Ракетомоделисты мощно «отстрелили» спортивный сезон

Недавно прошли последние в нынешнем году официальные соревнования у ракетомоделистов. В Лиде они вели борьбу за обладание Кубком Республики Беларусь по ракетомодельному спорту.

В этот раз соревнования собрали рекордное количество участников. В борьбе за престижный трофей сошлись команды Минска, Могилева, Бреста, Гродно, Лиды, Щучина, Вилейки, а также представители города ­Кленцы (Российская Федерация).

В результате полетов в сложных метеорологических условиях в классе моделей S‑4‑A (ракетопланов) места распределились следующим образом: первое место занял Владимир Пасюков (Минск), второе — Михаил Крупский (Брест), а третье — Владимир Минкевич (Минск). В классе S‑9‑A (роторы) равных не было Вадиму Свенцицкому (Лида), несколько уступил ему Кирилл Жабровец (Гродно), а Илья Рутковский (Гродно) довольствовался бронзовой медалью. В классе S‑6‑A (лента) на высшую ступень пьедестала взошел Александр Липай (Гродно), вторую занял Даниил Шабронский (Лида), а третью — Станислав Ивашков (Кленцы).

Завершившийся спортивный сезон стал весьма удачным для белорусских ракетомоделистов. На международном уровне ими завоевано восемь золотых, девять серебряных и три бронзовые медали. В командном зачете — одно первое место, два вторых и два третьих. Также порадовали уверенными выступлениями юниоры: в их копилке — пять золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей с соревнований международного уровня.

Нужно отметить, что в период с 22 по 30 августа нынешнего года команда Республики Беларусь приняла участие в чемпионате мира по ракетомодельному спорту. Наша страна была представлена тремя спортсменами. Пожалуй, наиболее титулованный из них — инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе Гродненской областной организационной структуры ДОСААФ мастер спорта Республики Беларусь международного класса Александр Липай (спортсмен-инструктор национальной команды). Также в команду вошли мастер спорта Республики Беларусь Кирилл Жабровец и мастер спорта Республики Беларусь международного класса Владимир Минкевич. Кирилл Жабровец в упражнении S4A стал чемпионом мира 2016 года. Наши спортсмены заняли третьи командные места в упражнениях S4A и S9A.

В этом году на этапах Кубка мира белорусские ракетомоделисты среди взрослых завоевали четыре первых места, шесть вторых и три третьих, а также среди юниоров — три первых, два вторых и три третьих места.

Недавно для членов белорусской команды по ракетомодельному спорту в здании центрального аппарата оборонного общества был устроен торжественный прием. Лучшим из них были вручены грамоты и ценные подарки. В свою очередь, спортсмены подарили заместителю председателя Центрального совета ДОСААФ полковнику запаса Алексею Мирошниченко модель ракеты.

Капитан 2 ранга запаса Андрей Дроб, начальник пресс-центра ДОСААФ, фото автора