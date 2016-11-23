«Отделение, к бою!» (Видео)

Нынешних первокурсников общевойскового факультета Военной академии Республики Беларусь офицеры-преподаватели характеризуют так: ответственные, мотивированные и любознательные. Педагогам с различных кафедр было достаточно всего нескольких полевых занятий для того, чтобы это понять. Об этом — в репортаже с учебного полигона Белая Лужа.

…Они, считай, познали все прелести выбранной военной специальности — уже больше месяца с начала курсантского учебного года провели на полигоне под Борисовом. Именно там вчерашние школьники и выпускники кадетских училищ успешно осваивают ратную науку — с ними ежедневно проводятся занятия по огневой подготовке и тактике.

— Выездные учебные занятия можно считать настоящим полевым выходом для курсантов, — считает заместитель командира батальона курсантов майор Дмитрий Кабанович. — Здесь они в полном объеме познают армейскую службу. Помогают им в этом опытные офицеры кафедр тактики и огневой подготовки общевойскового факультета. Так, в будние дни с курсантами проводятся занятия по тактике, огневой подготовке, а в субботу, по плану парковохозяйственного дня, первокурсники осваивают вооружение и технику на занятиях по их обслуживанию в парке учебного полигона… Да что я рассказываю — пойдемте покажу, лично все увидите!

Вместе с заместителем командира батальона идем вдоль всего полигона на тактическое поле, где занимаются четыре взвода, обучающиеся по трем специальностям: управление подразделениями мотострелковых войск, идеологическая работа в подразделениях Вооруженных Сил и практическая психология в военном деле.

Откуда-то издалека доносится звук выстрелов из автоматов и пулеметов, периодически раздаются взрывы имитационных боеприпасов — первокурсники старательно осваивают военную науку!.. Нас встречает старший преподаватель кафедры тактики общевойсковых подразделений подполковник Фёдор Кандиранда. К слову, этого офицера я помню еще со времени своего обучения в Военной академии.

— Журналисты приехали? Это хорошо. Нам есть что показать! — не без гордости произнес офицер и протянул мне руку. — Ребята — молодцы: так и напишите о них, пожалуйста.

— Это само собой! — так же эмоционально отвечаю на своеобразное приветствие Фёдора Михайловича.

— Сейчас с курсантами первого курса проводятся занятия по теме «Действия солдата в бою», — пояснил преподаватель. — Для того чтобы затем действовать в роли командиров — отделения, взвода, роты, батальона, им необходимо знать, как действует солдат, не так ли?

Не согласиться с подполковником Фёдором Кандирандой сложно — по себе знаю: пропустив хотя бы одно из первых занятий по тактике, потом трудно догнать однокурсников. Да и преподаватель, зная о том, что курсанта не было на прошлом занятии, обязательно спросит его на следующем — уж это негласное правило! И вовсе не для того, чтобы непременно выставить низкий балл в журнал, — скорее, чтобы научить отстающего. Вот и приходится в часы самостоятельной подготовки переписывать конспект, внимательно разбираться со всеми тонкостями.

Уточним: в течение шести занятий курсанты на полигоне изучают основные виды боевых действий и порядок действий военнослужащих, входящих в состав мотострелкового отделения.

— Для курсантов‑первокурсников полевые занятия не внове — они проходили обкатку танками в ходе заключительного занятия по общевойсковой подготовке. У них уже появились какие-то навыки, вырабатываются и умения, — считает Фёдор Михайлович. — Мотивация также есть, все пришли сюда осознанно — курсантов, у которых нет желания учиться, у нас нет. Все любознательные, интересующиеся, самостоятельные.

Чтобы не быть голословным, офицер-педагог подводит меня к группе первокурсников, что-то бурно обсуждающих во время десятиминутного перерыва.

Курсант первого учебного взвода Илья Григорьев родом из Полоцкого района Витебской области. В Военную академию парень поступил осознанно (пусть и представлял офицерские будни только по современным фильмам о Вооруженных Силах). Именно это наверняка и помогло Илье определиться со специальностью — выбрал «управление мотострелковыми подразделениями».

— В роду военных не было, зато с детства нравились военные фильмы, — рассказал он. — И когда встал вопрос о выборе дальнейшей профессии, я стал более серьезно приглядываться к армии, военной службе. Знаю, что быть офицером — очень престижно. А чтобы им стать, нужно пройти обучение в Военной академии… Дальнейшие планы на жизнь? Стать генералом (смеется)!

Илья Григорьев в беседе со мной не раз подчеркивал мысль о правильно сделанном выборе:

— Поэтому и поступил на общевойсковой факультет — нравится то, что моя будущая специальность предполагает постоянное участие в мероприятиях боевой подготовки. Не это ли и есть та романтика военной жизни, о которой все говорят?

Еще один мой собеседник — Максим Портнов. Он является продолжателем военной династии.

— Дед — генерал-майор Юрий Портнов — много рассказывал мне об армии, — подчеркнул курсант. — Во время семейных бесед неоднократно высказывал пожелание, чтобы я тоже стал офицером, продолжил династию Портновых. Жаль, что он не знает о моем выборе — девять лет назад его не стало… Но я уверен, что он бы мной гордился. Мой отец — действующий офицер. Какие планы дальше? Я очень хотел стать курсантом, теперь мечтаю об офицерских погонах — а там будет видно. Сейчас моя задача — не посрамить честь мундира. То, что моего деда знает каждый офицер в академии, накладывает свой отпечаток — у меня просто-напросто нет права его подвести!

…Сейчас первокурсники общевойскового факультета сменили окопы, вооружение и боевую технику на парты и учебники. После освоения программы подготовки младших специалистов и получения классной квалификации им предстоит так же успешно окончить первый учебный семестр. А дальше их ждет не менее ценный для курсантов каникулярный отпуск…

Мы продолжаем следить за жизнью и профессиональным становлением будущих офицеров. Намерены пообщаться с теми же парнями в курсантских погонах после завершения первого года обучения в альма-матер.

Капитан

Александр Иванов,

«Ваяр», фото автора