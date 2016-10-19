Эхо войны… спустя десятилетия

17 октября в Посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь состоялась торжественная церемония вручения родственникам фронтовиков удостоверений к боевым наградам их славных предков.

В ходе Великой Отечественной не все медали и ордена, увы, находили своих обладателей. Трагизм ситуации первых месяцев фашистской агрессии, скоротечность последующих боевых событий, лавинообразный рост численности Красной Армии, сопряженный с немалыми потерями, — все это негативно сказывалось на организации чествования наших бойцов и командиров, удостоенных заслуженных наград.

…Ныне живущие родственники воинов‑победителей с особым душевным трепетом принимали из рук военного и военно-воздушного атташе Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь капитана 1 ранга Максима Казанцева эти красного цвета наградные книжицы. Лаконичные строки документов военных лет, конечно, не передают всю силу и жестокость вихря того лихолетья, через который прошли отмеченные за геройские свершения простые советские люди. Но и при озвучивании скупых архивных записей у многих из присутствовавших на этом торжественном мероприятии на глазах появлялись слезы…

Вспомним же доблестных солдат Отечества поименно!

Так, приказом командира 88‑й стрелковой дивизии от 20 октября 1944 года орденом Славы III степени был награжден Павел Фёдорович Бабицкий. Удостоверение к ордену вручили его дочери Евгении Павловне Лобко.

В соответствии с приказом командующего войсками 3‑го Белорусского фронта от 31 марта 1945 года орденом Богдана Хмельницкого III степени наградили Павла Ефимовича Карпеченкова. Удостоверение к высокой награде через семь с лишним десятилетий получил Михаил Павлович Карпеченков — сын отважного фронтовика.

Приказом командира 305‑й стрелковой дивизии от 16 февраля 1945 года ордена Красной Звезды в свое время удостоили Сергея Адамовича Короля. Наградной документ за него с гордостью держали в руках сын фронтовика Евгений Сергеевич Король и внучка Наталья Евгеньевна.

Приказом командира 129‑й стрелковой дивизии от 15 февраля 1945 года орденом Красной Звезды был награжден Григорий Иванович Радьков. Удостоверение к ордену вручили сыну героя Валерию Григорьевичу Радькову и правнучке Валерии.

Советник Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Маргарита Новодворская по завершении церемонии пожелала всем ее участникам крепкого здоровья. И выразила надежду на то, что память о героях-фронтовиках будет и впредь бережно храниться в сердцах наследников их бессмертной славы.

Иван Константинов