Судомоделисты собрали урожай… медальный

Осень этого года выдалась весьма насыщенной международными соревнованиями по судомодельному спорту и «урожайной» на призовые медали. Белорусские судомоделисты-стендовики успешно выступили на проходившем в Калининграде чемпионате мира по судомодельному спорту. В это же время в белорусской столице на Комсомольском озере прошёл открытый лично-командный Кубок Республики Беларусь по судомодельному спорту в классах фигурных скоростных радиоуправляемых (ФСР) моделей «Гран-при-Минск — 2016».

И всё похоже — от клотика до киля

Чемпионат мира проходил непосредственно в стенах калининградского Музея мирового океана на набережной реки Преголя. В соревнованиях участвовали спортсмены из 16 стран. Они представили вниманию зрителей и судей 230 моделей кораблей в восьми различных классах.

Всего команда Беларуси выставила на чемпионате 19 своих лучших моделей, отобранных по результатам чемпионата Беларуси, и заняла восемь призовых мест.

Нужно отметить, что для участия в соревнованиях любого ранга судомоделист должен самостоятельно изготовить представленную им модель корабля или судна. А исполнение «чемпионской» модели составляет зачастую не менее двух-трех лет кропотливого высоко­квалифицированного труда. Чтобы изготовить модель, спортсмен должен хорошо разбираться в тонкостях постройки кораблей, иметь навыки чтения чертежей и опыт различных профессий — от токаря до резчика скульптур.

Отметим, что команды только трех стран выставили на чемпионате более 20 моделей каждая. Таким образом, сборная Беларуси по судомодельному спорту снова подтвердила свой высокий уровень, доказав, что она сильнейшая не только в Европе, но и в мире, обойдя таких признанных лидеров в этом виде спорта, как сборные Китая, Румынии, Франции, Италии.

В личном зачете первым стал ветеран команды Олег Хотько, взявший золото и ставший в четвертый раз чемпионом мира. Его модель эсминца «Свирепый» в масштабе 1 : 700 не знала равных в классе микромоделей С‑4.

Чемпионом мира также стал Игнат Ярошенко с моделью американского броненосца «Орегон». Неплохо выступил Валентин Кареньгин, занявший второе и третье места. Все спортсмены — члены национальной команды по судомодельному спорту, воспитанники СДЮСТШ по водным видам спорта ДОСААФ, имеющие богатый опыт участия в чемпионатах мира и Европы.

Открытием стал результат подполковника Сергея Савчука, старшего преподавателя военного факультета в БГУ. Его модель испанского линейного корабля «Сан Филипе» завоевала наивысшую оценку в классе С‑8. Сергей Савчук впервые лично принял участие в чемпионате мира, ранее там представлялись лишь его модели.

Наш знаменитый спортсмен и тренер ДОСААФ семикратный чемпион мира по судомодельному спорту, заслуженный мастер спорта Дмитрий Калмыков участвовал в нынешнем чемпионате в качестве старшего судьи. Соответственно он, к тому же будучи в статусе вице-президента международной организации судомодельного спорта NAVIGA, не имел права выставлять свои модели на данных соревнованиях.

Национальная команда по судомодельному спорту создана в ДОСААФ в 2001 году, подготовкой спортсменов занимается столичная ­СДЮСТШ по водным видам спорта ДОСААФ. К слову, судомодельный спорт имеет сильные позиции не только в стендовых классах, но и в классах радиоуправляемых копий NS и скоростных катеров классов ФСР.

«Разбудили» Нептуна на Комсомольском озере

В открытом лично-командном Кубке Республики Беларусь по судомодельному спорту в классах ­моделей ФСР «Гран-при-Минск — 2016» за победу боролись 55 спортсменов из шести стран. Скоростные и очень маневренные радиоуправляемые модели буквально вспенили Комсомольское озеро.

Конкуренция была очень высокой, однако по итогам соревнований ни много ни мало сразу пять наград высшего достоинства остались в Республике Беларусь.

Среди белорусов золото взяли Сергей Касач (в классе моделей ФСР Н‑7,5), Руслан Шаповалов (ФСР В‑15), Андрей Алексейчик (ФСР В‑27) — воспитанники столичной специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по водным видам спорта ДОСААФ. На высшую ступень пьедестала также взошли представители центра технического творчества учащихся Фрунзенского района города Минска Денис Войтик (в классе моделей ФСР Н‑3,5) и Андрей Щерженя (ФСР Н‑15).

Капитан 2 ранга запаса Андрей Дроб, начальник пресс-центра ДОСААФ, фото автора