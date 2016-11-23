Кто нас выводит в мастера

Тема этого материала подсказана Всеармейским совещанием солдатского актива Вооружённых Сил Республики Беларусь, которое состоялось в Минске в начале осени. Важную роль отвели тогда обсуждению вопроса о повышении привлекательности срочной военной службы и службы в резерве, мерах по стимулированию ратного труда.

Глава военного ведомства генерал-лейтенант Андрей Равков обратил внимание всех собравшихся на то, что многие солдаты и сержанты, делегаты форума, имеют начальную классную квалификацию по своей воинской специальности. Ту, которую получили в учебном подразделении. А там выпускникам присваивают только 3‑й класс. Между тем классная квалификация — самый точный показатель профессионального уровня любого военнослужащего.

Заместитель командира в/ч 55719 подполковник Юрий Солонец в разговоре с автором этих строк так определил разницу между специалистом 3‑го и 1‑го класса:

— Разница, естественно, есть. Специалист 1‑го класса лучше ориентируется в технике. Он технически более подготовлен. И как оператор — более качественно подготовлен. Сказывается опыт.

С этим трудно не согласиться.

Как известно, подготовка классных специалистов в армии организована в соответствии с приказом министра обороны. Формально очередное повышение классности солдата и сержанта может происходить через шесть месяцев службы. Но это не означает, что автоматически. Чтобы стать специалистом 1‑го класса, воин должен быть безупречно дисциплинирован, отлично выполнять свои обязанности и получить в ходе испытаний не менее 75 % отличных оценок по предметам обучения, остальные — не ниже «хорошо».

Взять такой «барьер» достаточно сложно. Как правило, солдату или сержанту срочной службы удается сделать это только перед увольнением в запас, затратив немало усилий. И тем не менее многие военнослужащие считают делом чести уйти в запас первоклассным специалистом.

…Новый, 2017 год младший сержант Роман Шинявский встретит дома. Самым яркими впечатлениями от срочной службы в войсках ПВО он считает участие в боевых стрельбах на полигоне Ашулук, где его дивизион мастерски поразил все цели, и успешную сдачу испытаний на присвоение квалификации «оператор 1‑го класса». И вот почему:

— Я считаю, что уволиться в запас из Вооруженных Сил намного престижнее с 1‑м классом. Почему? Потому как такая классность говорит о том, что я наиболее квалифицированный специалист в своей должности. А еще потому что получение 1‑го класса — это непростой этап в жизни каждого военнослужащего. Сдать сложнейшие экзамены может далеко не каждый мой ровесник. Я — смог. Именно поэтому для меня это большая честь и гордость.

Такого же мнения и ефрейтор Олег Аксенчиков. Автор разговаривал с ним в момент сдачи испытаний на 2‑й класс — и их военнослужащий выдержал с достоинством.

Говоря о планах на будущее, Олег отметил, что увольняется в запас в мае следующего года и приложит все необходимые усилия для того, чтобы уйти в запас специалистом 1‑го класса. В свое время его отец тоже служил в армии — и вернулся домой специалистом 1‑го класса.

Если для солдата или сержанта высокая классность — честь и гордость, то для командования воинских частей высокопрофессиональный резерв специалистов — насущная необходимость. Ведь большинство запасников остаются приписанными к той части, в которой служили срочную службу. Не исключен их призыв на сборы и учения. И тогда уровень их подготовки за время срочной службы может решающим образом сказаться на сроках ввода запасников в строй.

Подполковник Юрий Солонец согласен с таким посылом:

— Это естественно. Чем выше классная квалификация военнослужащего, который уволился в запас, тем быстрее он станет в строй специалистов в случае призыва, быстрее восстановит свои знания и навыки, что немаловажно.

Вот почему таких специалистов нужно готовить целенаправленно, всячески способствуя их профессиональному росту. В воинских частях, которыми командуют полковники Кирилл Казанцев и Сергей Суравцов, к этому вопросу относятся весьма ответственно. Об этом говорят их подчиненные.

Вот мнение первоклассного оператора ручного сопровождения младшего сержанта Романа Шинявского:

— В первую очередь я благодарен своим командирам. Они всячески поддерживали меня на пути к высоким показателям. Как морально, так и с целью расширения теоретической базы знаний. В дополнение к плановым занятиям по технической и специальной подготовке проводили дополнительные — с учетом специфики сдачи испытаний на классность. Ну и, конечно же, у меня было большое личное желание уйти домой высококлассным специалистом, чтобы в случае необходимости сразу, без раскачки занять место в боевом расчете нашего комплекса.

Немаловажный фактор — мотивация профессионального роста. Об этом говорили многие участники Всеармейского совещания солдатского актива наших Вооруженных Сил. С его трибуны звучало мнение о том, что нужно увеличить денежную надбавку за высокую классность. Сейчас она скорее символичная, чем реальная надбавка к денежному довольствию солдата или сержанта срочной службы.

Подполковник Юрий Солонец сообщил, что за 3‑й класс военнослужащие срочной службы денежное вознаграждение не получают — только начиная с 2‑го класса. Сумма эта небольшая — здесь преобладает, скорее, моральное удовлетворение военнослужащего.

И действительно — не хлебом единым жив человек! Для солдата крайне важно любое подтверждение его успехов в овладении главной мужской профессией: Родину защищать!

На всеармейском форуме были озвучены также планы по выпуску и популяризации знаков солдатской доблести — «Лучший специалист», «За отличие в воинской службе», «За отличие при несении боевого дежурства» и других.

Безусловно, реализация этих предложений потребует определенных финансовых затрат. Но напомним главное: качественно подготовленный за время срочной службы специалист, даже уволившись в запас, будет готов в любой момент занять место у пульта управления зенитного ракетного комплекса или монитора локатора, прицельно вести огонь из оружия, мастерски водить танк, установить надежную связь. Другими словами — образцово выполнить, если потребуется, боевую задачу по обеспечению военной безопасности государства. А это дороже денег.

Леонид Дубаневич,

член Военно-научного общества