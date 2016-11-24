Он штурмовал Берлин

Сегодня исполняется 90 лет участнику Великой Отечественной войны, члену Союза писателей Беларуси полковнику в отставке Николаю Иванову.

В ряды Красной Армии Николай Иванов был призван 14 ноября 1943 года Волоколамским райвоенкоматом Московской области за две недели до семнадцатилетия. После окончания школы снайперов в августе 1944 года был направлен в действующую армию на 1‑й Белорусский фронт. Снайперскую винтовку пришлось сдать и переквалифицироваться в радиотелефониста. Судьба распорядилась так, что вскоре пришлось вновь менять воинскую профессию: в январе 1945 года ефрейтора Иванова назначили командиром стрелкового отделения 34‑й гвардейской стрелковой бригады. В подчинении у ефрейтора Иванова были девять необстрелянных 40–45‑летних бойцов. Да и сам командир отделения, как говорится, пороха еще не нюхал.

С теплотой отзывается ветеран о добросовестности и дисциплинированности своих подчиненных. Они называли юного командира отделения не по званию, а домашним добрым словом «сынок». Вначале было непривычно, а потом махнул на это рукой: ведь они действительно годились ему в отцы. А с каким уважением и вниманием относились к нему — действительно по-отцовски!.. Потом об этом он написал в стихотворении:

Я помню те стальные рубежи,

Когда у стен Берлина были.

Степенные солдатские мужи

От пуль меня собой закрыли.

Но это было потом. А через несколько дней после вступления в должность командира отделения произошло боевое крещение Николая Иванова и его подчиненных. Под вечер батальон подняли по тревоге, посадили в автомашины и отправили на участок, где фашистам удалось отбросить нашу наступающую часть.

…Фашисты засели в домах последней улицы польской деревни Варниц. А через дорогу заняли позиции красноармейцы. Было ясно, что атакой в лоб гитлеровцев не выбить. Решили обойти их с тыла. Командир взвода младший лейтенант Баталов предложил осуществить этот маневр добровольцам во главе с заместителем командира взвода сержантом Середним. В число добровольцев вызвался и ефрейтор Николай Иванов.

Под огневым прикрытием они перешли на фланге улицу и оказались у немцев в тылу. Николай Иванов сделал несколько выстрелов по окнам дома, откуда велась стрельба, подкрепив атаку гранатами. Рядом разорвалась немецкая граната. Сильный удар, острая боль — и по боку потекло что-то теплое и липкое. «Ранен», — подумал Николай. Он засунул руку под шинель и наткнулся под мышкой на что-то острое. Пальцами вырвал осколок. Вроде полегчало.

Осколки гранаты достали и сержанта Середнего.

Обнаружив опасность с тыла, фашисты стали покидать свои убежища. Николай ворвался в дом, по которому вел огонь. На полу лежали убитые немцы, живые успели ретироваться. Взвод устремился за деревню, преследуя отступавших гитлеровцев. Те отстреливались, оборону не занимали.

На рассвете достигли границы кладбища, расположенного в 400 метрах от деревни. Здесь командир взвода приказал: «Отделению ефрейтора Иванова заступить в боевое охранение с задачей воспрепятствовать продвижению противника на Варниц. При появлении противника немедленно докладывать на КП».

Две недели стрелковое отделение ефрейтора Николая Иванова находилось в боевом охранении на кладбище.

…Внезапно у кладбища появился немецкий бронетранспортер. Его удалось подбить — машина загорелась. Под прикрытием дыма спрыгнувший на землю экипаж броневика стремительно помчался к своим позициям. Николай, с опозданием заметив бегство противника, прицелился из карабина. Выстрел: мимо!.. После третьей попытки один гитлеровец свалился, но через несколько секунд поднялся и, сильно припадая на ногу, доковылял до своих. Этот эпизод обескуражил ефрейтора: неужели растерял навыки снайпера? Видимо, сказалась спешка, вызванная неожиданностью происшедшего. Про себя же отметил: фашисты уже совсем не похожи на тех, которые появились в его деревне Беркино, что под Волоколамском, осенью 1941 года.

…На следующий день немцы предприняли новую попытку «разобраться» с боевым охранением. К кладбищу подъехал фашистский автомобиль, но и он был быстро подбит. На этот раз гитлеровцы не успели улизнуть. Ефрейтор Иванов вместе с красноармейцем Жуком пленили фельдфебеля и водителя.

Потом поступил приказ передать свои позиции другому отделению.

Командир батальона Герой Советского Союза капитан Крот дал высокую оценку отваге подчиненных в боях, а ефрейтора Николая Иванова представил к награждению орденом Красной Звезды.

* * *

Спрашиваю у ветерана-фронтовика: а не страшно, мол, было днем и ночью находиться под огнем противника? Он ответил так:

— Если кто-то будет хвалиться, что ему в бою не было страшно — не верьте. Другое дело, что смелый человек умеет преодолеть страх, управлять своими чувствами, не поддаваться панике.

Припомнил случай, происшедший с ним на подступах к Берлину. Получив приказ отправиться в ушедшую вперед роту, он с радиостанцией весом 19 кг за спиной и автоматом на груди углубился в лес. Неожиданно наткнулся на группу фашистов, расположившихся на поляне то ли отдохнуть, то ли перекусить. Один против дюжины немцев?! В голове мелькнуло правило снайперской дуэли: побеждает тот, кто стреляет первым. Мгновенно вскинул ППШ, дал по немцам длинную очередь и что есть силы пустился догонять роту. Преследовать бойца никто не стал…

Привел и такой пример. Находясь в боевом охранении, его подчиненные — два брата — ночью не выдержали фашистского обстрела, запаниковали и бросились бежать. Пришлось командиру отделения догнать их, остановить, упрекнуть в трусости, пристыдить. Солдаты возвратились и впоследствии вели себя в бою достойно. Поддержка, морально-психологическое воздействие и личный пример командира помогли бойцам взять себя в руки перед лицом опасности.

Участвуя в Берлинской операции, Николай выполнял обязанности радиотелефониста. Его задачей было поддержание связи командира батальона с командирами рот. Об этом завершающем сражении и участии в штурме Берлина ветеран вспоминает:

— 21 апреля 1945 года бригада вступила в пригород Берлина — Фалькенберг. В каждом батальоне создавалось по две штурмовые группы. В основе группы была мотострелковая рота, усиленная танками, орудиями, минометами, а также саперами и связистами. Мне как радиотелефонисту пришлось быть рядом с командиром роты, который нередко находился непосредственно за спиной штурмовой группы. Фашисты оказывали ожесточенное сопротивление. Каждый дом, каждое строение немцы превратили в опорный пункт. Стрельба велась даже из окон третьих и четвертых этажей. Одного такого снайпера, ранившего нашего бойца, мы вытащили со второго этажа. Им оказался тощий мальчишка, одетый в военную форму, мешком висевшую на его плечах.

24 апреля бригада, преодолевая ожесточенное сопротивление немцев, к 15 часам вышла к реке Шпрее. Форсировав ее, уничтожили опорные пункты в районе Силезского вокзала и тюрьмы Моабит, из которой освободили до тысячи военнопленных и политических заключенных.

С тяжелыми боями бригада подошла к центральному району Берлина — Шарлотенбургу. Вот тут-то 26 апреля во второй половине дня я был ранен, на этот раз серьезно, и отправлен в госпиталь.

Существенным дополнением к этому рассказу служат слова из представления Н. В. Иванова к награждению орденом Славы III степени: «26 апреля 1945 года во время боев за переправу тов. Иванов обеспечивал батальон радиосвязью несмотря на сильный артиллерийский и минометный огонь противника. После форсирования канала тов. Иванов был ранен, но не ушел со своего поста, пока его не заменили. Благодаря четкой и самоотверженной работе радиста Иванова командование батальона было обеспечено радиосвязью, что способствовало выполнению поставленной задачи».

Излечившись, уже после окончания войны возвратился в свою часть. Предстояло награждение отличившихся в боях.

Начальник штаба читал: «За мужество и отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками наградить орденом Красной Звезды…» — и перечислял фамилии. Вдруг Иванов услышал свою.

