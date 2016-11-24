…Ранним ноябрьским утром у входа в военный комиссариат Октябрьского района Минска необычайно многолюдно. Парней, которые убывают на городской сборный пункт, обступили родители, друзья и знакомые: они пришли проводить ребят в армию. Впереди — отправка к месту прохождения службы, курс начальной военной подготовки, принятие Военной присяги… Родителей им заменят командиры, которые выступят в роли воспитателей и требовательных учителей.

В актовом зале военкомата юношей напутствовал военный комиссар Октябрьского района столицы подполковник Евгений Брацков. Он напомнил: армия — хорошая школа жизни, которую им с этого дня предстоит пройти. Евгений Геннадьевич вкратце рассказал о том, что сегодня представляют Вооруженные Силы Республики Беларусь, в каких условиях выполняют свои задачи военнослужащие, проинструктировал, как вести себя на сборном пункте, ответил на вопросы призывников.

— Повестку из военкомата я получил в октябре, — рассказал новобранец Денис Пашковский. — С этого дня стал готовиться к отправке в армию.

По словам собеседника, об армии ему часто рассказывали родные дяди. Один из них служил срочную в воздушно-десантных войсках, другой — в войсках связи. Кроме того, Денис очень гордится своим дедом, который был военным моряком.

До призыва парень окончил Минский государственный профессиональный лицей № 10, успел потрудиться мастером отделочных работ. Своей мирной профессией он доволен, но если служба придется по душе, не против продолжить ее по контракту.

— Хочу пожелать Денису здоровья, удачи, надежных товарищей, заботливых командиров и начальников, — растроганно говорит мама новобранца Любовь Демьяновна. — Он у меня парень очень хороший, серьезный. Надеюсь, из него получится достойный защитник Родины. Я, разумеется, буду переживать за Дениса. Что ж, такова наша материнская доля!..

Не пугают армейские трудности призывника Владислава Рощеню. Парень успел окончить институт предпринимательской деятельности. Учеба была платная — и чтобы не сидеть на шее у родителей, Владислав с момента поступления в вуз устроился на работу. Причем не на «непыльную», а на достаточно трудоемкую и ответственную. Довелось ему трудиться и слесарем механосборочных работ на МАЗе, и слесарем-ремонтником в автобусном парке.

— Так и было, — отметил Владислав в разговоре, — ночью работаешь, а днем учишься… Такой трудовой ритм меня в определенном смысле закалил — уверен, что он поможет скорее адаптироваться к службе, по крайней мере, на первых порах. По моему мнению, армия для меня должна стать вторым вузом. Ее уроки пригодятся в дальнейшей жизни и деятельности. Ведь по возвращении домой я планирую открыть свое дело…

Распрощавшись с родными и близкими, призывники направляются к автобусу. Машут из окон руками…

Двери автобуса, который повезет их на городской сборный пункт, закрываются — открывается новая, весьма важная страница в книге их жизни.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора