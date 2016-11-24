Из экономистов – в связисты

Рабочий день механика радиостанции отделения связи сержанта контрактной службы Анастасии Полещук начинается с проверки электронного оборудования в аппаратной. Следя за его исправностью, она ежедневно обеспечивает качественной связью военнослужащих одного из зенитных ракетных дивизионов в/ч 30151.

— Раньше работала экономистом, а потом решила пойти служить в армию, — рассказала собеседница. — Нормативы по физической подготовке сдала без проблем, так как всегда занималась спортом. И с профессиональным отбором тоже не возникло трудностей. Главным для меня было хорошо освоить военную профессию. Благодаря сослуживцам я постепенно справилась с проблемами.

Среди военнослужащих Анастасия на хорошем счету. Трудолюбие, ответственный подход к поручениям и должностным обязанностям — за эти и многие другие качества ее уважают коллеги, ценит командование.

— Я чувствую, что это мое призвание, — уверена Анастасия Полещук. — Военная служба сделала счастливой и меня, и мою семью. Вы бы видели, как дочка мною гордится! Каждый раз, когда привожу ее в детский садик, она всем детям хвастается: «А у меня мама — солдат!..».

Порою жизнь людей похожа на круговорот: дом — работа — дом… Для многих людей это становится обыденностью — однако есть и те, кто находит силы изменить себя, освоить любимое дело. И сержант контрактной службы Анастасия Полещук, ее судьба тому подтверждение.

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора