«Кто защитит наш дом, город, страну?»

Как известно, призывная кампания стартует на местах после утверждения решения о призыве на срочную военную службу и службу в резерве городскими и районными исполнительными комитетами. После поступления данного документа из Борисовского и Крупского райисполкомов в военный комиссариат Борисовского и Крупского районов и его, так сказать, филиал в Крупках — обособленную группу — начался осенний призыв и в данных регионах.

— Сначала в отделе призыва на военную службу был составлен сводный список юношей, подлежащих призыву на данное время. Сегодня это около полутора тысяч человек. Затем снова (за период с момента постановки на учет это происходит неоднократно) уточнялись данные каждого призывника. Жизнь не стоит на месте! Тот женился, стал отцом, этот поступил в ссуз или вуз. Тем парням была ранее предложена отсрочка, другим дополнительное обследование или даже лечение.

Не секрет, что многие юноши настроены на срочную службу позитивно, с иными приходится подолгу беседовать. Вся эта информация непременно находит отражение в личном деле призывника. Задача сотрудников военкомата — выяснить, какие у будущего защитника Отечества способности, увлечения, характер. Все это берется на заметку при подборе для него рода войск, воинской части, вида службы — в резерве или срочной.

С началом кампании призывников вызываем (по графику) повестками для прохождения медицинской комиссии, в состав которой входят медики, как правило, имеющие опыт подобной работы. Армии нужны здоровые солдаты, поэтому при выявлении заболеваний или подозрении на них юношей направляют на лечение или дополнительное обследование. С призывниками, признанными годными к несению службы, работают представители воинских частей или, как это теперь нередко делается, в интересах нескольких частей и соединений — представители вида Вооруженных Сил (что экономит средства, ранее затрачиваемые на откомандирование военнослужащих).

15 ноября начнется отправка в войска, завершится она 25 ноября. Каждый раз ритуал, история которого насчитывает не одно десятилетие, будет проходить в торжественной обстановке в музыкальном сопровождении военного оркестра 60‑го отдельного полка связи. В осеннюю призывную кампанию нынешнего года в воинские части и подразделения мы отправим порядка двух сотен новобранцев, — рассказал военный комиссар Борисовского и Крупского районов полковник Валерий Потапченко.

…В тот день в военном комиссариате Борисовского и Крупского районов с потенциальными подчиненными работали представители воинских частей и соединений.

Представители 740‑й зенитной ракетной бригады работали с призывниками не только в интересах собственной воинской части, но и 56‑го отдельного полка связи, в/ч 29969. Будущих военных радиотелеграфистов, специалистов РЭБ, водителей категорий В и С и других отбирали подполковник Сергей Шевченко, майор Сергей Павлов, майор Дмитрий Курашевич и сержант контрактной службы Евгения Харузина. Какими основными критериями они руководствовались?

— Изучая документы, в частности личное дело призывника, в первую очередь мы обращаем внимание на морально-деловые качества, образование, социально-психологическую характеристику из учебного заведения. Но важно и то, какое впечатление будущий солдат произведет во время личной беседы. При этом мы обращаем внимание на наличие мотивации к военной службе, на то, какая сложилась у парня обстановка в семье, участвовал ли в воспитании сына отец. Увлекается ли будущий солдат каким-либо видом спорта, какую специальность хотел бы приобрести в армии… Вопросов, интересующих нас как представителей ВВС и войск ПВО, немало, — отметил подполковник Сергей Шевченко.

А есть ли на сегодня на воинском учете так называемые уклонисты? Изъявил ли кто-нибудь из призывников желание пройти альтернативную службу? Начальник отдела призыва на военную службу подполковник Сергей Коваленко пояснил:

— Лиц, уклоняющихся от срочной военной службы, нет. Ни один из призывников не высказал желание проходить альтернативную службу.

Существует список из 80 наименований работ, на которых могут быть задействованы граждане, несущие альтернативную службу. Говоря упрощенно, это уборка, чистка, дезинфекция, ремонт, подразумевающие официальное трудоустройство через органы социального обеспечения в качестве, например, санитара, дворника и так далее. В нынешнем году на Борисовщине и Крупщине, похоже, данная перспектива не заинтересовала никого…

А вот Михаил Озолин, один из призывников, с которыми я побеседовала в военкомате, рассчитывает на отсрочку. Почему? Он рассказал:

— В данное время после окончания мединститута прохожу интернатуру в качестве анестезиолога в центральной районной больнице. И в дальнейшем буду там работать. А службу планирую пройти в резерве, потому что не хватает кадров и администрация не сможет меня надолго отпустить.

Надо сказать, что вопрос с молодым врачом решился положительно. И справедливо! Пусть специалист завершит образование. К слову, в военкомате всегда стараются разобраться в каждой ситуации. Подполковник Сергей Коваленко поделился:

— Однажды был такой случай. Двое борисовских пареньков по объективным причинам не смогли попасть в военкомат в тот день, когда здесь работали представители одной из частей ССО, в которой мечтали служить эти будущие защитники Отечества. Не могу передать, как они горевали! И я рад, что смог им помочь (не нарушив при этом ни одной инструкции). Созвонился с представителями части (они в то время были уже в Березино), заручился их согласием и направил призывников в Березино, снабдив запечатанными личными делами и именным списком. И их отобрали для службы в данной части!..

Выпускник БГУ, менеджер-экономист информационных систем Андрей Кучук поделился:

— Я морально готов к срочной службе. Готов и физически: увлекаюсь спортом, имею 1‑й разряд по плаванию… Каждый должен пройти эту школу жизни — это наш долг перед Родиной. Кто же защитит наш дом, город, страну, если не мы?..

Готовы к службе и борисовчане Сергей Шеверновский и Артём Мазуркевич. Надо отметить, что их уже отобрали для срочной службы в 740‑й зенитной ракетной бригаде.

Сергей окончил Борисовский строительный профессиональный лицей № 62, по распределению работает каменщиком в СУ‑153. И очень горд тем, что в Борисове на улице Трусова дома № 10 и 12 — дело и его умелых рук.

— Думаю, что от меня и как от воина будет польза. Дед, Василий Игоревич, был танкистом, о чем любил рассказывать. А его внук будет зенитчиком! Мама, Лариса Александровна, довольна: она очень хотела, чтобы я служил поближе к дому — так и вышло… — признался Сергей Шеверновский.

— А мой отец, Александр Павлович, служил водителем в железнодорожных войсках, — рассказал Артём Мазуркевич. — Мне бы тоже хотелось — именно водителем. Ведь я окончил Белорусский государственный политехнический колледж по специальности «техническая эксплуатация автомобилей», имею права на управление автомобилем категории В. Работаю в РУП «Издательство «Белбланкавыд» слесарем-ремонтником автомобилей… Каково мнение родителей насчет моей предстоящей службы? Они спокойны за меня…

Сколько таких разных ребят уже шагнули от порога этого военкомата в нелегкую, но ой какую нескучную солдатскую жизнь! Сегодня они скрывали волнение, хотели казаться очень взрослыми, но каждый из них не мог не думать: «Что там впереди? За КПП воинской части?..».

У каждого будет в чем-то схожая, а в чем-то особенная, своя армейская судьба. И все в положенный срок вернутся домой. А кое-кто из этих ребят не поленится, постучит в кабинет военного комиссара или начальника отдела призыва и выскажет слова искренней благодарности за верный вектор жизни. Как это бывало не раз.

А пока — доброго пути, ребята!

Елена Романова, «Ваяр»,

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