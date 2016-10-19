Практика курсантам на пользу!

19.10.2016 Боевая подготовка, Свежий выпуск #

Зенитный пушечно-ракетный комплекс 2К22 «Тунгуска» — легенда войсковой противовоздушной обороны. Не раз его боевые расчеты во время различных учений доказывали способность в любую погоду и время суток противостоять условному вражескому самолёту, вертолёту, крылатой ракете или легкобронированным наземным целям.dsc_0846

Специалистов для ЗПРК «Тунгуска» готовят на факультете ПВО Военной академии Республики Беларусь.

…Поиск цели, сопровождение по угловым координатам и дальности — все эти действия будущие офицеры выучили наизусть еще на младших курсах. Однако теория без практики мертва. И как бы хорошо военнослужащие ни заучивали параграфы книг, без слаженности действий экипажа о качественном выполнении поставленных задач на технике можно забыть.

Вот почему парк вооружения главного военного вуза страны периодически превращается в тренировочную площадку. Здесь есть практически все виды боевой техники, необходимой для отработки практических навыков будущих специалистов. В день нашего визита занятия с курсантами проводил преподаватель кафедры тактики и вооружения войсковой ПВО майор Руслан Онищук.

Курсант Сергей Горобьёв: «Учиться интересно!»

Курсант Сергей Горобьёв: «Учиться интересно!»

За каждой единицей боевой техники закреплены военнослужащие срочной службы из центра обеспечения учебного процесса академии. Однако курсанты обязаны уметь ее обслуживать и ремонтировать. Будущие офицеры участвуют в еже­дневном и сезонном техническом обслуживании. В этот раз им нужно было убедиться в исправности одного из блоков системы индикации ЗПРК «Тунгуска».

— Важно, чтобы курсанты самостоятельно решали вопросы ремонта, — убежден преподаватель. — В качестве командиров подразделений им ведь предстоит командовать боевыми расчетами, выполнять задачи по предназначению. И при возникновении непредвиденной ситуации в полевых условиях именно они будут обязаны предпринять меры по восстановлению боеспособности техники. Моя задача — научить их этому.

После того как проверка исправности комплектующих была завершена, курсанты отработали норматив по неполному заряжанию зенитных автоматов боевой машины.

В состав боевого расчета вошли командир курсант Андрей Силивакин, оператор станции сопровождения цели курсант Антон Корзун, оператор-наводчик старший сержант Евгений Масалыко и механик-водитель курсант Сергей Горобьёв.

— От того, как они взаимодействуют между собой, зависит результат боевой работы, — отметил майор Онищук.

Непосредственному выполнению упражнения предшествовал подробный инструктаж курсантов.

Услышав команду, боевой расчет сорвался с места. Через мгновение курсанты исчезли в люках машины. Поднялась антенна. После того как комплекс был приведен в боевое положение, курсанты начали перезарядку зенитных автоматов.dsc_0861

Важно работать в команде

Важно работать в команде

— Расчет отсоединяет рукава для извлечения коробов под боеприпасы, — пояснил образовавшуюся небольшую паузу майор Руслан Онищук. — Когда нужные операции будут сделаны, они вновь покажутся на броне.

И действительно, вскоре курсанты достали ленты. С помощью лентопротяжника втянули их через рукава в зенитные автоматы. Затем осуществили их перезарядку и заняли штатные места в готовности вести бой.

— Курсанты уложились в отведенное время, — подчеркнул преподаватель. — Кстати, недавно у них закончилась полигонная практика с боевой стрельбой на 174‑м учебном полигоне Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. В составе боевых расчетов они поразили все мишени.

Как рассказал офицер, раз в год курсанты старших курсов выполняют задачи по предназначению вместе с военнослужащими зенитно-ракетного дивизиона 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Такие полевые экзамены являются венцом обучения работе на боевой технике курсантов факультета противовоздушной обороны Военной академии Республики Беларусь.

— Парням нравится учиться ратному делу, и это видно по их старанию во время занятий, — отметил после завершения занятия Руслан Сергеевич. — Мне как преподавателю приятно осознавать, что в будущем наши выпускники станут хорошей опорой для командиров воинских частей ВВС и войск ПВО.

Старший лейтенант

Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора

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