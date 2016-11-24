Самая убедительная профилактика

Борисовская объединённая организационная структура (ООС) ДОСААФ провела совместно с ГАИ Минского областного исполнительного комитета необычную профилактическую акцию «Пьяные очки».

Сотрудники Госавтоинспекции предложили учащимся автошколы Борисовской ООС оборонного общества проехать по автодрому за рулем автомобиля в специальных очках, которые разработали немецкие ученые. Искажение изображения в линзах примерно соответствовало состоянию человека, у которого в крови находится 1,7 — 2 промилле алкоголя.

Все участники необычного эксперимента отметили, что им приходилось прилагать большие усилия для концентрирования взгляда, они с трудом различали дорогу и установленные на автодроме вешки. Даже близко расположенные предметы расплывались, не было точного ощущения их реального размера, было проблематично установить расстояние от препятствия до учебного автомобиля. Участники оригинального эксперимента почувствовали полную дезориентацию… Как итог — во время проведения акции никто не справился со стандартной «змейкой».

Один из учащихся автошколы ДОСААФ — Владислав накануне сдал выпускной экзамен по вождению.

— А сегодня если бы не инструктор рядом, я бы сбил все вешки, — эмоционально делился он впечатлениями с журналистами после эксперимента. — Ехал наугад. Даже не думал, что у пьяных людей настолько теряется чувство координации… В таком состоянии ни в коем случае нельзя садиться за руль!

Акция позволила будущим водителям прочувствовать всю опасность вождения в нетрезвом виде — и сделать для себя соответствующие выводы.

Нужно отметить, что такие «пьяные очки» первый раз были продемонстрированы сотрудниками управления ГАИ МВД в ДОСААФ во время семинара руководителей учебных организаций оборонного общества. Уже тогда — пять лет назад — директора автошкол поддержали идею использования данных очков во время подготовки будущих водителей, смогли по достоинству оценить их профилактический эффект.

Капитан 2 ранга запаса Андрей Дроб, начальник пресс-центра ДОСААФ, фото автора