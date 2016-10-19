«Китайский экспресс» между Лиссабоном и Владивостоком

Общую сумму актуальных и потенциальных договоренностей между Китаем и Беларусью можно разделить на четыре блока: политические, инвестиционные, гуманитарные и торговые. По словам посла нашей страны в Китае Кирилла Рудого, Беларусь и Китай перешли на новый уровень отношений, когда на место кредитов приходят инвестиции. В сфере торговли основным успехом стала возможность поставок белорусской говядины и молочной продукции в КНР. Китай уже предоставил Беларуси технико-экономическую помощь на сумму свыше 230 миллионов долларов. Средства пойдут на строительство социального жилья в Беларуси и обустройство территорий возле технопарка «Великий камень».

Как известно, в ходе недавнего визита Президента Республики Беларусь в Китай было принято решение о формировании белорусско-китайской стратегии до 2030 года. По мнению Кирилла Рудого, «дорожную карту» белорусско-китайских отношений подготовят уже к концу этого года. Визит белорусского лидера в Пекин вновь актуализирует идею Большой Евразии как единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.

На этом фоне поддержка Пекином инициативы Москвы о создании большого евразийского партнерства, которое могло бы объединить страны ЕАЭС, ШОС и АСЕАН, свидетельствует о востребованности проекта евразийской экономической интеграции крупными геополитическими игроками на континенте. Однако существующие геополитические противоречия (в первую очередь между Россией и ЕС) не позволяют этой модели реализоваться в полной мере. Надо учитывать и принципиальные отличия моделей евразийской и европейской интеграции.

О континентальных разделительных линиях и перспективах экономического сотрудничества двух систем в контексте китайских интеграционных инициатив рассуждает начальник научно-исследовательского отдела БГУКИ доктор философских наук, профессор Лев Криштапович. По его мнению, Евразийский экономический союз формирует новую систему международных отношений и создает новый центр силы на основе строительства многополярного мира.

— Современные противоречия среди европейских стран, как и разделительные линии на Евразийском континенте, были сформированы в постсоветский период в системе политики однополярной модели мира, — говорит Лев Криштапович. — Однако на наших глазах эта модель растворяется в многомерности и разнообразии международных отношений на фоне укрепления альтернативных центров силы. Авторитетный Pew Research Center еще в 2011 году опубликовал результаты масштабного исследования, проведенного в 23 странах. Они показывают, что, по мнению жителей большинства государств, в том числе россиян, Китай либо уже заменил, либо в итоге заменит Соединенные Штаты в качестве глобального лидера. И число думающих так даже в самих США пусть лишь на процент, но больше тех, кто отдает приоритет своей стране.

— Какова вообще логика китайского взгляда на мир?

— В своей книге «Система Поднебесной: введение в философию мировой системы» философ Чжао Тинъян, анализируя работы мыслителей Древнего Китая, приходит к выводу, что понятие «поднебесная» означало Вселенную, которая является беспредельной. И такой взгляд на мир радикально отличается от западной модели столкновения интересов, субъектами которой выступают национальные государства. «Система Поднебесной», в отличие от западной «идеологии империи», не признает существования враждебных или конкурирующих «других», она исходит из того, что каждый «другой» является составной частью этой беспредельно необъятной «поднебесной», поэтому в данной системе абсолютно исключены всякие «битвы цивилизаций». Это альтернативная концепция и новый способ мышления, который благодаря распространению китайского влияния укореняется в современном мире.

В контексте «китайской мечты» важно осознать такое, казалось бы, уже известное понятие, как национальный интерес, который, как показывает практика современных международных отношений, невозможно сформировать на основе философско-культурной матрицы западной цивилизации. Западные идеологи, утверждающие, что мировое развитие зависит или определяется только самой личностью, все сводят к единичному, случайному, к так называемой индивидуальной свободе. Между тем национальный интерес нельзя основать на сугубо частном интересе, поскольку последний стремится к привилегиям, а общий — к равенству.

— Вы хотите сказать, что разница мировоззренческих подходов ведет к политическим противоречиям?

— Именно. Сущность национального интереса как раз имеет своей предпосылкой общий интерес. В этом смысле те политические системы, которые основываются на частном интересе, подменяют общий интерес интересом меньшинства и, по сути своей, не имеют подлинно национального интереса. Здесь и кроется несостоятельность западной системы, когда правящий класс под видом национального интереса подсовывает своим гражданам интересы олигархических групп.

В международном плане такая политика входит в противоречие не только с интересами незападных стран, но и с интересами большинства граждан самих западных государств. Отсюда и нарастание межгосударственных противоречий внутри ЕС. Вместе с тем подлинно национальные интересы одних стран не противоречат национальным интересам других, поскольку они как общие интересы основываются на принципе равенства.

— Любой объединительный процесс должен иметь некую социокультурную основу.

— Вы правы, интеграция только экономическая сегодня недостаточна, в современных условиях такая интеграция уже не ведет к успеху. Вот и выходит, что не экономика, а именно плодо-творная идея истории определяет все в нашей интеграции. Как ни парадоксально это звучит, но только экономическая интеграция может закончиться дезинтеграцией. В интеграции на постсоветском пространстве важна сила нашей общерусской истории, общерусская идентичность.

Именно в общерусском характере выражается цивилизационное единство всех народов бывшего СССР. Это общерусское историческое сознание будет оздоровляюще действовать на политическую, социально-психологическую атмосферу в Беларуси, Казахстане, Армении и в других постсоветских республиках. Оно вселит в наших граждан идею исторического оптимизма, что как бы сложно ни шли интеграционные процессы, какие бы препятствия на их пути ни возводились, интеграционное дело будет продолжаться, а противники интеграции будут посрамлены и разбиты. Следовательно, в сознании наших народов будет укрепляться уверенность в себе, признание непобедимой силы общерусской истории.

— Как же преодолеть антагонизм между Востоком и Западом?

— Объединенный Запад — это в первую очередь идеологический проект, который пытаются вместить в прокрустово ложе экономики, что получается не столь успешно, как многим кажется, — посмотрите, какие активные манифестации в ЕС против той же зоны трансатлантической торговли. На этом фоне попытки противопоставления Востока и Запада, России и Европейского союза выглядят искусственно, так как в реальности происходит лишь интеграция постсоветского (евразийского) пространства. А в ЕС мы уже наблюдаем процессы дезинтеграции. Нам надо исходить не из ложных геополитических ориентаций и фальшивых идеологических концепций, а из своих национальных интересов и уметь продвигать эти интересы на международной арене.

Смысл евразийской интеграции в том и состоит, что она основывается на национальных интересах стран СНГ, на цивилизационной идентичности наших народов. Евразийский союз — это отнюдь не альтернатива независимости Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана, не потеря их суверенитета, как некоторые пытаются представить, а наоборот — такое экономическое и политическое образование, благодаря которому будет укрепляться независимость наших государств, осуществляться реализация совместных национальных интересов в современном мире.

— Как же на практике реализовать идею экономического сотрудничества от Лиссабона до Владивостока?

— Как ни покажется парадоксальным, но евразийская интеграция отвечает интересам и Европейского союза, поскольку устраняет дезинтеграцию постсоветского пространства. Дело в том, что общеевропейское пространство, как евросоюзовское, так и евразийское, можно уподобить сообщающимся сосудам, и дестабилизация в одной части этого пространства, согласно закону о сообщающихся сосудах, неизбежно перебрасывается на другую часть общеевропейского пространства. Наивно думать, что можно укрепить безопасность и благополучие в Европейском союзе, не укрепляя безопасность и благополучие на евразийском пространстве…

Беседовал Леонтий Николаев