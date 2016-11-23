Секрет успеха лейтенанта Юрия Ермалинского

Недавно в Вооружённых Силах прошли первые соревнования среди сотрудников Военной автомобильной инспекции. Лучшим начальником ВАИ военных комендатур стал лейтенант Юрий Ермалинский, представлявший Барановичскую военную комендатуру.

Армия вносит коррективы

Юрий Николаевич провел детство в деревне Борок Слуцкого района. Как и у большинства мальчишек, у него была особая страсть к автомобилям и мотоциклам. Часами мог изучать их устройство. Частенько любил вместе с отцом прокатиться в машине. В такие минуты он внимательно слушал его, запоминая Правила дорожного движения. Знал ли он тогда, что в будущем будет следить за выполнением ПДД военными водителями?..

Окончив среднюю школу, поступил в Жировичский аграрно-технический колледж, который окончил по специальности техника-механика. Вскоре получил повестку из военкомата.

— Возможно, я работал бы по выбранной профессии, — рассказал лейтенант Юрий Ермалинский. — Но армия внесла свои коррективы. Срочную военную службу проходил в войсковой части 29969. Меня откомандировали водителем в Барановичскую межгарнизонную военную прокуратуру. Тогда я познакомился с будущими коллегами. С ними было интересно служить, и мои полтора года пролетели незаметно.

Юрий Ермалинский принял решение остаться на службу по контракту в военной автоинспекции Барановичской военной комендатуры. Там он прошел путь от патрульного до старшего инспектора ВАИ, а в 2014 году стал ее начальником. Через год прошел обучение на курсах по подготовке младших офицеров в Военной академии Республики Беларусь.

— Вспоминая прошлое, я не жалею о том, что в свое время принял решение служить по контракту в Вооруженных Силах, — признался Юрий Николаевич.

Это общая победа

— Основной секрет победы в соревновании среди сотрудников ВАИ — это личное заинтересованное отношение к исполнению должностных обязанностей, — уверен лейтенант Юрий Ермалинский. — В любом деле я всегда стремлюсь к наилучшим результатам. Побеждать мне помогает опыт и знания, которые в свое время я получил от своего бывшего начальника подполковника Валерия Гейца. Особая заслуга в моем обучении как специалиста — подполковника запаса Владислава Кульченко, майора запаса Андрея Глаза и старшего прапорщика запаса Леонида Аверьянова. Они помогли мне улучшить навыки по скоростному маневрированию, стрельбе из табельного оружия, оказанию медицинской помощи пострадавшему и другим элементам.

Конечно же, немаловажную роль сыграла и поддержка родных и близких. Они переживали, болели за меня, а самое главное — верили в мои силы. И это я чувствовал на расстоянии, поэтому и победил!

На дороге не зевай!

Начинается рабочий день у сотрудников ВАИ с инструктажа. После этого часть из них на машинах специального назначения отправляется на маршруты, где следит за тем, чтобы военные водители соблюдали Правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Другие уезжают сопровождать колонны военной техники или нести совместные дежурства с ОГАИ Барановичского городского и районного отделов внутренних дел, проводят совместные рейды и профилактические мероприятия.

Лейтенант Юрий Ермалинский несет службу наравне со своими подчиненными. Протяженность дорог в зоне его ответственности составляет около 1.300 километров!

Чтобы не было происшествий, специалисты проверяют дежурные смены в парках, соблюдение ими порядка выпуска автомобилей в рейс, показывают военнослужащим документальные фильмы с мест ДТП.

— Мы очень серьезно относимся и к тому, как осуществляется перевозка личного состава, опасных грузов, проверяем техническое состояние машин, своевременность прохождения водителями медицинского осмотра, — отметил Юрий Николаевич. — Сотрудников ВАИ не надо бояться, нужно просто выполнять предъявляемые ко всем участникам дорожного движения требования, и тогда от встречи с нами будут только положительные эмоции.

Самое ценное в жизни — семья

После дежурства лейтенант Юрий Ермалинский спешит домой, где его ждет жена Ольга и сыновья Захар и Артём.

— Что ж, такова наша участь — ждать наших защитников со службы, — рассказала жена офицера. — Обязательно Юру встречаю горячим и вкусным ужином. Ему часто приходится ездить в долгосрочные командировки. В такие дни, конечно же, переживаю за него. А когда приезжает, то на душе становится легко и радостно! Особенно когда вижу, как его обнимают дети, встречая у порога… Захар, наш старший сын, в этом году пошел в первый класс, Артём ходит в детский сад. Им, как будущим мужчинам, особенно нужно отцовское внимание и воспитание.

Свободное время семья Ермалинских всегда проводит вместе.

— Самые любимые наши праздники — это Новый год, Рождество, Пасха, дни рождения, День защитников Отечества и Вооруженных Сил, День автомобилиста и дорожника, — отметил лейтенант Юрий Ермалинский. — Благодаря поддержке семьи я смог воплотить в жизнь поставленные перед собой цели.

Старший лейтенант

Александр Гончаров, «Ваяр»,

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