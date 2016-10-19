Практика курсантам на пользу!

Зенитный пушечно-ракетный комплекс 2К22 «Тунгуска» — легенда войсковой противовоздушной обороны. Не раз его боевые расчеты во время различных учений доказывали способность в любую погоду и время суток противостоять условному вражескому самолёту, вертолёту, крылатой ракете или легкобронированным наземным целям.

Специалистов для ЗПРК «Тунгуска» готовят на факультете ПВО Военной академии Республики Беларусь.

…Поиск цели, сопровождение по угловым координатам и дальности — все эти действия будущие офицеры выучили наизусть еще на младших курсах. Однако теория без практики мертва. И как бы хорошо военнослужащие ни заучивали параграфы книг, без слаженности действий экипажа о качественном выполнении поставленных задач на технике можно забыть.

Вот почему парк вооружения главного военного вуза страны периодически превращается в тренировочную площадку. Здесь есть практически все виды боевой техники, необходимой для отработки практических навыков будущих специалистов. В день нашего визита занятия с курсантами проводил преподаватель кафедры тактики и вооружения войсковой ПВО майор Руслан Онищук.

За каждой единицей боевой техники закреплены военнослужащие срочной службы из центра обеспечения учебного процесса академии. Однако курсанты обязаны уметь ее обслуживать и ремонтировать. Будущие офицеры участвуют в еже­дневном и сезонном техническом обслуживании. В этот раз им нужно было убедиться в исправности одного из блоков системы индикации ЗПРК «Тунгуска».

— Важно, чтобы курсанты самостоятельно решали вопросы ремонта, — убежден преподаватель. — В качестве командиров подразделений им ведь предстоит командовать боевыми расчетами, выполнять задачи по предназначению. И при возникновении непредвиденной ситуации в полевых условиях именно они будут обязаны предпринять меры по восстановлению боеспособности техники. Моя задача — научить их этому.

После того как проверка исправности комплектующих была завершена, курсанты отработали норматив по неполному заряжанию зенитных автоматов боевой машины.

В состав боевого расчета вошли командир курсант Андрей Силивакин, оператор станции сопровождения цели курсант Антон Корзун, оператор-наводчик старший сержант Евгений Масалыко и механик-водитель курсант Сергей Горобьёв.

— От того, как они взаимодействуют между собой, зависит результат боевой работы, — отметил майор Онищук.

Непосредственному выполнению упражнения предшествовал подробный инструктаж курсантов.

Услышав команду, боевой расчет сорвался с места. Через мгновение курсанты исчезли в люках машины. Поднялась антенна. После того как комплекс был приведен в боевое положение, курсанты начали перезарядку зенитных автоматов.

— Расчет отсоединяет рукава для извлечения коробов под боеприпасы, — пояснил образовавшуюся небольшую паузу майор Руслан Онищук. — Когда нужные операции будут сделаны, они вновь покажутся на броне.

И действительно, вскоре курсанты достали ленты. С помощью лентопротяжника втянули их через рукава в зенитные автоматы. Затем осуществили их перезарядку и заняли штатные места в готовности вести бой.

— Курсанты уложились в отведенное время, — подчеркнул преподаватель. — Кстати, недавно у них закончилась полигонная практика с боевой стрельбой на 174‑м учебном полигоне Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. В составе боевых расчетов они поразили все мишени.

Как рассказал офицер, раз в год курсанты старших курсов выполняют задачи по предназначению вместе с военнослужащими зенитно-ракетного дивизиона 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Такие полевые экзамены являются венцом обучения работе на боевой технике курсантов факультета противовоздушной обороны Военной академии Республики Беларусь.

— Парням нравится учиться ратному делу, и это видно по их старанию во время занятий, — отметил после завершения занятия Руслан Сергеевич. — Мне как преподавателю приятно осознавать, что в будущем наши выпускники станут хорошей опорой для командиров воинских частей ВВС и войск ПВО.

Старший лейтенант

Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора