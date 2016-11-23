Прямая телефонная линия

26 ноября министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Алексеевич Равков проведет прямую телефонную линию с населением.

Задать вопросы можно будет с 9.00 до 12.00 по телефону в Минске

(8 017) 297-10-22.