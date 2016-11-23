С песней — в запас

В этом месяце состоялось знаменательное и такое долгожданное для сотен парней нашей страны событие — увольнение в запас. Командования воинских частей традиционно не остаются безучастными к этому мероприятию и стараются устроить для достойно выполнивших конституционный долг настоящий праздник.

Так, недавно в Барановичском гарнизоне на базе 4‑й отдельной специальной милицейской бригады состоялся праздничный концерт, посвященный чествованию военнослужащих, увольняемых в запас.

— В этом году мы впервые выступили с инициативой провести подобное мероприятие в масштабах гарнизона, — отметил начальник отделения идеологической работы бригады подполковник Максим Ноздрин. — Вместе с командованиями в/ч 29969 и в/ч 54804 решили устроить нашим парням праздник.

В результате плодотворного сотрудничества двух силовых структур была подготовлена концертная программа — перед увольняемыми в запас выступили вокальная группа «Бесконечность» (в/ч 29969) и духовой оркестр 4‑й отдельной специальной милицейской бригады.

В тот вечер прозвучали искренние слова благодарности в адрес виновников торжества. Приятно было видеть в зале и на сцене счастливые лица парней, которые с честью выполнили воинский долг. Среди них был и рядовой Сергей Туровец.

— Мой отец служил срочную моряком в Симферополе, дед был летчиком, участвовал в боевых действиях в Афганистане, — рассказал Сергей. — Они не раз рассказывали о том, как много дает армия молодому человеку. Для себя я решил, что должен пройти эту школу.

Во время службы Сергей Туровец был солистом группы «Бесконечность» и концертной группы ВВС и войск ПВО. Интересно, что до призыва в армию парень не занимался вокалом, а здесь неожиданно открыл в себе талант.

— Мы гастролировали по всей Беларуси с концертами для военнослужащих и гражданского персонала, — поведал он. — Служба была насыщена не только мероприятиями боевой подготовки, но и творчеством.

Рядовой Евгений Пугачёв проходил срочную военную службу в должности дизелиста-электрика.

— Все, что когда-то рассказывали мне о службе в войсках друзья и знакомые, оказалось правдой — армия стала для меня настоящей школой жизни, — справедливо заметил Евгений.

Он также выступал с группой «Бесконечность» в качестве гитариста и вокалиста.

— Больше всего мне запомнились выступления в Давид-Городке и Турове, — рассказал музыкант в солдатских погонах. — В залах было много людей, нас отлично встречали. А еще довелось поучаствовать в финале телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда» с композицией «Моя страна». Служба наша подошла к завершению, помнить об этом славном времени, уверен, буду всю жизнь.

Достойно выполнили свой конституционный долг и парни из 4‑й отдельной специальной милицейской бригады. Так, за полтора года «срочки» командир отделения сержант Александр Овсяник выполнил более 150 задач боевой службы с оценкой «отлично».

Больше всего ему запомнился один эпизод во время несения патрульно-постовой службы в городе.

— Вместе с сослуживцами мы задержали тогда преступника, совершившего кражу, — рассказал Александр. — За этот поступок я был поощрен командованием — мне объявили трехсуточное увольнение.

Много красивых песен и добрых слов прозвучало со сцены в тот вечер. Виновники торжества совсем скоро вернутся к созидательному труду «на гражданке». Но любовь к Родине, причастность к армейскому братству навсегда останутся для них объединяющими факторами.

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора