Наши юниоры бьют европейские рекорды

В польском городе Гливице в первой половине ноября прошел Кубок Европы по плаванию в ластах среди юниоров в возрасте до 15 лет. В соревнованиях приняли участие 268 спортсменов, представляющих 49 клубов из 13 стран.

От Республики Беларусь на Кубке Европы выступили семь молодых спортсменов: пловцы Новополоцкой СДЮСТШ ДОСААФ — Яна Кытева, Кирилл Василевский, Екатерина Кажапенько, Елизавета Вроцкая (тренер-преподаватель Виктор Стремяков) и воспитанники СДЮСТШ по водным видам спорта ДОСААФ — Степан Гламаздин (тренер-преподаватель Андрей Воронцов), Сергей Алешкевич и Надежда Бань (тренер-преподаватель Ирина Деренчук).

Первый день соревнований принес нашей команде три золота: Яна Кытева на дистанции 800 метров в ластах, Степан Гламаздин на дистанциях 200 метров и 800 метров в ластах не только оставили позади всех соперников, но и установили новые рекорды Кубка Европы среди юниоров. В плавании с аквалангом Яна Кытева и Кирилл Василевский стали серебряными призерами. Бронзовыми медалями копилка команды пополнилась благодаря Екатерине Кажапенько (200 метров в ластах) и эстафете 4 по 50 метров в биластах.

На следующий день соревнований на высшую ступень пьедестала почета вновь поднялись Степан Гламаздин и Яна Кытева, установившие юниорских рекорды Кубка Европы на дистанции 400 метров в ластах. Екатерина Кажапенько на этой дистанции была второй, зато она завоевала золото на спринтерских 50 метрах в ластах. Серебро досталось Сергею Алешкевичу (50 метров и 200 метров в биластах) и Кириллу Василевскому (50 метров в ластах). В эстафетном плавании 4 по 100 метров в ластах наши ребята вырвали бронзу.

В итоге белорусские юные пловцы завоевали 15 наград (6 золотых, 6 серебряных, 3 бронзовых), заняв третье место в общекомандном медальном зачете. Степан Гламаздин стал абсолютным победителем Кубка Европы среди юношей 2001 и 2002 годов рождения. И это при том, что он дебютировал на состязаниях такого высокого уровня!

…Сразу после возвращения с этих соревнований юные спортсмены приехали в центральный аппарат оборонного общества, где их принял председатель Центрального совета ДОСААФ генерал-майор запаса Иван Дырман. В непринужденной обстановке, за чашкой чая со сладостями юноши и девушки рассказывали Ивану Васильевичу о своих впечатлениях от поездки на Кубок Европы.

Разговор получился душевным, очень доверительным и полезным. Речь шла о том, как проходили соревнования, как были организованы отдых и питание спортсменов и многом другом.

Иван Дырман поинтересовался у ребят и тренеров, какие есть проблемные вопросы по организации тренировочного процесса. Главу оборонного общества интересовало буквально все, вплоть до экипировки спортсменов. Иван Васильевич сообщил молодым людям: сейчас главный тренер по водным видам спорта центрального аппарата ДОСААФ Мария Чистякова прорабатывает вопрос о приобретении самых современных гидрокостюмов для пловцов, которые будут представлять нашу страну на международных соревнованиях.

Также Иван Дырман попросил тренеров обязательно доводить информацию о победах юных ­членов ДОСААФ — призеров международных и республиканских соревнова­­­­­ний — до сведения руководства учебных заведений, где учатся наши перспективные спортсмены. Каждая школа, лицей или колледж должны знать об успехах своих учащихся и гордиться ими.

Капитан 2 ранга запаса Андрей Дроб, начальник пресс-центра ДОСААФ, фото автора