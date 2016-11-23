«Иди в армию — взрослым станешь»

Как сказал когда-то классик: «Все, что имело начало, будет иметь и конец». Так устроена наша жизнь.

Данное утверждение очень нравится моим новым знакомым — солдатам срочной военной службы 56‑го отдельного полка связи Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны рядовому Ивану Лагацкому и ефрейтору Виктору Андросову. Недавно к воинским званиям этих военнослужащих (как, впрочем, и других юношей, отдавших гражданский долг Родине) прибавилось существенное дополнение: «… запаса». Многие из них уже вернулись к родным и близким, друзьям, любимым. Впереди у ребят — учеба, работа, забота о семье и многое другое, что наполняет жизнь смыслом и составляет простое человеческое счастье.

Год-полтора —не так и много

В период службы в 56 опс Иван Лагацкий занимал должность водителя-электрика центра каналообразования полевого узла связи. До армии он успел не только получить высшее образование в Белорусском национальном техническом университете, но и поработать инженером-технологом в ОАО «АМКОДОР-Белвар». Однако многочисленные производственные проекты пришлось отложить до лучших времен после того, как пришла повестка о призыве в Вооруженные Силы.

— Призывался в ноябре 2015 года из Минска, — вспоминает Иван. — С первых дней нахождения в воинской части приходилось привыкать к четкому распорядку дня, армейской дисциплине… Благо старшие товарищи и командиры всегда приходили на помощь, терпеливо объясняя все нюансы военной службы. А потом — завертелось: боевая подготовка, строевая, участие в различных культурных мероприятиях… Особенно запомнились полевые выходы. Это была настоящая солдатская романтика. Но когда занимаешься делом, служба летит незаметно. Вот и мой срок службы в один год пробежал как одно мгновение.

Об армии остаются самые светлые воспоминания. Она изменила меня в лучшую сторону: укрепила силу духа, закалила характер. Плюс ко всему помогла найти новых товарищей, с которыми, надеюсь, продолжу общаться в гражданской жизни.

Вот говорят: «Иди в армию — взрослым станешь». И это действительно так. За период службы не только определяешься с дальнейшими жизненными планами, но и начинаешь задумываться о семейных ценностях, которые, по сути, и есть основа основ.

С сослуживцем согласен Виктор Андросов — старший механик-телеграфист телеграфного центра полевого узла связи, призванный на срочную службу в мае 2015 года. До того как надеть военную форму, он окончил техникум и, поступив в Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого на заочное отделение, трудился на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине.

— …Помню, приехали мы в полк ранним утром. Нас, новобранцев, привели в казарму, переодели, объяснили, что и как. И мы стали потихоньку вливаться в коллектив, втягиваться в армейскую жизнь, — рассказал Виктор. — Огромная благодарность за поддержку нашим отцам-командирам.

Ярким воспоминанием о службе будут, безусловно, полевые выходы, боевые дежурства, где мы в полной мере ощутили, что значит быть защитниками Отечества.

По словам Ивана и Виктора, Вооруженные Силы — это экзамен на взрослость, в процессе которого учишься ставить цель и идти к ее достижению, как бы трудно при этом ни было. И ты ни в коем случае не должен подвести тех, кто в тебя верит и на тебя надеется.

Тем, кто остается на боевом посту, ребята пожелали удачи, а тем, кто только призывается, — стойкости духа. Год-полтора — не так и много. И потом даже не поверится, что солдатское житье-бытье осталось лишь в воспоминаниях…

По плацу полка с оркестром

Пятнадцатый день ноября в 56‑м отдельном полку связи был торжественно грустен. И причина тому — прощание с военнослужащими, отслужившими установленные сроки. По этому случаю весь личный состав воинской части выстроился на плацу.

Собравшихся приветствовали командир полка полковник Павел Прасол, начальник штаба — первый заместитель командира полка подполковник Руслан Насонов, заместитель командира воинской части по идеологической работе подполковник Андрей Гончаров, представители Первомайской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» города Минска. Виновники торжества выстроились перед трибуной.

— Сегодня мы провожаем тех, кто увольняется в запас. Овладевая ратным мастерством, претерпевая тяготы военной службы, каждый из вас внес свою лепту в дело обороноспособности белорусского государства, в славную историю нашего полка, — отметил полковник Павел Прасол. — Окрепшими морально и физически вы возвращаетесь домой. Строгий уклад воинской службы, учения, стрельбы останутся в вашей памяти навсегда. Вы выполнили наказ дедов и отцов и стали достойными продолжателями боевой славы ветеранов. От всего личного состава желаю вам здоровья и счастья. Спасибо за службу!

Затем подполковник Руслан Насонов довел приказ командира полка об увольнении в запас и поощрении военнослужащих. Под фанфары военного оркестра один за другим поднимались на трибуну за заслуженными наградами статные молодые люди в форме. Кому-то из них за усердие и отличие по службе, образцовую воинскую дисциплину была объявлена благодарность (в их числе были рядовые Александр Василица, Игорь Дубовец, Виктор Янукович, ефрейтор Андрей Кухаренко, младшие сержанты Антон Зайков, Антон Троцкий), иным вручили почетные грамоты (так были поощрены рядовые Дмитрий Астапенко, Вадим Барковский, Владислав Корбут, ефрейтор Вадим Ткачук, сержанты Александр Веретило, Александр Щербитов). Ефрейтору Демиду Арзютову отправлено благодарственное письмо на его малую родину. А рядовому Никите Хонкину присвоено воинское звание ефрейтор.

За активное участие в реализации государственной молодежной политики от имени Первомайской районной организации БРСМ рядовой Иван Лагацкий, ефрейтор Виктор Андросов и сержант Александр Веретило были удостоены почетных грамот и подарков. Их вручила первый секретарь организации Елена Лисай.

Затем слово было предоставлено виновникам церемонии.

— Кажется, совсем недавно мы присягали на верность белорусскому народу и Отечеству, а уже увольняемся в запас. С полным правом можем заявить, что с честью выполнили свой священный долг в рядах Вооруженных Сил, — подчеркнул рядовой Андрей Качеловский. — От лица моих товарищей я хочу сказать огромное спасибо командирам за требовательность и внимание — благодаря вам мы освоили военно-учетные специальности, стали серьезными молодыми людьми. Сослуживцы, берегите честь нашего коллектива! Будьте честными и порядочными.

В завершение праздника те военнослужащие 56 опс, кому предстоит дальше беречь мир и покой наших граждан, чеканя шаг, прошли торжественным маршем по плацу, отдавая дань уважения своим старшим товарищам и командованию части. «Доброго пути вам, ребята!» — желали все на прощание…

Оксана Курбеко,

«Ваяр», фото автора