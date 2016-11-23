Служба в армии — закалка мужского характера

Календарь отсчитывает последние дни срочной военной службы у военнослужащих, выслуживших установленные сроки.

Как прошли для ребят эти полтора года?

Заместитель начальника расчета сержант Сергей Витковский из 740‑й зенитной ракетной бригады — один из лучших воинов зенитного ракетного дивизиона, которым командует подполковник Алексей Ивашкевич.

— Меня призвал военный комиссариат Логойского района, — рассказал сержант Витковский. — До призыва учился в Белорусском аграрно-техническом университете (специальность — инженер-электрик) и о службе изначально не задумывался, так как были проблемы со здоровьем. Но потом все наладилось, и я пополнил строй защитников Отечества. К слову, отец мне всегда говорил, что познать вкус армейского хлеба должен каждый уважающий себя мужчина.

Не стану скрывать: поначалу было непросто. Тяжело привыкать к раннему подъему, строжайшему распорядку дня, нарядам… «На гражданке» можно было и ночь не спать и чувствовать себя нормально, а здесь сразу стала сказываться усталость, так как в армии совсем другие физические нагрузки. Но ко всему привык!

В памяти на всю жизнь останется первый полевой выход и тактическое учение с боевой стрельбой, которым предшествовала длительная теоретическая и практическая подготовка на тренажерах. На учебном полигоне Доманово все было интересно и романтично: жизнь в полевом лагере, первые пуски, когда мы поражали учебные цели.

За время службы все пуски боевых ракет у меня — в цель! Есть чем гордиться. А на нашей боевой машине — 31 звездочка: по традиции, после поражения цели наносится на корпус красная звезда…

Подполковник Алексей Ивашкевич характеризует сержанта Витковского как ответственного, добросовестного, требовательного к себе и подчиненным младшего командира. Полтора года службы для Сергея пролетели быстро.

— Изменился я внутренне, стал более серьезным, целеустремленным, уверенным, — поделился он. — Могу отметить только плюсы армейской службы. Новичкам, нашим преемникам, которых сейчас призовут, хочу пожелать настойчивости в овладении воинской специальностью и интересной службы!..

После школы Дмитрий Быченя окончил профессионально-технический колледж. Был призван военным комиссариатом Солигорского района. Сегодня Дмитрий — заместитель начальника расчета, сержант.

— Меня и младшего брата отец всегда настраивал на то, что каждому парню необходимо отслужить в армии, — признался сержант Быченя. — Трудностей как таковых у меня не было, но были свои особенности.

После курса начальной военной подготовки нас распределили по подразделениям, и начались полевые выходы на Борисовский, Домановский, Полесский учебные полигоны. Каждый такой этап службы наполнял жизнь новыми впечатлениями и, конечно же, опытом.

Насколько мы слаженно и сплоченно работаем, отрабатываем нормативы и вводные, понимаем друг друга с полуслова, настолько успешно будет достигнута конечная цель. Мало того, я как младший командир должен знать не только свои обязанности, но и таковые подчиненных, чтобы в случае необходимости в любой момент их заменить. За время полевых выходов наше подразделение выполнило полдюжины пусков! Каждый из них — результат серьезной подготовки.

Служба в армии многому научила. Начал дорожить временем, произошла переоценка ценностей. Считаю: служить в армии нужно обязательно! Теперь я понимаю отца. Ведь служба в армии — закалка мужского характера.

Капитан

Татьяна Шишова