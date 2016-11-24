Полтора года назад этих юношей призвали в 86‑ю бригаду связи на срочную военную службу. За это время они научились обеспечивать подразделения качественной бесперебойной связью, стрелять из оружия, преодолевать тяготы военной службы… В общем, быть настоящими защитниками Отечества.

В минувшие выходные связисты проводили отслуживших установленные сроки военнослужащих в запас.

На плацу воинской части построился личный состав. Исполняющий обязанности командира бригады подполковник Сергей Щербаков поздравил виновников торжества с тем, что они достойно завершили военную службу, показали себя отличными воинами.

Лучшим из них были вручены нагрудные знаки «Отличник войск связи», грамоты и фотографии на фоне развернутого Боевого Знамени воинской части. Затем состоялся праздничный концерт.

Ефрейтор запаса Евгений Пудакевич:

— В армии занимался ремонтом военной техники. Конечно же, горжусь тем, что отслужил!.. Военная служба закалила характер, сделала меня более решительным и уверенным в себе человеком. В спорте тоже достиг успехов: получил второй разряд по подтягиванию.

Младший сержант запаса Сергей Богачёв:

— Полтора года пролетели незаметно. За это время я научился хорошо разбираться в людях. Сегодня последний вечер с товарищами — одолевают смутные чувства: с одной стороны, радостно, что скоро увижу родную семью, а с другой — грустно расставаться с сослуживцами. Уверен, армейская жизнь запомнится мне ­навсегда…

Сержант запаса Константин Гурбо:

— Знаете, я с шести лет занимаюсь боевыми искусствами. Во время службы участвовал в соревновании по рукопашному бою среди воинских частей центрального подчинения и занял второе место. Получил второй разряд по этому виду спорта… Дома меня с нетерпением ждут любимая девушка Алина, мама Наталья Михайловна и отчим Андрей Андреевич. Я очень рад, что Новый год буду встречать вместе с ними!

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора