Начальник «Змея Горыныча»

Рядовой Дмитрий ­Кишкевич служит трактористом аэродромно-эксплуатационного взвода аэродромно-эксплуатационной роты батальона аэродромно-материального обеспечения (бамо) в/ч 54804. Для армии тракторист достаточно редкая должность — но, оказывается, есть и такие. А управляет рядовой Кишкевич тепловой машиной ТМ‑59МГ.

Командир аэродромно-эксплуатационной роты старший лейтенант Любим Мартынюк, объясняя специфику этого агрегата, рассказал: наиболее напряженная часть работы выпадает на нем на зимний период. Взлетно-посадочную полосу засыпает снегом, а после ее очистки механическими «дворниками» на бетонке образуются наледи. И тогда ТМ‑59МГ частично подогревает лед до состояния воды, которая образует своеобразную жидкую подушку. Скользя по этой водяной смазке, куски льда уносятся газовыми струями далеко с полосы. Немудрено: горячие газы реактивного двигателя истекают через специальную насадку со скоростью 400 километров в час.

Первичные навыки объездки «Змея Горыныча» (так кличут тепловую машину на аэродроме) Дмитрий Кишкевич, поясним, получил в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре.

…Старшим машины во время уборки взлетно-посадочной полосы обычно назначается командир взвода или роты. Казалось бы, к чему такая перестраховка? Но, как говорится, береженого бог бережет. Ведь за спиной у тракториста огромная бочка с горючим — цистерна с тремя тоннами керосина, а перед самой машиной — ревущий огонь, пытающийся вырваться из закрытой клетки реактивного двигателя. Старшие машины контролируют исполнение инструкций водителем тепловой машины, а в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств они помогут ликвидировать их последствия.

Чтобы обезопасить себя от дополнительных хлопот зимой, рядовой Дмитрий Клишкевич следует народной мудрости: готовь сани летом. Обеспечивая надежность эксплуатации тепловой машины в холода, ее водитель приложил немало старания при переводе ТМ‑59МГ на зимний режим эксплуатации.

Командир аэродромно-эксплуатационной роты старший лейтенант Любим Мартынюк высоко оценивает трудолюбие подчиненного:

— Я удовлетворен работой и добросовестным отношением к своим обязанностям рядового Кишкевича. Несмотря на молодость, он обладает достаточно большим опытом работы на автотракторной технике. А еще Дмитрия отличает такая черта, как основательность во всем.

Неудивительно такое мнение командира. Дмитрий Кишкевич родом из агрогородка Красная Воля Лунинецкого района. До армии работал в родных краях механизатором, как говорили во времена СССР, широкого профиля — и на машинах, и на тракторах.

А когда пришла повестка, Дима без малейших колебаний и помыслов «откосить» отправился в районный ­военкомат…

Парня с детства тянуло работать с техникой. Здесь, в воинской части, он нашел единомышленника — с такими же интересами. С рядовым Артёмом Олехновичем из Пинского района, также работающим трактористом на тепловой машине, есть о чем поговорить и что обсудить. И в свободное время у солдат есть общее увлечение — волейбол.

— Служить мне нравится, — поделился рядовой Дмитрий Кишкевич. — Занимаюсь тем, что знаю и люблю. Новых друзей приобрел. А самолеты как взлетают — дух захватывает!.. Когда бы я еще такую красоту и мощь увидел… Кстати, многие моей машины побаиваются — может, оттого и «Змеем Горынычем» называют. Ну а я дома на расспросы о том, что в армии делал, так и буду отвечать: служил начальником «Змея Горыныча».

Владимир Шурховецкий,

«Ваяр», фото

Ирины Малиновской