений Суббота, младший сержант Андрей Никитюк и рядовой Михаил Проскура были поощрены начальником связи Вооруженных Сил — начальником управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майором Геннадием Казаковым.

В данный момент идет подготовка к оперативному сбору командного состава Вооруженных Сил, который пройдет на базе Барановичского гарнизона. В рамках этой подготовки аппаратные и станции 85 брс(л) развернуты на 230‑м общевойсковом полигоне и в районе аэродрома в/ч 54804 — в готовности к выполнению поставленных задач по обеспечению связью.

Необходимо также отметить, что, несмотря на интенсивную боевую учебу, командование бригады не забывает и о совершенствовании учебно-материальной базы воинской части. Так, недавно на территории военного городка бригады был открыт стрелковый тир для стрельбы из штатного оружия (пистолет Макарова). Теперь воины-связисты имеют отличную возможность улучшить свои навыки в выполнении соответствующего упражнения контрольных стрельб.

Также не прекращаются работы по благоустройству территории военного городка. К юбилею воинской части были дооборудованы строевой плац, спортивный зал, учебный корпус, инженерный и спортивный городки бригады.

Несомненно, эта работа имеет большую практическую значимость и приносит свои плоды. Недавно в обновленном спортивном городке 85 брс(л) состоялись соревнования по военному пятиборью среди воинских частей центрального подчинения. А по итогам спартакиады военнослужащих отдельных воинских частей, которая проходила в 2015/2016 учебном году, сборная команда 85‑й бригады связи (линейной) и 127‑й гвардейской бригады связи (территориальной) заняла почетное первое место.

— На торжественные мероприятия, посвященные празднованию юбилея 85‑й бригады связи (линейной), приглашены бывшие командиры воинской части, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, а также представители администрации города и района, подшефных учебных заведений, — отметил Вадим Викторович. — В честь праздника лучшим военнослужащим и лицам гражданского персонала воинской части будут вручены грамоты и ценные подарки.

Историческая справка

Формирование 85‑й бригады связи началось летом 1976 года в населенном пункте Колодищи Минского района. 18 октября было сформировано ее управление — эта дата и стала отправной точкой истории воинской части. Затем на основании директивы начальника Главного штаба Сухопутных войск в ноябре того же года в состав бригады вошли четыре отдельных батальона — 351‑й и 369‑й радиорелейные, 448‑й дальней связи и 954‑й строительно-эксплуатационный.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и приказом министра обороны Республики Беларусь 30 июня 1992 года 85 брс была расформирована.

Стоит отметить, что некоторые отдельные батальоны соединения были тогда сохранены — они и стали основой для возрождения бригады связи. Второе ее рождение состоялось в сентябре 2006 года, когда во исполнение директивы министра обороны Республики Беларусь в городе Барановичи Брестской области началось формирование кадра 85 брс. В состав соединения вошли линейный и тропосферный батальоны, а также другие структурные подразделения, сформированные на базе отдела хранения вооружения и техники 127‑й гвардейской бригады связи (территориальной).

В апреле 2009‑го соединение было переименовано в 85‑ю бригаду связи (линейную), 16 октября 2009 года части было вручено Боевое Знамя.

Старший лейтенант

Сергей Деминский,

«Ваяр»,

фото автора и Игоря Жука