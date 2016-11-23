Девчата с общевойскового

Погонами на девичьих плечах уже давно никого не удивить — в той же Военной академии Республики Беларусь обучаются 12 представительниц прекрасного пола. Причём особенностью вступительной кампании 2016 года стало то, что впервые за всю историю общевойскового факультета на первый курс поступили девушки — Валерия Зыщик и Елизавета Бересневич. Обе они обучаются по специальности «практическая психология в военном деле». В полном объёме проходили курс начальной военной подготовки, а также успешно освоили программу подготовки младших специалистов.

Что же заставило этих девушек связать свою жизнь с армией?

— Я выпускница Брестского областного кадетского училища, шефами которого являются, кстати, офицеры и курсанты общевойскового факультета Военной академии, — рассказала Валерия Зыщик. — С выбором будущей профессии определилась еще на втором курсе училища благодаря курсантам, обучающимся по этой же специальности. Во время каникулярного отпуска ребята — тоже выпускники кадетского училища — часто приезжали к нам и рассказывали о факультете, о Военной академии. После одной из таких информационно-агитационных бесед я стала подробнее изучать, какие требования предъявляют к кандидатам, набирают ли девушек. Естественно, тогда очень расстроилась, узнав о том, что набор представительниц женского пола не осуществляется… Был выбор — поступать на военный факультет в БГУ на похожую специальность. Но представьте себе мою радость, когда я узнала: набор девушек на общевойсковой факультет в 2016 году все же состоится!.. Как будто кто-то свыше помог прийти к моей мечте. И вот с третьего курса кадетского училища я начала усиленно готовиться к поступлению в академию. Завершила учебу в училище со средним баллом 9 — и успешно преодолела вступительные испытания. Так моя мечта стала реальностью.

Валерия признается, что учиться в Военной академии ей легче после обучения в Брестском областном кадетском училище. Там, по словам девушки, все было очень похоже на настоящую службу: подъем, зарядка, занятия, самоподготовка, отбой… Были и наряды, и увольнения.

— Проблем с адаптацией здесь не было — я уже знала, как подшиваться, как правильно подойти и обратиться к начальнику, — продолжает свой рассказ собеседница. — С первых дней все дается довольно легко, хотя отношение здесь совсем иное, чем в «кадетке», — там все-таки обращались как к ребенку, а тут — как к будущему офицеру… Это очень мотивирует!

А Елизавета Бересневич окончила среднюю общеобразовательную школу, в которой был класс патриотической направленности — но девочки там не обучались. Стало обидно… И для себя она решила: непременно станет офицером.

— Не скажу, что уж очень завидовала парням, но это все мне нравилось — военная форма, строевая подготовка, военные сборы, стрельбы из автомата… — призналась Елизавета. — Поэтому уже в старших классах твердо решила: только Военная академия! А тут еще судьба сделала мне подарок — в год моего поступления открылся набор девушек на общевойсковой факультет. Как проходила адаптация?.. Нелегко, признаюсь. Поначалу ничего толком не понимала — зачем подшиваться, какую роль выполняют стрелки на боевой форме, почему в августе необходимо ходить в тяжелых берцах… Но я справилась. Причем мы все равно научились находить время для того, чтобы оставаться красивыми. Порой приходится чем-то жертвовать, но в любой ситуации нужно оставаться девушкой!..

О полевых занятиях курсантов первого курса общевойскового факультета Военной академии Республики Беларусь читайте на 4-й стр.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора