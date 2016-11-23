26 ноября военный факультет в учреждении образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» проводит день открытых дверей.

Приглашаются учащиеся выпускных классов учреждений образования, обеспечивающих получение среднего образования.

Посетители смогут встретиться с командованием факультета и кафедр, а также ознакомиться с учебно-материальной базой.

Начало мероприятия в 10.00.

Ждем вас по адресу: г. Минск, ул. П. Бровки, д. 10, 4‑й этаж (проезд автобусом № 100 до остановки «Улица П. Бровки» или метро до станции «Академия наук»).

Справки по телефону ­(8 017) 293-21-26.

Добро пожаловать на военный факультет в учреждении образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»!