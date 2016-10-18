В фокусе внимания — интересы простого человека

На прошлой неделе состоялся пленум Белорусского профессионального союза работников Вооружённых Сил, органов пограничной службы, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других органов безопасности (БПС работников ВС, ОПС, МЧС), объединяющего около 28 тысяч человек. На нём были подведены итоги деятельности за прошедшее время. В работе пленума приняли участие представители Министерства обороны и Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, а также Федерации профсоюзов Беларуси. С отчетом выступил председатель отраслевого профсоюза Александр Бондаренко.

За отчетный период организацией была проделана большая работа по укреплению трудовой и исполнительской дисциплины, увеличению численности членов профсоюза, усилению роли коллективных договоров, совершенствованию и развитию социального партнерства на всех уровнях, укреплению материальной базы.

Ежедневная кропотливая работа основной массы организационных структур по защите прав и интересов членов профсоюза, повышению их жизненного уровня, соблюдению прав при заключении и продлении контрактов является основным направлением в деятельности.

В Вооруженных Силах в 2015 году прошла оптимизация воинских частей и организаций путем ликвидации и реорганизации штатов. Профсоюзные комитеты и РК профсоюза принимали самое непосредственное участие в решении проблем высвобождаемых работников.

Особое внимание Александр Бондаренко обратил на совершенствование работы по охране труда, в которой заинтересованы в равной степени как профсоюз, так и наниматели. Налажено взаимодействие с целью контроля за соблюдением законодательства о труде с органами прокуратуры, департаментом по охране труда Министерства по труду и социальной защите, управлениями охраны труда соответствующих министерств и госкомитетов.

Техническим инспектором труда Республиканского комитета профсоюза проведено 24 проверки соблюдения законодательства об охране труда в воинских частях, учреждениях и организациях Вооруженных Сил.

Руководитель профсоюза подчеркнул необходимость дальнейшего расширения социального партнерства. В большинстве организаций наниматели и профсоюзный актив участвуют во всех сферах жизни организаций: совместно распределяют денежные средства, предусмотренные на премирование и иные выплаты за счет экономии фонда и иных неиспользованных денежных средств, проводят все запланированные мероприятия, решают вопросы заключения и продления контрактов, следят за соблюдением трудового законодательства при увольнении работников, за соблюдением правил по охране труда, уделяют определенное внимание здоровому образу жизни гражданского персонала: проводят спортивно-оздоровительные мероприятия, вечера отдыха, просветительные мероприятия, экскурсионные туры и поездки.

Александр Бондаренко поведал также о мерах, предпринимаемых Республиканским комитетом БПС работников ВС, ОПС, МЧС с целью сохранения и укрепления здоровья членов профсоюза, повышения уровня индивидуального и общественного здоровья, улучшения качества жизни.

Работа с обращениями граждан, встречи в трудовых коллективах были и остаются в фокусе внимания Республиканского комитета профсоюза, подчеркнул его руководитель. Только за 2015 год на личном приеме побывало более 580 членов профсоюза, рассмотрено 1.126 обращений граждан по различным вопросам, из них электронных — четыре. Решено положительно 1.056 обращений.

На пленуме был также рассмотрен отчет ревизионной комиссии БПС работников ВС, ОПС, МЧС о финансово‑хозяйственной деятельности Республиканского комитета БПС, утверждены сметы расходов Республиканского комитета профсоюза на 2016 и 2017 годы, внесены изменения в состав президиума и пленума БПС работников ВС, ОПС, МЧС.

Завершился пленум на приятной ноте. Начальник управления по работе с членскими организациями главного управления организационной и кадровой работы Федерации профсоюзов Беларуси Вадим Грачёв за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие социального партнерства вручил юбилейную медаль «110 гадоў прафсаюзнаму руху Беларусі» Татьяне Неверовской, Валентине Пожиган, Елене Захарьевой, Галине Беляевой, Инне Кот и другим профсоюзным активистам.

Владимир Шурховецкий, «Ваяр»,

фото Ирины Малиновской