Зачитывался новый указ. И опять: «Орденом Славы III степени — ефрейтора Иванова Николая Владимировича…». Мелькнула мысль: «Не ослышался ли?». Стоящий рядом толкнул в плечо: выходи, мол!

Вызвали его из строя в третий раз — вручили медаль «За взятие Берлина». Получил он из рук командира и четвертую награду — медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Вот так, пройдя дорогами войны от советско-польской границы до Берлина без единой награды на груди, ефрейтор Николай Иванов за один день с лихвой наверстал упущенное…

* * *

Удачно сложилась и последующая военная судьба Николая Владимировича, хотя она и не совпала с его юношескими планами. Как заядлый книголюб он мечтал работать библиотекарем. Но жизнь распорядилась иначе. Ивановское военно-политическое училище, Военно-политическая академия им. В. И. Ленина вооружили его теоретической базой, способствовали идейной закалке, а практическая работа с личным составом в войсках сформировала у офицера необходимые качества руководителя и воспитателя, научила с вниманием и уважением относиться к людям. Пройдя фактически все должностные ступени политсостава — от комсомольского вожака до начальника политотдела дивизии, а затем спецчастей Минского гарнизона, он возглавил отдел организационно-партийной работы политического управления Краснознаменного Белорусского военного округа.

Довелось выполнять и интернациональный долг — в Йеменской Народно-Демократической Республике в качестве советника начальника главного политуправления Народной армии. Вернулся оттуда с йеменским орденом «За верность».

А завершил службу полковник Николай Иванов в должности начальника учебного отдела — заместителя начальника Минского высшего общевойскового военно-политического училища по учебной работе.

Где бы ни служил и ни работал Николай Владимирович — везде отмечалось его ответственное отношение к порученному делу, добросовестность и трудолюбие. Его заслуги в выполнении служебного долга отмечены орденом «За службу Родине» III степени и медалью «За боевые заслуги».

Николай Владимирович — член Союза писателей Беларуси, активист литературного объединения «Доблесть» Центрального Дома офицеров. Его стихи печатаются в газетах и журналах.

Сослуживцы Николая Иванова, его соратники сердечно поздравляют юбиляра с днем рождения, желают ему доброго здоровья, творческих успехов и активного долголетия!

Полковник в отставке Александр Косенко

С юбилеем, Николай Владимирович!

От всей души поздравляем члена Союза писателей Беларуси ветерана Великой Отечественной войны полковника в отставке поэта Николая Иванова с 90‑летием со дня рождения!

В годы Великой Отечественной войны Николай Владимирович проявил мужество и героизм во время освобождения от фашистов территории Польши, Висло-Одерской операции, штурма Берлина.

После войны окончил Ивановское военно-политическое училище, затем — Военно-политическую академию имени В. И. Ленина в 1961 году. Служил на различных должностях, связанных с воспитанием личного состава. Был начальником политотдела дивизии, спецчастей Минского гарнизона, начальником отдела политуправления БВО и учебного отдела — заместителем начальника Минского высшего общевойскового военно-политического училища по учебной работе. В ходе прохождения военной службы Николай Владимирович активно занимался литературным творчеством, писал стихи, которые публиковались в периодических изданиях.

В 2006 году Н. В. Иванов был принят в члены Союза писателей Беларуси. Он автор поэтических сборников «Откровение» (2003) и «Имею слово» (2010). Его стихи о войне, защитниках Отечества, единении братских народов России и Беларуси опубликованы в литературных и военных журналах, различных коллективных сборниках.

Николай Владимирович активно участвует в военно-патриотической и общественной работе, в мероприятиях Военно-художественной студии писателей, литературных объединений и Военно-научного общества Центрального Дома офицеров, постоянно выступает в школах, гимназиях, библиотеках, в воинских частях и Военной академии.

В Год культуры в Беларуси поэт-фронтовик Николай Иванов провел более 40 творческих выступлений и встреч со школьниками, студентами и военнослужащими.

Желаем Николаю Владимировичу крепкого здоровья, счастья, бодрости и оптимизма, благополучия, долгих лет жизни и творческих успехов!

Военно-художественная студия писателей, Военно-научное общество и литературное объединение «Доблесть» Центрального Дома офицеров