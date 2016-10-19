Зримые приметы обновления

В конце прошлой недели личный состав 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады в торжественной обстановке отпраздновал 75‑летие со дня образования воинской части

Командующий войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майор Александр Вольфович отметил и высокие результаты соединения в боевой подготовке, тыловом обеспечении. По достоинству оценено и преображение военного городка в рамках выполнения Государственной программы ­обустройства военных городков.

— В войсках оперативного командования всегда уделялось большое значение обустройству военных городков, улучшению условий жизнедеятельности и быта военнослужащих, — подчеркнул генерал-майор Александр Вольфович. — Уже завершается обустройство полигона бригады, полностью оборудован танковый огневой городок. Сделано все для того, чтобы личный состав мог полноценно усваивать азы военной науки.

Проделана большая работа по благоустройству и капитальному ремонту всех зданий воинской части. В течение двух лет отремонтированы казармы, плац, облагорожена территория городка.

— В парке военной техники каждый участок, каждое хранилище приведены в надлежащий вид, — рассказал командир 19 омбр гвардии полковник Андрей Латышев. — Прошедшее недавно командно-штабное учение Вооруженных Сил показало, что от условий хранения техники в немалой степени зависит боеготовность подразделений — и она существенно повысилась.

Гордостью гвардейцев является комната боевой славы, расположенная в клубе воинской части. Это красивое здание с массивными колоннами также подверглось капитальному ремонту — и теперь ежедневно встречает группы военнослужащих, а также ребят из патриотических классов, интересующихся богатой историей и боевым путем прославленного соединения.

Как рассказала начальник клуба воинской части Виктория Широкая, комнату боевой славы «до и после» даже не стоит и сравнивать.

— Приятно, что процесс обновления идет, выделяются средства на ремонт помещений, — отметила она в беседе. — Теперь у нас как в настоящем музее — чисто, светло, красиво!..

Преобразился и спортивный зал бригады. Теперь там установлены новые тренажеры, оборудована площадка для волейбола и мини-футбола.

Старший лейтенант

Ян Горбанюк,

«Ваяр», фото автора