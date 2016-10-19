Огненный бутон «Гиацинта» (Видео)

Огонь 152‑мм самоходных орудий «Гиацинт» без преувеличения можно сравнить с греческим Зевсом-громовержцем, спустившимся с Олимпа и яростно мечущим свои огненные молнии. Во время стрельбы этих пушек раскатистый грохот слышен на десятки километров вокруг. Услышавший же его человек неосведомлённый наверняка стал бы внимательно всматриваться в небо, пытаясь отыскать там грозовую тучу.

…В один из осенних дней на полигоне Осиповичский прошло комплексное занятие по управлению огнем артиллерии с резервистами пушечного самоходного артиллерийского дивизиона 51‑й гвардейской артиллерийской бригады.

Для резервистов нынешняя военно-полевая «сессия» должна была дать ответ на вопрос, насколько хорошо они подготовлены. Раскрыть свои возможности самоходная пушка 2С5 «Гиацинт» может только в руках как следует обученного расчета. И с парнями, проходящими службу в резерве в 51‑й гвардейской артиллерийской бригаде, занятия в поле, добавим, проходили как днем, так и ночью.

— Полевые занятия с резервистами проводились ежедневно по 10 часов, — рассказал заместитель командира 51 абр гвардии подполковник Сергей Александров. — Основное внимание уделяли боевой работе расчетов, управлению огнем, специальной подготовке. Благодаря интенсивности занятий резервисты заметно прибавили в огневой и полевой выучке. Командование довольно: большинство из них ответственно относятся к служебным обязанностям, легко воспринимают учебный материал. Самое сложное для них после «гражданки», конечно, — быстро вспомнить все то, чему мы их обучали на предыдущих сборах.

Наша беседа с гвардии подполковником Александровым была недолгой. «Огонь!» — опустился красный флажок командира одного из расчетов, и в одно мгновение огненными бутонами расцвели «Гиацинты». Дым, огонь — все перемешалось воедино. Пороховой туман был таким плотным, что трудно было различить очертания самоходок. И только огненные залпы украшали небосвод: восхитительное зрелище!..

Признаюсь: на работу артиллерии, как на огонь или воду, можно смотреть бесконечно.

Первый выстрел, когда ствол пушки еще холодный, артиллеристы производят со шнура, находясь на безопасном расстоянии от орудия. Но в тот день это были уже вторые стрельбы, поэтому все вели огонь «по-взрослому», при этом строго соблюдая меры безопасности.

…Для командира орудия младшего сержанта резерва Владимира Зиновенко это уже третий сбор. Его расчет — один из лучших в бригаде. За время службы парень досконально изучил устройство самоходной пушки 2С5 «Гиацинт», отсюда и уверенность при командовании подчиненными.

Не так давно приняв эту должность, резервист Зиновенко уже успел усвоить главное: руководить расчетом нужно со знанием дела, объясняя подчиненным каждый нюанс в процессе обучения. Тогда и на контрольных занятиях проблем не будет.

— «Гиацинт», пожалуй, лучшая из артсистем, — признался в беседе Владимир. — Простая, надежная, точная. Этот грозный стальной «цветок» имеет легкую броневую защиту, высокую маневренность, мощное вооружение. Отличное орудие!

Вместе с товарищами старательно действовали на комплексном занятии по управлению огнем артиллерии заряжающие орудия младшие сержанты резерва Дмитрий Брель и Дмитрий Олехнович. В гражданской жизни первый из них трудится на Светлогорском заводе сварочных электродов, его тезка — тренером по тяжелой атлетике в Речице. Что и говорить, армейская специальность парней очень отличается от гражданской… Однако и ратную науку артиллериста парни осилили успешно.

— Было трудно, но и интересно, — с улыбкой поведал младший сержант резерва Дмитрий Брель. — Нынешний сбор получился очень насыщенным. На нем мы закрепили навыки, полученные на первых двух сборах, и применили их на практике. Все занятия проходили на полигоне, а это крайне важно — испытать себя в боевых условиях, пусть даже и учебных.

А наводчик орудия младший сержант резерва Роман Юхновский считается уже непревзойденным мастером в своем деле. Он внес значительный вклад в успешную стрельбу расчета на протяжении всего сбора.

Нельзя не отметить также механика-водителя ефрейтора контрактной службы Николая Стебихова. По вводной он быстро переводит самоходку из боевого положения в походное и лихо устремляется в новый район огневых позиций.

— «Гиацинт» имеет хорошую проходимость, маневренность, поэтому на нем удается легко сменить занимаемую позицию. Шасси гусеничное — аналогичное шасси «Акации», — рассказал Николай. — «Гиацинт» относится к типу открытых самоходных установок, орудие смонтировано на корме шасси без башни.

Было приятно наблюдать за тем, с каким боевым задором и огоньком в глазах работали артиллеристы. Не радовало в тот день только серое осеннее небо… Да и ему спасибо хотя бы за то, что не расплакалось дождем.

Очередной сбор завершен. По итогам ежегодного соревнования армейских профессионалов это подразделение 51 абр, кстати, признано лучшим артиллерийским дивизионом в Вооруженных Силах.

Орудия поставлены в боксы. Резервисты разъехались по городам и весям, вернулись к привычному укладу жизни. С уверенностью можно сказать: многие из них с большим удовольствием будут вспоминать солдатскую полевую академию. На следующий сбор они снова соберутся в ставшей для них родной 51‑й гвардейской артиллерийской бригаде — и снаряды вверенных им «Гиацинтов» снова лягут в цель с первого выстрела!

Капитан Олег Некало,

«Ваяр», фото автора