Безопасность превыше всего

В соответствии с планом подготовки к применению по предназначению в 83‑м отдельном ордена Красной Звезды инженерно-аэродромном полку проведено плановое пожарно-тактическое учение.

По тактическому замыслу учения, в разгар дня в здании пункта технического обслуживания и ремонта (ПТОР) в результате короткого замыкания электропроводки произошло сильное задымление путей эвакуации и самовозгорание, в результате чего возникла угроза распространения огня по всему расположению ремонтной роты.

Клубы едкого дыма повалили сквозь открытые ворота. Прозвучал сигнал пожарной тревоги, последовали доклады по оперативно-дежурной службе. Военнослужащие ­обесточили помещение и приступили к ликвидации очага возгорания…

Как пояснил руководитель учения заместитель командира полка по тылу — начальник тыла подполковник Владимир Недоливко, особенностью тушения пожара в ПТОРе является угроза быстрого распространения огня в различных направлениях, сопровождающегося разрушениями конструкций здания, загромождением эвакуационных путей, повреждением оборудования.

Этим и были обоснованы цели учения — проверка алгоритма действий дежурного по технической территории, организации взаимодействия личного состава пожарного надзора и суточного наряда, усвоения должностными лицами своих обязанностей и их выполнения. Кроме того, отметил Владимир Александрович, ставится задача научить личный состав по всем правилам сообщать о появлении очагов возгорания, быстро и без паники покидать помещения, эвакуироваться из горящего здания в соответствии с создавшейся при нештатной ситуации обстановкой, правильно ликвидировать очаги возгорания.

Отработка последней из составляющих — а именно практические действия — заняла всего лишь несколько минут. Прибывший на место пожарный надзор (замечу: в полку это — штатное подразделение) уверенно, со знанием дела размотал пожарные рукава.

И лишь после усмирения «красного петуха» на лицах солдат появились улыбки… Мол, и не такое видали! Как выяснилось в беседе с начальником пожарного надзора рядовым контрактной службы Артёмом Прокопчиком, это не было пустой бравадой перед объективом фотокамеры. Водитель полковой пожарной машины рядовой Артём Бегунов и пожарный рядовой Сергей Башаримов в течение года неоднократно отправлялись на боевые выезды для тушения возгораний в районе военного аэродрома и прилегающей к нему территории.

В целом руководитель учения остался доволен действиями подчиненных. Тем не менее им было указано и на отдельные недостатки.

В работе по обеспечению пожарной безопасности мелочей быть не должно! Слишком высокую цену приходится платить за беспечность и запоздалое прозрение. Планка требований к качеству работы и противопожарному состоянию объектов в 83 оиаэп высока. А как иначе? Чтобы не было беды…

Подполковник запаса

Виктор Филонов, фото автора